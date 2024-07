https://ukraina.ru/20240730/1056571967.html

Страну не восстановила, но Зеленского напрягла: смотрящая США по Украине Пенни Прицкер объявила об уходе

Пенни Прицкер, которой было поручено привлекать средства на восстановление украинской экономики, вскоре покинет свой пост, не добившись больших результатов. Но отвечать за это ей уже не придётся

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1e/1056572342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7563cc4e113b56038c4444be294e7ba0.jpg.webp

Чем хуже дела ВСУ на поле боя, тем меньше становится украинская команда Белого дома."Должна сказать с грустью в сердце: требования Конгресса ограничивают моё время на этой должности одним годом. Это моя последняя поездка в Киев в качестве спецпредставителя. Но я остаюсь предана этой миссии и этой работе", - объявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.Американский президент Джо Байден назначил её на эту новую в администрации должность 14 сентября 2023 года, и, соответственно, покинет пост она тоже в сентябре.К слову, на роль спецпредставителя неспроста выбрали именно Прицкер: опыт работы министром (торговли в администрации 44-го президента США Барака Обамы) имеется, "глубокие личные связи с Украиной и украинской диаспорой" - тоже. Предки политика из происходят из села Великие Прицки Киевской области, в 1880-х годах на фоне еврейских погромов они эмигрировали в Америку.Сейчас же Прицкеры занимают шестое место в списке богатейших династий США журнала Forbes и имеют влияние в Демократической партии, а брат Пенни – губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер. Вице-президент Камала Харрис рассматривает его как одного из своих потенциальных партнёров по президентской гонке.Прицкер не так часто мелькала в информационном пространстве, как, например, в своё время Курт Волкер, бывший специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины. Хотя, согласно обозначенным Байденом полномочиям и попыткам Вашингтона обеспечить непрерывную поддержку Киева в период вооружённого конфликта, её имя должно было быть на слуху постоянно. Представляя Прицкер в новой должности, американский президент пояснил, что она будет стимулировать усилия Соединённых Штатов по оказанию помощи в восстановлении украинской экономики совместно с правительством Украины наряду с союзниками США, международными финансовыми институтами и частным сектором. Газета The New York Times тогда выразила мнение, что назначение спецпредставителя по вопросам экономического восстановления Украины свидетельствует об обеспокоенности Белого дома долгосрочным экономическим выживанием страны.Инспекции вместо траншейОт чиновника, ведающего вопросом восстановления страны, Банковой хотелось бы только получать регулярные новости о выделении очередных миллионных, а лучше миллиардных траншей. Но не тут-то было!В первый же месяц работы спецпредставителем Прицкер объявила: "Чтобы получать средства от Соединённых Штатов, теперь будут определённые условия. Это не должно удивлять никого на Украине. Причина — наше правительство хочет видеть, как Украина добивается прогресса в разных сферах. Это будут условия, которые будут гарантировать, что вы должным образом распоряжаетесь деньгами".Она и обещала уделять отдельное внимание реформам, касающимся прозрачности и подотчётности, в т.ч. по борьбе с коррупцией, пересмотру судебной системы и правоохранительных органов.С середины августа 2023 года на Украине начал работать старший представитель офиса генерального инспектора Пентагона. Позже к нему присоединилась группа американских ревизоров. Их задачей было провести аудит использования полученных от США средств, поскольку Вашингтону поступило много сообщений о случаях коррупции на этом направлении.Более того, Прицкер в ходе визита в Киев 16 октября 2023 года, когда она общалась с Владимиром Зеленским, премьер-министром страны Денисом Шмыгалём и членами правительства, намекала украинской стороне на ослабление поддержки."На встречах Пенни пыталась подводить к мысли типа: вот представим, что американской помощи нет, — что надо за следующий год сделать, чтобы ваша экономика выстояла даже в такой ситуации? И это так всех нормально напрягло", — рассказал "Украинской правде" человек, знакомый с ходом переговоров.Заступая на новую должность, Прицкер говорила, что в её задачи, в частности, будет входить работа с частным сектором. А именно – планировалось убедить компании в различных секторах экономики (энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, производстве критически важных материалов и ИТ-технологиях) инвестировать в Украину, а также заверить бизнесменов в том, что возможности для таких инвестиций сейчас есть.Её ли это заслуга, сказать сложно, но целый ряд западных корпораций запустил проекты на Украине, несмотря на продолжающиеся боевые действия. В феврале 2024-го американское издание Time написало, что многие технологические компании из США присутствуют на Украине почти с самого начала СВО и тестируют свои разработки на поле боя по приглашению руководства страны. Министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров фактически так и рекламировал Украину: поля сражений как место для эксперимента.