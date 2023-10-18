https://ukraina.ru/20231018/1050301441.html

Ревизор из США. Инспектор Пентагона начинает проверку американской военной помощи Украине

Ревизор из США. Инспектор Пентагона начинает проверку американской военной помощи Украине - 18.10.2023 Украина.ру

Ревизор из США. Инспектор Пентагона начинает проверку американской военной помощи Украине

Со среды, 18 октября, приступает к работе американская группа по контролю за использованием военной помощи, выделенной Киеву с прошлого года

2023-10-18T17:39

2023-10-18T17:39

2023-10-18T18:14

эксклюзив

сша

украина

военная помощь

пентагон

ревизор

контроль

коррупция

зарубежье

отставки

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Возглавил группу инспектор Пентагона Роберт Сторч, не понаслышке знающий, что такое украинская коррупция.Господа ревизоры — кто ониВ обязанности ревизоров входит проверка того, как Украина расходовала предоставленные средства, подготовка ежеквартальных отчётов, с которыми общественность сможет ознакомиться, выявление потенциальных фактов коррупции со стороны украинских чиновников. Кроме того, они будут работать с обращениями от граждан Украины, местных общественных и политических организаций.Меморандум о сотрудничестве со Сторчем подписало Национальное антикоррупционное бюро Украины, обещая оперативно предоставлять сведения о возможных фактах коррупции, касающихся американской помощи, а также проводить совместные расследования преступлений подобного характера.Старший представитель офиса генерального инспектора Пентагона приступил к работе на Украине ещё во второй половине августа, а дополнительный персонал, как сообщал телеканал CNN, должен был прибыть в конце сентября. Специалистов разместили в посольстве США в Киеве.О том, что поток денег и оружия нужно взять под контроль, в Штатах задумались давно. Опасения по поводу хищения военной и финансовой помощи возникли у американских чиновников ещё летом 2022 года, и на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей 28 февраля 2023-го Сторч признал, что такие случаи имеют место, о чём по горячей линии Пентагона поступает много сообщений с обвинениями в адрес украинских властей.На вопрос, выявлены ли эпизоды потери или передачи неуполномоченным лицам американских вооружений, включая переносные ракетные комплексы Stinger, генеральный инспектор Пентагона ответил, что ни одного случая не выявлено.В свою очередь заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на тех же слушаниях признал, что проблема коррупции на Украине стоит очень остро, в связи с чем Вашингтон настаивает на прозрачности и подотчётности поставок, напомнив о переданных Киеву системах для отслеживания грузов, сканеров и необходимого программного обеспечения в том числе.«Мы не видим никакого перенаправления поставок оружия в наших отчётах. Мы считаем, что украинцы по назначению используют то, что им дали», — при этом заявил Кол.Однако, как сказал в августе 2022 года в интервью Bloomberg предшественник Сторча Шон О'Доннелл, Офис президента Украины ведёт учёт полученного оборудования при помощи «написанных от руки квитанций». А подтвердить доставку в зону боевых действий за первый год СВО США смогли относительно лишь 10% переданных вооружений, писала в начале 2023-го газета The Washington Post.Украинскую коррупцию за океаном видно хорошоКак говорится, доверяй, но проверяй. Еще в январе Киев посетил целый ряд американских чиновников. В середине месяца в столице побывали Колин Кол, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, чтобы обсудить с властями Украины американскую и международную помощь. А в конце месяца — генеральные инспекторы трёх ведомств: Диана Шоу от Госдепартамента, Николь Ангарелла от USAID (Агентство США по международному развитию) и Роберт Сторч от Пентагона. В преддверии визита второй группы украинские эксперты не исключали, что по итогам проверок последуют отставки местных политиков вплоть до самых высокопоставленных, причём предполагалось, что произойдут они не сразу после американской инспекции, а спустя пару-тройку месяцев, чтобы это не выглядело явно как команда Вашингтона. Неизвестно, связаны ли эти события напрямую, но 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский в разгар боевых действий уволил министра обороны Алексея Резникова, которого как раз таки уличили в коррупции в системе вооружённых сил.О коррупции на Украине в целом и в условиях военного положения в частности руководство США, конечно же, в курсе. Летом Госдепартамент выпустил достаточно жёсткий по тональности отчёт, в котором говорится, что коррупция на Украине как в частном, так и в правительственном секторе достигла такого уровня, что США могут прекратить оказание помощи стране.«В долгосрочной перспективе США планируют оказывать помощь в восстановлении Украины, однако коррупционная составляющая в этой стране создаёт риски в отношении эффективности такой помощи. …Увеличение штата посольства США на Украине позволит эффективнее осуществлять контроль над движением выделяемых Украине средств, осуществлять больше выездных поездок на места, в целом расширить мониторинг оказываемой помощи», — гласит документ.