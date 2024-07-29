https://ukraina.ru/20240729/1056549095.html

"Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине

"Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине - 29.07.2024 Украина.ру

"Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине

Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, как растёт поддержка России на международной арене, и какое место займёт Украина после проигрыша в конфликте

2024-07-29T17:36

2024-07-29T17:36

2024-07-29T17:36

эксклюзив

венгрия

виктор орбан

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

переговоры

ес

дональд трамп

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После мирного турне в поисках возможных выходов из украинского кризиса премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в опалу внутри Европейского союза. Его страну хотят лишить полномочий председателя, которые перешли к ней на ротационной основе до конца года. Однако как бы ни клеймили политика, известного своей принципиальной позицией, его миротворческая деятельность уже принесла первые плоды.Россия логична, а Запад нерационаленТему украинского урегулирования Орбан затронул во время выступления в Румынии на закрытии летнего университета, организованного в Бэиле-Тушнад венгерскими общественными организациями."За последние два года произошёл поворот на 180 градусов. Запад отдал приказ миру выступить против России и поддержать Запад. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда все постепенно становятся на сторону России", — заявил глава венгерского правительства.В этом контексте он упомянул "крупнейшие страны мира", включая Китай и Индию, а также Иран, назвав удивительным, что "член НАТО -Турция и мусульманский мир внезапно увидели в России партнёра, а не врага". В этот же ряд можно включить государства Глобального Юга, которые не разрывали сотрудничество с Москвой после начала СВО, не вводили никаких ограничительных мер, и Западу вместе с Киевом никак не удаётся склонить их на свою сторону в украинском вопросе.Более того, Politico пишет, что от поддержки Украины в случае возвращения к власти в США 45-го президента страны Дональда Трампа могут отказаться некоторые европейские члены НАТО. Перед Великобританией и другими государствами может встать трудный выбор: согласиться на "принудительное урегулирование конфликта в пользу РФ" или отказаться от предложения и поддержать Владимира Зеленского – поясняет издание.И подкрепил столь неприятный для западных коллег тезис конкретным примером - "Брюссель создаёт мир, постоянно поддерживая войну", а, замолчав результаты расследования подрыва "Северных потоков", совершённого по указке США, Германия и другие страны и вовсе совершили акт капитуляции.Первыми пунктами мирного турне Орбана были Москва и Киев, где он пообщался с главами государств, чтобы из первых уст узнать позиции конфликтующих сторон. На выступлении в Румынии он озвучил вывод, к которому пришёл по итогам этих переговоров: несмотря на понесённые в ходе боевых действий потери, ни один, ни другой не хочет идти на примирение, потому что и Россия, и Украина верят, что могут победить."Если это будет зависеть от двух сторон, то мира не будет, его можно будет принести только извне", - констатировал он.То есть достижение мирного урегулирования невозможно без участия посредников. Вот почему Орбан в рамках своего турне посетил Пекин.Премьер-министр Венгрии отметил, что вслед за началом его мирной миссии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил Китай, а Зеленский провёл телефонные переговоры с Трампом, баллотирующимся на второй срок с обещанием в сжатые сроки положить конец украинскому конфликту, и констатировал, что "брожение началось"."Хоть и медленно, мы отходим от европейской политики поддержки войны в сторону политики поддержки мира", - сказал он.В ходе того визита в КНР Кулеба сделал громкое заявление о готовности Киева к переговорам с РФ, сделав оговорку, что они должны быть рациональными и иметь практическое значение, а позже добавил, что это произойдёт на определённом этапе, когда "Россия будет готова вести диалог добросовестно". В общем, отыграли назад, подтвердив собственную неготовность сесть за стол переговоров прямо сейчас.По словам Орбана, вооружённый конфликт Украина уже проиграла, и в новых геополитических реалиях она вернётся к позиции буферного государства."Если повезёт, то с международными гарантиями безопасности, которые зафиксирует соглашение между Россией и США. Может, и Европа сможет принять в этом участие. Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у нас, европейцев, нет на это денег", - добавил премьер-министр Венгрии.