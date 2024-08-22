https://ukraina.ru/20240822/1056979655.html

"Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ

"Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ - 22.08.2024 Украина.ру

"Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ

На Украине обсуждают, какие последствия может иметь принятый Верховной Радой Верховная законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Кто-то радуется, а кто-то предостерегает.

2024-08-22T03:28

2024-08-22T03:28

2024-08-22T03:28

эксклюзив

украина

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владимир легойда

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Верховная Рада во вторник, 20 августа, приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. В УПЦ ранее заявляли, что законопроект нарушает Конституцию Украины и Конвенцию по правам человека.За этот закон в украинском парламенте было подано 265 голосов "за", 29 "против". Воздержались 4 депутата. Полную раскладку по голосованию дает популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада. Авторы канала отмечают, что единственная фракция в парламенте, отдавшая 100% голосов "за" - фракция политсилы Юлии Тимошенко "Батькившина", хотя у них был выбор."Юлия Владимировна, а как теперь быть с целованной вами иконой от Патриарха РПЦ Кирилла? А орден Святой Великомученицы Варвары от УПЦ (МП), полученный в 1998 году сдавать будете?" - с сарказмом вопрошает ЗеРада.Зеленский назвал принятый закон законом о "духовной независимости" Украины. "Это то, о чем мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций. И на днях буду говорить с представителями Вселенского Патриарха Варфоломея. Будем и дальше укреплять Украину, наше общество", - заявил он в обращении из Кропивницкого (его слова приводит телеграм-канал "Политика Страны").Но далеко не все на Украине считают, что этот закон укрепит общество, а не ослабит. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент сказал украинскому изданию "Страна", что закон противоречит Конституции Украины, и это признают юристы самой Верховной Рады. Кроме того, по мнению священнослужителя, "если бы миллионы верующих украинских граждан знали, что нынешний парламент будет запрещать церкви, то очевидно на выборах сформировали бы совершенно иной его состав".Закон принят. Чем все это может закончиться? Профессор Института журналистики Киевского национального университета, редактор газеты "Солдат" Никита Василенко отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что "запрет церкви всегда заканчивается гражданским конфликтом"."Дело в том, что церковь – это не телефон, который можно сменить… церковь – это на всю жизнь. Если ты крещен в одной церкви, то ты хочешь принять последнее слово священника именно в своей церкви, а не униата, не католика, не христианина с церкви другой… Это не государственное дело – вмешиваться в дела церкви", - сказал он, добавив, что всегда в истории такое вмешательство заканчивалось гражданскими войнами."Когда Кальвин расколол католическую Церковь в Европе, это кончилось Тридцатилетней войной", -напомнил профессор, добавив, что "это была первая мировая война, поскольку кроме Европы, цивилизованных государств нигде не существовало – это было глобальное столкновение именно поводом для которого стала так называемая церковная реформа Кальвина, а потом знаменитого Лютера".Он также рассказал, как крестили при коммунистах – "батюшка пробирался огородами", поскольку крестить "не было принято". Однако и многие коммунисты были крещеные. По словам Василенко, если церковь уйдет в подполье, это не будет на руку ни государству, никому – "и меньше всего (запретители УПЦ – Ред.) думают о будущем Украины".По такой логике почему бы не запретить лютеранскую церковь, немцы полютовали будь здоров на этой земле, оружие нам дают неохотно, продолжил Василенко. По его словам, для запрета УПЦ на Украине выбран, конечно, удобный момент, но закончится все это очень плачевно. У православных, в том числе в России, возникнет новый мотив – идти спасать церковь."Любая война на Украине заканчивается чем – ну, посмотрите историю петлюровщины, посмотрите историю хмельнитчины, что сопровождает их. Почему-то мы не говорим о погромах во времена Скоропадского, а мы говорим именно о петлюровщине, о попытке введения мононационализма…", - напомнил профессор.Роковой ошибкой назвал одобрение закона депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. По его словам, "эта ошибка, без всяких сомнений, вызовет трагические последствия для всего украинского народа"."Украинская Православная Церковь – это 6 миллионов верующих. Это тысячи священнослужителей, священников, монахов и архиереев. Наши величественные храмы, соборы и монастыри, построенные руками прихожан, – это сердце нашей духовности, нашей истории. Никакие законы не смогут помешать нам молиться, посещать храмы, защищать свою Веру. Препятствий для этого не существует, как и не было их для Господа", - написал парламентарий в своем телеграм-канале.Экс-премьер правительства Украины Николай Азаров считает, что закон о запрете УПЦ принят по указке посольства США."Под давлением негодяя Зеленского сегодня так называемая Верховная рада приняла закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Церковь, у которой 7 миллионов верующих, людей, которые ее поддерживают. Это большая часть населения Украины. И, тем не менее, он спокойно организовал такое давление по указанию американского посольства. Этому негодяю абсолютно безразлична судьба Украины и украинцев", - написал Азаров в своем телеграм-канале.Политик напомнил, что в нацистской Германии многие молчали, не противились беззаконию - "Но очень быстро наступило время, описанное немецким пастором всем известной фразой: "Когда они пришли за мной – заступиться за меня было уже некому". История циклична, предостерег экс-премьер.Он также напомнил, что "даже Гитлер, оккупировав часть СССР, не пошел на запрет православной церкви", А сейчас на Украине "высшие чины Украинской православной церкви находятся в тюрьмах" по лживым обвинениям, "только за последний год в Украине было захвачено более тысячи православных храмов, которые сейчас фактически пустуют".Настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков, уехавший в Россию из Одессы в 2014 году из-за преследований СБУ, сказал РИА Новости, что "часть русской земли занята сейчас богоборцами".По его словам, тех, кто не будет готов предать УПЦ, "ждет на этой территории фактически катакомбное, подпольное существование"."Тех, кого будут выявлять, предполагаю, либо убьют, либо бросят в тюрьму. Это можно сравнить с временами Римской империи, когда христианство было под запретом и на верующих были открытые гонения. Даже при большевиках, несмотря на репрессии, православную церковь законодательно не запрещали", - сказал священнослужитель.В России к этому закону отнеслись понятно, как. "Своими действиями клика Зеленского лишь углубляет раскол украинского общества, сознательно разрушая вековые духовные устои православных верующих братского украинского народа. Гонители совершают историческое преступление", - заявил сопредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.По его словам, которые приводит РИА Новости, МИД РФ решительно осуждает решение, которое ведет к полному запрету УПЦ. Дипломат подчеркнул, что "режим Зеленского в очередной раз подтвердил диктаторскую сущность, готовность предать самое святое, надругаться над верой миллионов сограждан в угоду политическим целям".Члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвали религиозных лидеров и международные правозащитные и гуманитарные организации не допустить запрета УПЦ."Мы, члены постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, обращаемся к духовным лидерам мира, к представителям традиционных религиозных конфессий, к международным правозащитным организациям с призывом помешать произволу украинских властей, не дать вступить закону в силу и не допустить уничтожения Украинской православной церкви", - говорится в заявлении.Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что над УПЦ "совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов"."Верховная Рада Украины приняла закон, справедливо получивший неформальное название "закона о запрете" Украинской Православной Церкви. Это беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской Православной Церкви – религиозной общины, объединяющей большинство украинцев. Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих", - написал Легойда в своем телеграм-канале.Он также отметил, что Синод Русской Православной Церкви вынесет оценку данному решению.Подробнее о гонениях на УПЦ в статье Владимира Скачко "Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие".

https://ukraina.ru/20240820/1056963612.html

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Сергей Зуев

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