А глава USAID Саманта Пауэр (та самая бывший постоянный представитель США при ООН, запомнившаяся красноречивыми спорами с российским коллегой Виталием Чуркиным) в середине сентября заявила, что «сам масштаб денежных потоков, поступающих на Украину, затрудняет контроль».Масштабы помощи действительно впечатляют. С начала СВО Украина стала главным получателем финансовой помощи со стороны США: $ 24,6 млрд с 1 октября 2021 по 30 сентября 2023 года, а если брать финансовые 2001—2023 годы, то по этому показателю она заняла 5-е место ($ 30,4 млрд), уступив Афганистану, Ираку, Израилю и Египту. Для сравнения, за последние 2 года эти страны получили от Вашингтона $ 2,7 млрд, $ 824,5 млн, $ 3,3 млрд и $ 353 млн соответственно.Пауэр подчеркнула, что USAID нужно тщательнее проводить контрольные исследования и сравнительный анализ средств, направляемых Украине.Для должности главного контролёра дальнейшей судьбы выделенной США помощи Сторч подходит как нельзя лучше — он прекрасно знает что такое коррупция на Украине. Он работал на Украине консультантом по вопросам борьбы с коррупцией в период c декабря 2007 по декабрь 2009 года, затем приехал в 2014-м «помочь в разработке законодательства, которое было принято в октябре того же года с целью установления новых антикоррупционных правил», в 2015 году оказывал содействие посольству США в Киеве по ряду антикоррупционных инициатив. Глава Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин говорил, что Сторч выступал на Украине в качестве консультанта при создании НАБУ (появилось бюро как раз в 2015 году), а в 2017-м американский чиновник мог стать аудитором бюро от Верховной Рады (всего в комиссию, проводящую аудит НАБУ, входят 3 представителя — от президента, правительства и парламента), но его кандидатуру при голосовании блокировали Блок Петра Порошенко и «Народный фронт».Чем грозит Украине контроль над расходованием военной помощиДаст ли результат деятельность группы по контролю военной помощи Украине, созданной американскими властями? Пока на этот счёт есть несколько версий.Первая версия: США будут оказывать давление на украинские власти, чтобы те выполняли выдвинутые требования, а в случае отказа последуют отставки высокопоставленных чиновников из окружения Зеленского.Пенни Прицкер, назначенная 14 сентября на должность спецпредставителя США по восстановлению Украины (к слову, её предки эмигрировали в Америку с Украины в XIX веке) и уже успевшая побывать в Киеве, заявила: «Чтобы получать средства от Соединённых Штатов, теперь будут определённые условия. Это не должно удивлять никого на Украине. Причина — то, что наше правительство хочет видеть, как Украина добивается прогресса в разных сферах. Во-первых, это будут условия, которые будут гарантировать, что вы должным образом распоряжаетесь деньгами».Вторая версия: грозя свернуть помощь из-за разгула коррупции, Вашингтон таким образом подталкивает Киев к прекращению боевых действий и началу переговоров об урегулировании конфликта.Пока, правда, никаких явных подтверждений этому нет: президент США Джо Байден и представители его администрации заверяют о готовности помогать Украине «столько, сколько потребуется», а министр финансов США Джанет Йеллен говорит, что Запад не может позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам.Однако на самом деле Белый дом обеспокоен темой коррупции на Украине гораздо больше, чем говорит публично, пишет издание Politico, ознакомившись с закрытой частью доклада Госдепартамента.«В нём подчеркивается, что коррупция может привести к тому, что западные союзники откажутся от помощи Украине в борьбе против вторжения России и что Киев не может откладывать усилия по борьбе с коррупцией. Существование коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени», — уточняют журналисты.Третья версия: на самом деле Вашингтон не собирается предпринимать каких-либо радикальных действий в отношении Украины, а демонстрация усилий якобы по борьбе с коррупцией направлена на внутреннюю американскую аудиторию в преддверии президентских выборов. Объявление о назначении спецпредставителя по восстановлению Украины и группы по контролю за расходованием помощи появилось на фоне ослабления среди населения дальнейшей финансовой и военной поддержки Киева, а также выступлений республиканцев против выделения новых пакетов помощи. А так демократы смогут отвечать на упрёки оппонентов, что без толку спускают миллиарды долларов на ВСУ, когда в своей стране проблем полно. Кроме того, по мнению украинского политолога Руслана Бортника, Сторч и Прицкер могут стать инструментами влияния на власти страны, чтобы украинская тематика не испортила демократам избирательную кампанию.«Белый дом заинтересован взять под контроль информационный поток с Украины, потому что это влияет на выборы в США. Диапазон может быть значительным: от коррупционных скандалов до публичных высказываний представителей власти. Нельзя давать республиканцам ничего, что можно было бы использовать против демократической администрации и самого Байдена в ходе кампании. Оба "ревизора" в случае необходимости будут напрямую говорить с Офисом президента или отдельными представителями его команды, если американские представители будут недовольны некими вещами или у них возникнут какие-то подозрения», — считает эксперт.

https://ukraina.ru/20231010/1050070532.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, военная помощь, пентагон, ревизор, контроль, коррупция, зарубежье, отставки