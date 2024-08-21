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Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться

Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться - 21.08.2024 Украина.ру

Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться

На Украине подвели статистические итоги первого полугодия 2024 года, подсчитали и прослезились: рождаемость составила 87 655 человек, в то время как смертность – 250 872. Почти 2,9 умерших на одного родившегося. Причём это ведь неполные данные – в них не учитываются пропавшие без вести на фронте. В общем, ситуация действительно катастрофическая

2024-08-21T05:46

2024-08-21T05:46

2024-08-21T05:46

мнения

украина

население

демография

депопуляция

миграция

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Согласно официальным заявлениям, население страны сократилось с 43,5 млн в 2021 году до 37,9 млн — в 2024.Но эти цифры – лукавые. По самым оптимистичным подсчётам Украинского института будущего летом прошлого года на территории, подконтрольной Киеву жило около 28,5 млн. При этом за границей находилось почти 8,2 млн. (в сумме, как видим, на миллион с лишком меньше, чем считается сейчас).Поток эмиграции отнюдь не завершён – предполагается, что в следующем году эмигрирует ещё порядка 0,7 млн. Но и эта цифра неполная, потому что основная волна эмиграции пройдёт уже в этом году – перед началом отопительного сезона, который будет очень тяжёлым, учитывая выход из строя половины электрогенерации.После окончания боевых действий, разумеется, будет значительный поток беженцев назад на Украину, но:Во-первых, неясно, когда именно будут прекращены боевые действия.Между тем, это имеет большое значение – за два с половиной года пребывания за рубежом люди в основном как-то приспособились к новым условиям, уже сейчас по меньшей мере четверть беженцев находится на том или ином этапе получения гражданства стран пребывания. В Германии, например, беженец имеет право на получение гражданства через три года после получения статуса беженца – большая волна оформлений начнётся с весны следующего года.Во-вторых, ясно, что социально-экономическая и политическая ситуация в стране будет тяжёлой. Хотя бы просто за счёт прекращения финансово-экономической помощи со стороны Запада и дефолта.Украинские социологи считают реальным возвращение примерно 50% беженцев, что касается остальных – масса вопросов. В общем, если по окончании горячей фазы конфликта население Украины достигнет 32 млн человек, это можно будет считать большим успехом.Украинский экономист Алексей Кущ указывает, что демографические проблемы Украины складываются из пяти проблем:- низкая рождаемость,- высокая смертность,- довоенная трудовая миграция,- поток военных беженцев,- прямые потери на войне.Вклад последних, кстати, самый скромный – воюют в основном люди, которые так или иначе свой демографический потенциал исчерпали. Да, мобилизационный возраст – с 25 лет, но при всём беспределе ТЦК они стараются брать более возрастных мужчин.В соответствии с опубликованным 11 июля докладом ООН "Перспективы населения мира 2024" к 2100 году население страны сократится до 15,3 млн человек (что удивительным образом совпадает с конспирологическими теориями о сокращении населения до 10-15 млн по прогнозу-указанию "Римского клуба"), но ООН при этом исходит из официальных 37,9 млн, а не 32 млн на которых можно рассчитывать при идеальных условиях.Что же думают украинские эксперты относительно решения демографической проблемы?Думают они разное, иногда очень удивительное. Например, авторы статьи в журнале "Фокус" рассуждают примерно таким образом:"Если между рождаемостью и благополучием страны и существует связь, то носит она обратный характер. Верхние строчки различных рейтингов рождаемости традиционно занимают самые бедные страны планеты — Нигер, Чад, Сомали, Конго, ЮАР".Украина сюда, понятно, не помещается – рождаемость очень низкая и сама страна самая бедная в Европе (причём Украина победила Молдавию в нелёгкой борьбе за этот статус ещё до СВО).Экспертам-оптимистам натянуть сову на глобус не удалось, и они вынуждены были признать, что "сейчас главное достояние любой страны – это люди" и вообще – "страна с небольшой численностью населения просто не сможет существовать, потому что станет либо жертвой миграционного поглощения, либо жертвой агрессии".Если же говорить о серьёзных предложениях, то они такие:С одной стороны, речь идёт о возвращении эмигрантов.Правда тут действия властей странные. Например, 8 августа Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Он позволит получить украинский паспорт тем, кто уже имеет иностранный и сохранит в украинском гражданстве тех, кто решил осесть за рубежом. Но понятно, что первых будет немного, а вторые будут гражданами Украины только номинально, работая, платя налоги и рожая детей за рубежом. К тому же этот закон отсекает миллионы украинцев, выехавших в Россию (своими ногами и в составе новых территорий). Правда, там речь идёт только о добровольном получении гражданства. Как его будут определять – непонятно.Из мер, которые бы позволили бы украинцам не выезжать из страны – массовое строительство социального жилья (наличие своей квартиры – важный аргумент в пользу остаться на Украине) и создание условий для получения образования.Нам, правда, почему-то, кажется, что самым важным фактором будет устойчивость мира и снижение вероятности попасть под мобилизацию. По логике вступление Украины в НАТО могло бы способствовать удержанию населения, но опыт новых членов ЕС и НАТО свидетельствует об обратном.С другой стороны, Украина могла бы привлечь мигрантов.15 июля группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, призванный усовершенствовать процедуру трудоустройства иностранцев на Украине. Они предлагают ввести единое разрешение, вместо нынешних трёх, с которым человек сможет и жить, и работать.Но тут опять же вопрос – а будут ли рабочие места? Привлечения же мигрантов по европейскому варианту – на социальное пособие, украинская экономика предсказуемо не выдержит. Тут бы своим пенсии платить…В общем, предлагаемые меры вряд ли существенно повлияют на демографическую ситуацию.Ещё о демографической политике Украины можно прочитать в статье Елены Мурзиной "Демография Украины и другие антирекорды Зеленского. "Бездна национальной катастрофы"

https://ukraina.ru/20240219/1053375053.html

https://ukraina.ru/20230108/1042424093.html

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мнения, украина, население, демография, депопуляция, миграция