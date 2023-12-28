https://ukraina.ru/20231228/1052474037.html

Ильхам Алиев, биография

Ильхам Алиев, биография - 28.12.2023 Украина.ру

Ильхам Алиев, биография

Президент Азербайджана

2023-12-28T19:15

2023-12-28T19:15

2023-12-28T19:15

биография

ильхам алиев

азербайджан

президент

карабах

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Детство и образованиеИльхам родился 24 декабря 1961 года в Баку. Его отец, Гейдар Алиев, был главой контрразведки КГБ Азербайджанской СССР, затем с 1969 по 1982 – первым секретарём ЦК КП Азербайджанской ССР, а после - зампредом Совета министров СССР в 1982 году, и тогда семья перебралась в Москву. В дальнейшем Гейдар занял должность президент Азербайджана и занимал этот пост с 1993 по 2003 год.Мать Ильхама, Зарифа Алиева, работала старшим научным сотрудником института офтальмологии. В семье также есть старшая дочь – Севиль. Ее сын, Азер, является вице-президентом Федерации тяжёлой атлетики Азербайджана.Ильхам учился в средней школе № 6 в Баку, а после переезда семьи в Москву поступил в 1977 году в МГИМО, там же окончил аспирантуру и в 1985 году получил степень кандидата исторических наук, защитив диссертацию по теме “Антивоенное движение в Великобритании на современном этапе и отношение к нему политических партий”.КарьераПосле окончания МГИМО Алиев остался там преподавать до 1990 года. А после посвятил себя коммерческой деятельности – с 1991 по 1994 год руководил несколькими производственно-коммерческими предприятиями в Москве и Стамбуле. В частности, возглавлял компанию “Ориент” в 1991-1993 годах, которая вела дела в Турции, поэтому в 1992 году Ильхам переехал в Стамбул.После того, как старший Алиев стал президентом Азербайджана, Ильхам в конце 1993 года вернулся в Баку. На следующий год он стал вице-президентом, а после - первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР). Руководил несколькими проектами, в частности, разработал международный контракт, который подписали 11 крупнейших нефтегазовых компаний (в том числе BP, Exxon и ЛУКОЙЛ). Этот контракт был посвящён совместной разработке нефтяных месторождений Азери, Чираг и Гюнешли в азербайджанском секторе Каспийского моря.С 1997 года Алиев является президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана. За весомый вклад в развитие спорта и олимпийского движения был награждён высшим орденом Международного олимпийского комитета (МОК), а также орденом Славы “Великий Кордон” Международного военно-спортивного совета.Два раза Ильхам был избран в парламент Азербайджана – Милли Меджлис (в 1995 и 2000 годах). А с 2001 по 2003 год возглавлял делегацию Милли Меджлис в ПАСЕ. В январе 2003 года его избрали зампредом Парламентской ассамблеи Совета Европы и членом бюро организации.С 1999 года Ильхам был связан с партией Ени Азербайджан: сначала в качестве заместителя, затем с 2001-го – первого заместителя, а с 2005-го – председателя.Парламент назначил Алиева на пост премьер-министра Азербайджана 4 августа 2003 года, после чего он сложил депутатский мандат.В том же году, 15 октября, Ильхам был избран президентом Азербайджана и официально занял пост 31 октября. Тогда доверие Алиеву выразили 77% избирателей. В дальнейшем Ильхам ещё трижды переизбирался на пост президента Республики: в 2008 году с 88% голосов, в 2013-м – с 85%, в 2018-м – с 86%.Конфликт в Нагорном КарабахеВо время президентства Алиева Азербайджан несколько раз начинал боевые действия в Нагорном Карабахе, открыто заявляя, что хочет таким образом восстановить территориальную целостность. Обострения были в 2014 и в 2016 годах. А 27 сентября 2020 года Азербайджан начал вторую карабахскую войну.Боевые действия длились 44 дня, в результате которых Азербайджан вернул себе большинство территорий и стратегически важных городов. 10 ноября 2020 президенты Азербайджана, Армении и России - Алиев, Пашинян и Путин – сделали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Ильхам позже добавил, что это соглашение – признак “капитуляции Армении”, которая “положила конец многолетней оккупации”. Через месяц в Баку прошёл парад победы в честь этого события.19 сентября 2023 года Азербайджан начала в Карабахе “антитеррористическую операцию”, которая завершилась на следующий день заключением соглашения при посредничестве российских миротворцев о прекращении огня, разоружении Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана. Алиев заявил, что таким образом Азербайджан восстановил свой суверенитет и Нагорный Карабах как республика окончательно будет ликвидирована 1 января 2024 года.Отношения и детиИльхам Алиев женат, у него трое детей.Супруга Мехрибан Ариф Алиева (1964 г.р.) является первым вице-президентом Азербайджана, кандидатом философских наук, первым заместителем председателя партии “Ени Азербайджан”, президентом Фонда Гейдара Алиева и Фонда культуры Азербайджана.Старшая дочь — Лейла (1985 г.р.). Она вице-президент Фонда Гейдара Алиева, возглавляет представительство фонда в России, главный редактор журнала "Баку", генеральный координатор Молодёжного форума ОИК по межкультурному диалогу, председатель Азербайджанской молодёжной организации России — АМОР, президент Федерации йоги Азербайджана.Младшая дочь — Арзу (1989 г.р.) — азербайджанский кинопродюсер, режиссёр, общественный деятель.Сын Гейдар (назван в честь деда, 1997 г.р.) окончил Азербайджанскую дипломатическую академию.Также у Алиева пятеро внуков.Интересные факты1. Алиев полиглот – он владеет сразу четырьмя иностранными языками: русским, английским, французским и турецким. К слову, на русском он может свободно говорить на встречах с журналистами.2. Глава Азербайджана три раза совершал хадж - ритуальное паломничество в Мекку.3. Алиев активно пользуется соцсетями. Он ведёт Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ), Twitter (X), так же запрещенной в РФ и русскоязычную страницу в сети "ВКонтакте".4. Алиев выделяется на фоне своих коллег высоким ростом при весе 80 кг.

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