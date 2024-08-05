https://ukraina.ru/20240805/1056687841.html

Подоляк и "концепция международного права"

Подоляк и "концепция международного права" - 05.08.2024 Украина.ру

Подоляк и "концепция международного права"

Неудобно получилось. 26 июля говорящая голова неговорящей головы Зеленского Андрея Ермака, Михаил Подоляк, категорически выступил против "сделки с дьяволом", каковой он считает любое соглашение с Россией. Но тут внезапно оказалось, что ещё 30 июня Владимир Зеленский согласился на переговоры с Россией… 31 июля Подоляк уже был готов к переговорам

2024-08-05T19:43

2024-08-05T19:43

2024-08-05T19:43

мнения

украина

территориальные потери

михаил подоляк

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Подоляку, впрочем, не впервой позориться. Вот, например, 28 ноября 2022 года он пообещал через полгода (т.е., в конце мая 2023 года) дать интервью из Ялты. Крымские журналисты с ног сбились в поисках Подоляка, но найти его не смогли – опасались, что с ним что-то случилось, но обошлось – жив, здоров, треплет языком…Впрочем, главное тут не это, а условия, которые поставил Подоляк для будущего договора с Россией – он должен быть оформлен с опорой на "концепцию международного права".Скорее всего, он имеет в виду "ялтинский мир" и принципы ОБСЕ, предполагающие нерушимость границ в Европе.Однако, увы и ах, это всё сейчас не работает, причём виновата в этом не Россия, а союзники Украины из США и Великобритании, разрушившие всю эту систему признанием Косово.Собственно, само по себе создание независимого Косово было обусловлено натовскими бомбардировками Югославии в 1999 году, причиной которых было желание югославского руководства сохранить контроль над мятежной провинцией, представляющей огромную историческую ценность для сербов (на этой территории находится Косово поле, где в 1389 году сербское войско было разгромлено османами). Затем последовала "бульдозерная революция" 2000 года, приведшая к свержению Слободана Милошевича.18 февраля 2008 года, на следующий день после провозглашения независимого государства в Косово, его признали США и Великобритания. Сейчас об этом как-то неудобно вспоминать, но первыми были не они, а проамериканский режим Афганистана, представители которого удивили и ужаснули мир попытками улететь на шасси американских самолётов в августе 2021 года (это к вопросу об интеллекте американских марионеток).Это решение вызвало раскол в мире – по сей день Косово признано всего 100 из 193 государств ООН. Интересно, что Украина ни при Ющенко (когда вроде бы ничего не останавливало, украинская власть надеялась получить приглашение в НАТО на ближайшем саммите организации в апреле в Бухаресте), ни, тем более, при Порошенко и Зеленском Косово не признала. Причём США к проблемам своих марионеток отнеслись с пониманием и всепрощением.Увы, верная позиция, которую заняла Украина по отношению к территориальной целостности Сербии и Китая, не поменяла ситуацию в мире. Как сказала Мария Захарова, "США и их союзники лицемерно пытаются изобразить праведный гнев, цинично рассуждают о якобы имеющих место нарушениях международного права, так вы же его сами разбомбили – в 1999 году, а потом неоднократно повторяли для вас успешный опыт в 2000-х. Не вам читать другим мораль". Украина – союзник США, и не ей апеллировать к международному праву.Да и вообще отношение Украины к территориальной целостности других государств периодически вызывает вопросы. Вот, например, смотрим на фотографию, сделанную во время запуска Трансанатолийского газопровода 12 июня 2018 года. На фотографии легко узнается "сывочолый (седовласый) гетьман" Пётр Порошенко.Вообще его появление на мероприятии трудно понять, поскольку TANAP‍ изначально рассматривался как конкурент украинской газотранспортной системе. Но Порошенко поехал не бороться с конкурентом, а наоборот поддержать – по его гениальному замыслу Украина могла получать газ (в т.ч. российский) и через TANAP. Такой вот маленький бизнес по-украински – отказаться от ‍средств за транзит по своей территории, чтобы платить за транзит по территории Турции…Это, впрочем, не главное – не будем считать чужие деньги. Главное другое – у краника рядом с Порошенко стоят Реджеп Эрдоган, Ильхам Алиев и крайний слева неизвестный человек… Ба! Это же президент Северного Кипра Мустафа Акынджи! Северный Кипр был отторгнут от Кипра в результате вторжения турецких войск в 1974 году и там создана Турецкая республика Северного Кипра, признанная только Турцией. Сейчас, кстати, начались разговоры о присоединении ТРСК к Турции.Так вот выглядит американский "порядок, основанный на правилах" и уважение к территориальной целостности с опорой на "концепцию международного права".Кстати, если уж на то пошло, то принципы ОБСЕ относительно границ прямого отношения к Украине всё же не имеют. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1973 году Украина не подписывала, а принцип нерушимости границ (причём не в полной мере – США, например, не признавали вхождения в состав СССР Прибалтики) касался именно межгосударственных границ, а не административных. После распада СССР, СФРЮ и ЧССР, а также аннексии ГДР (официально присоединение ГДР к ФРГ так не называется, но вопрос предметно обсуждался в России в 2015 году и не снят с повестки дня по сей день) норма Заключительного акта о нерушимости границ просто утратила смысл - во всех этих случаях о ней просто не вспоминали..Ну и еще о "концепциях международного права".Сейчас США назначили президентом Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса, потому что он им нравится. До этого, правда, США признавали президентом Венесуэлы Хуано Гуайдо. Куда делся Хуан и зачем Венесуэле два назначенных США президента (при наличии избранного венесуэльцами Мадуро), остается неясным. А ещё США признают президентом Украины Владимира Зеленского, чьи полномочия закончились 20 мая).Что обо всём этом говорит международное право, мы даже не знаем. Знаем, правда, что Украина почему-то признала Гуайдо не президентом, а только лидером оппозиции и, почему-то, единственным легитимным руководителем государства (вспоминается нестареющая киноклассика: "И вы вовсе не по заслугам именуетесь почётным святым. Вы отшельник, подвижник, но не святой. Не святой! Нет!").А вот своего же товарища по партии, бодипозитивного спикера Стефанчука Подоляк единственным легитимным руководителем Украины почему-то не признаёт, хотя оснований для этого намного больше, чем для признания легитимным Гуайдо…Если же быть до конца серьёзным, то дело тут, конечно, не в Подоляке. Лицо это неофициальное и даже, вполне возможно, праздное (Офис президента − структура украинскими законами не предусмотренная). В серьёзном реформировании нуждается сама по себе эта самая "концепция международного права".Ещё о степени готовности украинских властей вести мирные переговоры: Уступки Зеленского: сенсация продолжается

https://ukraina.ru/20221212/1041725475.html

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мнения, украина, территориальные потери, михаил подоляк, косово, венесуэла, обсе, оон, нато, владимир зеленский, россия, сша