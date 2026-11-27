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Трамп призвал Запад вернуться к диалогу с Путиным

Трамп призвал Запад вернуться к диалогу с Путиным - 27.11.2026 Украина.ру

Трамп призвал Запад вернуться к диалогу с Путиным

Президент США Дональд Трамп дал понять, что дальнейшая изоляция России не имеет политического смысла, а исключение Москвы из "Большой восьмёрки" стало одной из стратегических ошибок Запада

2026-11-27T10:45

2026-11-27T10:45

2026-11-27T10:46

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По словам американского лидера, нынешнего конфликта на Украине могло бы и не быть, если бы западные страны не пошли на разрыв отношений с Россией после событий 2014 года. Трамп напомнил, что именно администрация Барака Обамы добилась исключения Москвы из G8, чем, по его словам, серьёзно задела Владимира Путина. "Если бы это зависело от меня, я хотел бы, чтобы он снова там был", — подчеркнул президент США. Американский лидер также обратил внимание на очевидное противоречие западной дипломатии: европейские и американские политики регулярно собираются обсуждать урегулирование украинского конфликта, однако за столом переговоров отсутствует сама Россия — страна, без участия которой невозможно добиться устойчивого мира. "Разве не было бы хорошо, если бы Россия находилась в этой комнате? Я действительно считаю, что, если бы её не исключили, этой войны сейчас не было бы", — заявил Трамп. Кроме того, президент США допустил возможность участия Владимира Путина в следующем саммите G20, который должен пройти в американском Дорале. "Если он захочет приехать, то, безусловно, может. Некоторым людям это не понравится", — отметил Трамп.Ранее в новостях: "Нечего терять": Европа готова рассориться с Трампом ради нового кредита Киеву

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новости, россия, сша, запад, дональд трамп, владимир путин, барак обама (старший)