https://ukraina.ru/20240823/1056993989.html

"План Зеленского - Украина без украинцев". Украинские эксперты о приближающейся катастрофе

"План Зеленского - Украина без украинцев". Украинские эксперты о приближающейся катастрофе - 23.08.2024 Украина.ру

"План Зеленского - Украина без украинцев". Украинские эксперты о приближающейся катастрофе

В украинском экспертном сообществе задумались над тем, за что и за кого вынуждены гибнуть на полях сражений украинские мужчины, кому это выгодно. Новобранцам объясняют, что они должны воевать "за Украину", но не продана ли уже Украина?

2024-08-23T06:04

2024-08-23T06:04

2024-08-23T06:04

эксклюзив

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украина

всу

владимир зеленский

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николай азаров

игорь мосийчук

соскин

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Выехавшие из страны эксперты могут себе позволить рассуждать и о легитимности, точнее, уже полной "просроченности" Зеленского. Так, экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин заявил в своем блоге, что Зеленский – "недействительный президент в государстве, где не действует Конституция", который не желает выпускать власть из рук.И вот в стране незаконно продляется военное положение, идет незаконная мобилизация и при этом производятся аресты юристов, адвокатов, их держат в "зеленых" застенках, указал эксперт.По всей видимости, аресты связаны с их деятельностью в контексте зверской "земобилизации" (защита тех, кого незаконно пытаются мобилизовать). По словам Соскина, мужчин на Украине "преследуют, похищают, терзают, мучают, убивают – потому что их бросают без их согласия на бойню"."А бойня в чьих интересах? Это в интересах правящего режима бандократии, государства стационарного бандита во главе с нелегитимным захватившим власть узурпатором Зеленским", - заявил экс-советник Кучмы. Он добавил, что бойня идет за то, чтобы отдать землю компании BlackRock. И задался вопросом: откуда у этой сравнительно недавно созданной компании в управлении триллионы, чьи это деньги?Но в большинстве своем украинские юристы, адвокаты молчат, продолжил Соскин. Он также напомнил о сообщениях западных СМИ о том, что Зеленский будто бы лично звонил европейским лидерам с тем, "чтобы они мужчин – граждан Украины каким-то способом в Украину выгоняли".Политолог назвал это требование преступлением. Равно как преступлением было то, что "Зеленский спровоцировал Путина на войну". Соскин предостерег украинских политиков, что просто так это им с рук не сойдет, придет время и за все придется ответить, никто их прикрывать не будет. Но это в будущем."Мы с вами видим очень нехорошую ситуацию. Как положено, надо было бы сейчас проводить процедуру импичмента по отношению к Зеленскому", - сказал эксперт. Он предположил, что Зеленский просто старается освободить украинскую землю от населения, чтобы потом отдать эту землю той же BlackRock. По мнению Соскина, перспектива тревожная: "на Курской области никто не остановится, мужчин будут ловить и гнать (на бойню – Ред.) дальше, но в конце концов это должно привести к какому-то внутреннему… взрыву".Исчерпывающую оценку киевскому режиму дал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, "режим, который осуществил в Украине государственный переворот при помощи Запада, трансформируется в откровенно нацистский."Достаточно сказать, что отменены всякие выборы – и в Верховный совет, и выборы президента. Запрещены все политические партии, происходят убийства политических оппонентов. Об этом очень мало говорят за рубежом. И общественность Запада абсолютно не информирована о том, что такого масштаба репрессии против инакомыслящих имеют место. И не просто против инакомыслящих – против тех, кого они считают инакомыслящими", - написал Азаров в своем телеграм-канале.Экс-премьер-министр подчеркнул, что в центре Европы вместо создания демократического режима, о котором они говорили, создали нацистский режим… который выполняет единственную цель – поставлять пушечное мясо на линию фронта, чтобы наши люди гибли, нанося ущерб России".А что на войне? Там - и не только там - близится катастрофа, считает экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук*. По его словам, в ситуации на Украине сейчас настолько повышен градус, что он такого не припомнит за последние десять лет. Градус был высок, конечно, и в первые дни полномасштабного конфликта, но тогда и "сопротивляемость организма, мотивированность - были намного выше", указал политик."Сейчас "страна пребывает в тяжелейшей, я бы сказал, в критической просто ситуации на фронтах. И успехами в Курской области на территории РФ нельзя перекрыть потерю украинского Донбасса, военную катастрофу на украинском Донбассе…", - сказал Мосийчук в эфире интернет-канала Politeka. Под катастрофой, по его словам, следует понимать выход ВС РФ к Покровску – и эта военная катастрофа "обернется угрозой, которую придется как-то ликвидировать - угрозой Днепру (бывшему Днепропетровску – Ред.), Запорожью, Кривому Рогу"."Но и внутренний градус в стране накаляется. Президент… а вернее, гражданин, который пока что на этой должности - Зеленский – делает все для внутреннего противостояния между украинцами. И тут он выступает как ликвидатор", - заявил Мосийчук.Он продолжил: "Градус зашкаливает. Голосуют запрет УПЦ, на самом деле и УПЦ не запрещают, а граждан ставят на грань противостояния, войны. Выгоду получают только политики. Такое впечатление, что эта команда "зеленых" ликвидаторов нашей государственности и утилизаторов нашего народа, что они готовы взорвать все просто".По мнению экс-нардепа, рейдом ВСУ в Курскую область "был поставлен крест на переговорах, был поставлен крест на поисках на нынешнем этапе войны компромиссов". Он еще раз подчеркнул, что временные успехи в Курской области прикрывают фактическую сдачу Донбасса – "это военная катастрофа авторства Владимира Зеленского".Мосийчук добавил, что Зеленский столько сделал для демотивации нации, что он теперь слабо понимает, что можно сделать, чтобы "спасти государственность и спасти жизнь нации". По его словам, "Зеленский и банда зеленых мародеров не пойдут на мир, они делают все, чтобы максимально поднять ставки, им не важно количество погибших украинцев, им не важно будущее украинской нации, им важно сохранить власть…".Политик подчеркнул, что безвозвратные потери Украины растут, население страны уже сокращено в три раза за счет погибших и выехавших, рождаемость катастрофически упала, словом, "Украина без украинцев – вот это план Зеленского, и он срабатывает".* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Ростислава Ищенко "Операции после Покровска".

https://ukraina.ru/20240822/1056979655.html

https://ukraina.ru/20240821/1056957539.html

https://ukraina.ru/20240820/1056939369.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, упц, гонения, николай азаров, игорь мосийчук, соскин, нацисты, курская область, донбасс, демография