https://ukraina.ru/20261128/po-ukraine-budem-bit-silnee-ekspert-pro-glavnyy-kozyr-rossii-v-nebe-1084805482.html

"По Украине будем бить сильнее": эксперт про главный козырь России в небе

"По Украине будем бить сильнее": эксперт про главный козырь России в небе - 28.11.2026 Украина.ру

"По Украине будем бить сильнее": эксперт про главный козырь России в небе

Россия отошла от тактики "косяков" обычных "Гераней" и перешла на реактивные дроны, которые становятся более высокоточными и лучше преодолевают систему ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал севастополец, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-11-28T20:32

2026-11-28T20:32

2026-11-28T20:44

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Отвечая на вопрос, будет ли Россия бить по Украине сильнее только за счёт превосходства в количестве, эксперт объяснил, что дело ещё и в смене тактики."Мы уже отошли от тактики косяков обычных "Гераней" и перешли на меньшее количество реактивных дронов, которые становятся более высокоточными и преодолевают систему ПВО", — пояснил Рожин.Он подчеркнул, что поэтому российские ударные БПЛА вольготно чувствуют себя в небе над Киевом: при применении меньшего количества средств достигается больший успех.Эксперт предупредил: противник тоже будет наращивать производство реактивных дронов, и для борьбы с ними понадобятся совсем другие подходы.На вопрос об антидроновых "Панцирях" Рожин ответил, что они могут эффективно бороться с реактивными дронами ВСУ типа "Паляница". "Но тут все упирается в соотношение "цена-качество". Не на каждый дрон надо тратить зенитную ракету. Да и производство ракет отстает от производства дронов. Именно поэтому те же "Пэтриоты" не вывозят конфликтов такой интенсивности. Отсюда и запрос на дроны-перехватчики", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: Европа не смирилась с поражением Украины и подходит к грани, за которой только ядерная война" в дзен-канале Украина.ру.О том, что удерживает Запад от прямого вмешательства в конфликт на Украине и от эскалации на Балтике — в материале "Марат Баширов: Если Россия, США и Китай договорятся, Британия проиграет свою последнюю битву" в дзен-канале Украина.ру.

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