https://ukraina.ru/20261129/situatsiya-ochen-zybkaya-lukyanov-o-riske-pryamogo-stolknoveniya-na-baltike-1084806967.html

"Ситуация очень зыбкая": Лукьянов о риске прямого столкновения на Балтике

"Ситуация очень зыбкая": Лукьянов о риске прямого столкновения на Балтике - 29.11.2026 Украина.ру

"Ситуация очень зыбкая": Лукьянов о риске прямого столкновения на Балтике

Риск прямого военного столкновения России и Запада на Балтике существует, ситуация зыбкая, но последние события показывают, что на Западе эту опасность осознают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов

2026-11-29T05:41

2026-11-29T05:41

2026-11-29T05:41

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Отвечая на вопрос о риске прямого столкновения на Балтике, эксперт признал опасность, но указал на признаки её осознания Западом.По его мнению, показательна и реакция на атаку российского судна в Финском заливе: в Хельсинки этому явно не обрадовались, и президент Финляндии Александр Стубб призвал аккуратно во всем разобраться, напомнил он.Эксперт указал на позицию ФРГ. "Но еще важнее заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, который прямо предостерег украинского коллегу от распространения боевых действий на Балтику. Пожалуй, впервые в Берлине, а не в Будапеште или Братиславе, Киеву так жестко указали на недопустимость эскалации, отметил Лукьянов."Это дает надежду, что инстинкт самосохранения у европейских политиков еще не атрофирован окончательно", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Пока Брюссель хоронит переговоры, Берлин впервые жестко одернул Киев за атаки на Балтике" в дзен-канале Украина.ру.Британия бьет по России руками Украины, но платить за это придется Европе — экономическим кризисом и без всяких репараций. Подробнее об этом — в материале "Европа устала платить за Украину, но Лондон продолжит использовать Киев для атак на Россию — Панкратов" в дзен-канале Украина.ру.

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