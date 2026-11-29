https://ukraina.ru/20261129/ataki-na-baltike-mogut-byt-popytkoy-sorvat-dialog-zapada-s-moskvoy--lukyanov-1084806761.html

Атаки на Балтике могут быть попыткой сорвать диалог Запада с Москвой — Лукьянов

Атаки на Балтике могут быть попыткой сорвать диалог Запада с Москвой — Лукьянов - 29.11.2026 Украина.ру

Атаки на Балтике могут быть попыткой сорвать диалог Запада с Москвой — Лукьянов

Активизация на Балтике может быть попыткой некоторых сил в Европе сорвать настрой на диалог с Москвой. Общий настрой Брюсселя таков, что конфликт нельзя останавливать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов

2026-11-29T05:10

2026-11-29T05:10

2026-11-29T05:10

новости

балтика

брюссель

украина

украина.ру

война

война на украине

дзен

сво

дзен сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/1a/1084764226_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_9ab1aa01d6f714c8bded4c672da5e5f7.jpg

Журналист напомнил, что в последнее время со стороны некоторых европейских лидеров, например президента Финляндии Александра Стубба, звучали сигналы о необходимости налаживать диалог с Москвой.Отвечая на вопрос о том, являются ли атаки на Балтике попыткой определенных сил в Европе сорвать этот настрой, эксперт допустил такую причину и объяснил логику Брюсселя."Я не исключаю, что активизация на Балтике имеет и такую причину. Тем европейским политикам, которые пытаются отклониться от общего мейнстрима, сразу дают понять, куда лезть не стоит", — пояснил эксперт.По его словам, у него нет иллюзий насчёт Стубба, но географическая близость к России заставляет некоторых северных лидеров задумываться о прагматизме. "Речь уже не идет о возвращении прежней эпохи с открытыми границами и туризмом — эта страница закрыта, сейчас в Финляндии обсуждают строительство противотанковых рвов", — отметил он.Эксперт отметил, что общий настрой Брюсселя таков, что конфликт нельзя останавливать. Для европейских элит окончание боевых действий опасно: возникнет масса неудобных вопросов о внутренней ситуации в Евросоюзе, которые сейчас маскируются "российской угрозой", добавил Лукьянов."Тем европейским политикам, которые пытаются отклониться от общего мейнстрима, сразу дают понять, куда лезть не стоит", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Пока Брюссель хоронит переговоры, Берлин впервые жестко одернул Киев за атаки на Балтике" в дзен-канале Украина.ру.Британия бьет по России руками Украины, но платить за это придется Европе — экономическим кризисом и без всяких репараций. Подробнее об этом — в материале "Европа устала платить за Украину, но Лондон продолжит использовать Киев для атак на Россию — Панкратов" в дзен-канале Украина.ру.

балтика

брюссель

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, балтика, брюссель, украина, украина.ру, война, война на украине, дзен, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, прогноз, прогноз войны на украине, евросоюз, аналитика, аналитики, украина аналитика, европа