https://ukraina.ru/20261129/tsitadel-i-boevye-lazery-ekspert-nazval-glavnyy-kozyr-protiv-dronov-vsu-1084805277.html

"Цитадель" и боевые лазеры: эксперт назвал главный козырь против дронов ВСУ

"Цитадель" и боевые лазеры: эксперт назвал главный козырь против дронов ВСУ - 29.11.2026 Украина.ру

"Цитадель" и боевые лазеры: эксперт назвал главный козырь против дронов ВСУ

ВСУ и дальше будут применять тактику спам-атак, когда большое количество дронов разряжают системы ПВО. Ключ — в заблаговременном обнаружении и вычислении направления атаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал севастополец, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-11-29T04:31

2026-11-29T04:31

2026-11-29T04:31

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Отвечая на вопрос о том, что важнее в борьбе со спам-атаками — обнаружение или дешёвые средства поражения, — эксперт объяснил, что решать нужно комплексно.Рожин заявил, что ключ — в заблаговременном обнаружении и вычислении направления атаки ВСУ, чтобы массировать там мобильные средства ПВО. По его словам, также важно масштабировать производство дронов-перехватчиков и усиливать пассивную защиту объектов.По его словам, подходы к прикрытию объектов разнятся. "Где-то это делается быстро, а где-то вообще не делается. Есть вопросы к прикрытию электростанций. Зато есть НПЗ, по которым 25 дронов прилетает, а они нормально работают", — отметил он.Эксперт рассказал о новых российских средствах. "Кстати, мы внедряем боевые лазеры и комплексы "Цитадель", которые являются аналогом немецкого "Скайрейнджера". Да, пока их закупают недостаточно, но это само по себе дорогое удовольствие. И на Украину их мало поставляли, и в самой Германии их немного", — сообщил Рожин.Эксперт предупредил о тактике противника. Надо учитывать, что ВСУ и дальше будут применять тактику спам-атак, когда большое количество дронов разряжают системы ПВО и добиваются попаданий, подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: Европа не смирилась с поражением Украины и подходит к грани, за которой только ядерная война" в дзен-канале Украина.ру.О том, что удерживает Запад от прямого вмешательства в конфликт на Украине и от эскалации на Балтике — в материале "Марат Баширов: Если Россия, США и Китай договорятся, Британия проиграет свою последнюю битву" в дзен-канале Украина.ру.

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