Украинская капля, которая переполнила стакан и привела к дипломатическому скандалу в ЕСКстати, о беседе Зеленского с Трампом - между прочим, первой за пять лет. И тут, похоже, без Орбана не обошлось.Журналист независимого издания VSquare Сабольч Паньи, который первым сообщил о предстоящем визите главы правительства в Москву, накануне сообщил, ссылаясь на "источник с хорошими связями, связанный с украинско-венгерскими отношениями": "Зеленский попросил Виктора Орбана во время встречи в Киеве 2 июля помочь организовать телефонный разговор с Дональдом Трампом, который в конечном итоге состоялся 19 июля".При этом он отметил, что остаётся неясным, чьё посредничество имело большее значение, поскольку, по имеющейся информации, налаживать связи с 45-м президентом США Украине помогает не только Орбан, но ещё и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда.Но говорить о формировании некой группы потенциальных европейских посредников вовсе не приходится, поскольку действия Орбана-миротворца привели к дипломатическому скандалу между двумя из них.Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что мирная миссия Орбана не увеличивает влияние Венгрии, а лишь раздражает всех остальных, и что из-за эгоизма премьер-министра республика оказалась изолированной и не получила поддержки, когда обратилась к ЕС за помощью по вопросу прекращения Украиной транзита российской нефти.Риторику шефа поддержал его заместитель Владислав Теофил Бартошевский, призвав Венгрию выйти из состава Европейского союза и НАТО."Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся", - недоумевает дипломат.Комментируя прозвучавшие там же в Румынии обвинения Орбана в адрес польских властей в том, что они, упрекая другие страны в связях с РФ, сами не спешат их разрывать, Бартошевский сказал, что глава венгерского правительства ведёт дела с Россией и вообще находится на периферии международного сообщества как в Евросоюзе, так и в НАТО.А Венгрия никогда и не скрывала, что продолжает сотрудничать с Москвой, поскольку это экономически выгодно для республики. Более того, она первой согласилась на условия "Газпрома", связанные с переходом на оплату углеводородов в рублях.Такой резкий выпад заместителя главы МИД Польши без ответа не остался. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сопровождавший Орбана в турне, заявил: "Эта реакция доказывает правоту венгерской пословицы "Правда ранит". Мы долго терпели провокации и лицемерие действующего польского правительства с намерением сохранить польско-венгерское братство, но теперь стакан переполнен".Что касается российской нефти, она жизненно необходима для Венгрии, отметил дипломат, а если внимательно посмотреть на список клиентов одного из крупнейших НПЗ России, то в нём найдутся и польские компании."В этом нет ничего плохого, потому что энергоснабжение основывается, в конце концов, на физических потребностях, но если это так, то не надо лицемерить и обвинять других", - подчеркнул министр.Западу стоит прислушаться к ОрбануПока политики в США и ЕС продолжают нападки на Орбана, американское издание The American Conservative обращает внимание западных лидеров на то, чему бы они могли поучиться у мирной миссии премьер-министра Венгрии.Автор публикации называет трезвой оценкой текущих событий предложение Орбана привлечь к выдвижению инициативы о мирных переговорах и прекращении огня третью сторону, поскольку ни Россия, ни Украина не готовы сделать это, и что крайне важно, такой вывод политик сделал на основе своих беседах с Путиным и Зеленским.Рассматривать в этом качестве США не приходится, поскольку они чрезвычайно заняты собственной избирательной кампанией. Поэтому венгерский премьер считает необходимым привлечь других акторов. Например, Китай, разработавший план мирного урегулирования, и Турцию, при посредничестве которой стороны заключили зерновую сделку, и на площадке которой провели заключительный раунд переговоров правительственных делегаций."Регулярные консультации между западными лидерами и их противниками возможны и необходимы. Если же большинство этих лидеров считают, что Виктору Орбану нельзя доверять, то решение состоит в том, чтобы позаимствовать эту страницу из его политической повестки и самим отправиться в Москву. Тогда его миротворческая миссия станет излишней благодаря их собственным согласованным дипломатическим усилиям", - подытоживает The American Conservative.О последствиях миротворческой деятельности по Украине для премьер-министра Венгрии читайте в статье Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чём

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эксклюзив, венгрия, виктор орбан, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, ес, дональд трамп, нато, мид