То, что, помогая Киеву, США извлекают пользу для себя, очевидно, не скрывала и Прицкер. В январской колонке для газеты The Hill она написала, что помощь Украине в сфере безопасности обеспечивает Штатам военную готовность и создаёт хорошо оплачиваемые рабочие места для собственных граждан. При этом основная часть расходов на поддержку Украины лежит на союзниках Вашингтона – они предоставляют вдвое больше экономической помощи, чем США.Советы напоследокВ ходе своей шестой и последней поездки в Киев в качестве спецпредставителя США Прицкер дала несколько советов, а, точнее, указала, какие задачи параллельно с реформами нужно выполнить украинским властям для экономического восстановления государства.1. Развитие возможностей Украины для создания проектов, которые будут интересны западным донорам и инвесторам.Прицкер назвала сферы, имеющие возможности для развития. На её взгляд, это сельское хозяйство (к слову, её предки до революции владели складом зерна в Киевской области), металлургия, энергетический сектор, строительство, транспорт, логистика, технологии и оборонная промышленность. С энергетикой, конечно, огромный вопрос – по оценке главы евродипломатии Жозепа Борреля, 70% энергомощностей Украины уничтожено.2. Ускорить реформы, необходимые не только для привлечения инвесторов, но и для вступления в ЕС и НАТО.О членстве Украины в этих объединениях в обозримом будущем речь вовсе не идёт. В преддверии саммита НАТО в Вашингтоне западные политики долго думали над формулировкой итогового документа, чтобы и вступление в альянс Киеву не пообещать, и предотвратить истеричную реакцию на эту новость Зеленского, как год назад в Вильнюсе. Евросоюз предоставил Украине статус страны-кандидата в 2022 году, но никаких временных сроков и гарантий вступления в сообщество нет.Совсем недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вовсе сказал, что Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у европейцев нет на это денег.А в тот же день, когда Прицкер сделала это заявление, издание Foreign Policy опубликовало высказывание своего источника в Пентагоне на этот счёт. По его словам, Украина ещё очень далека от готовности к вступлению в "западное сообщество", а присоединению страны к НАТО или ЕС серьёзно препятствуют коррупция, отсутствие гражданского контроля над вооружёнными силами и ограниченная прозрачность в госучреждениях.3. Нужно искать другие источники финансирования, нельзя ограничиваться работой над изъятием $50 млрд замороженных активов РФ.Сразу же после вступления в должность спецпредставителя Прицкер начала искать юридические основания для передачи Киеву замороженных активов РФ, чтобы впоследствии потратить их на восстановление страны. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе она признала, что сделать это непросто, и, более того, предупредила: ошибочно думать, что конфискация российских средств станет панацеей для Украины.4. Необходимо оживить рынки страхования, перестрахования, фондовый и банковский рынки.10 июля Национальный банк Украины сообщил о продолжающемся сокращении количества игроков на финансовом рынке страны: в июне ушли 24 компании и один банк.5. "Вернуть домой ветеранов, внутренних переселенцев и беженцев, научить их тому, что необходимо для восстановления, и вернуть на рынок труда".Украинские власти и пытаются убедить эмигрировавших граждан вернуться, прежде всего с целью пополнения рядов ВСУ, испытывающих нехватку личного состава, однако они не спешат домой. Совет ЕС продлил срок временной защиты для украинцев до марта 2026 года, убежище в странах сообщества уже получили почти 4,3 млн человек. Многим из них выгоднее получать пособия по безработице, чем трудиться на низкоквалифицированных должностях. В Германии, принявшей наибольшее количество украинцев (1 332 515 человек), 57%, т.е. более половины из них, заявили, что видят будущее своих детей именно в этой стране."Если выполнить пять ключевых задач, это сформирует фундамент для мощного плана экономического восстановления и проложит путь к процветанию", – утверждает Прицкер.Впрочем, это уже не её забота. Да, Пенн Прицкер останется на посту ещё больше месяца, но, как говорят в политике, это уже "хромая утка". Чиновница заверяет, что и после её ухода американская администрация продолжит работать над вопросом восстановления Украины. Но администрация Байдена и сама готовится на выход – 20 января 2025 года в Белом доме сменятся хозяева.Да и о назначении другого человека на пост спецпредставителя США по восстановлению Украины новостей не было. Вполне вероятно, эту должность как создали, так и ликвидируют.Прицкер указала, что её уход неминуем из-за законодательных ограничений, но как же вовремя это происходит – ВСУ терпят серию поражений, а украинские власти не могут объяснить, куда делись миллионы долларов, которых недосчитались американские аудиторы. Пентагон обнаружил, что более 50 контрактов, связанных с помощью Украине никто не проверял, и судьба $20 млн неизвестна.Подробнее об аудите Вашингтона читайте в статье Ревизор из США. 