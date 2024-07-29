"Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине - 29.07.2024 Украина.ру
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"Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине
"Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине - 29.07.2024 Украина.ру
"Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине
Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, как растёт поддержка России на международной арене, и какое место займёт Украина после проигрыша в конфликте
2024-07-29T17:36
2024-07-29T17:36
эксклюзив
венгрия
виктор орбан
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
переговоры
ес
дональд трамп
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После мирного турне в поисках возможных выходов из украинского кризиса премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в опалу внутри Европейского союза. Его страну хотят лишить полномочий председателя, которые перешли к ней на ротационной основе до конца года. Однако как бы ни клеймили политика, известного своей принципиальной позицией, его миротворческая деятельность уже принесла первые плоды.Россия логична, а Запад нерационаленТему украинского урегулирования Орбан затронул во время выступления в Румынии на закрытии летнего университета, организованного в Бэиле-Тушнад венгерскими общественными организациями."За последние два года произошёл поворот на 180 градусов. Запад отдал приказ миру выступить против России и поддержать Запад. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда все постепенно становятся на сторону России", — заявил глава венгерского правительства.В этом контексте он упомянул "крупнейшие страны мира", включая Китай и Индию, а также Иран, назвав удивительным, что "член НАТО -Турция и мусульманский мир внезапно увидели в России партнёра, а не врага". В этот же ряд можно включить государства Глобального Юга, которые не разрывали сотрудничество с Москвой после начала СВО, не вводили никаких ограничительных мер, и Западу вместе с Киевом никак не удаётся склонить их на свою сторону в украинском вопросе.Более того, Politico пишет, что от поддержки Украины в случае возвращения к власти в США 45-го президента страны Дональда Трампа могут отказаться некоторые европейские члены НАТО. Перед Великобританией и другими государствами может встать трудный выбор: согласиться на "принудительное урегулирование конфликта в пользу РФ" или отказаться от предложения и поддержать Владимира Зеленского – поясняет издание.И подкрепил столь неприятный для западных коллег тезис конкретным примером - "Брюссель создаёт мир, постоянно поддерживая войну", а, замолчав результаты расследования подрыва "Северных потоков", совершённого по указке США, Германия и другие страны и вовсе совершили акт капитуляции.Первыми пунктами мирного турне Орбана были Москва и Киев, где он пообщался с главами государств, чтобы из первых уст узнать позиции конфликтующих сторон. На выступлении в Румынии он озвучил вывод, к которому пришёл по итогам этих переговоров: несмотря на понесённые в ходе боевых действий потери, ни один, ни другой не хочет идти на примирение, потому что и Россия, и Украина верят, что могут победить."Если это будет зависеть от двух сторон, то мира не будет, его можно будет принести только извне", - констатировал он.То есть достижение мирного урегулирования невозможно без участия посредников. Вот почему Орбан в рамках своего турне посетил Пекин.Премьер-министр Венгрии отметил, что вслед за началом его мирной миссии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил Китай, а Зеленский провёл телефонные переговоры с Трампом, баллотирующимся на второй срок с обещанием в сжатые сроки положить конец украинскому конфликту, и констатировал, что "брожение началось"."Хоть и медленно, мы отходим от европейской политики поддержки войны в сторону политики поддержки мира", - сказал он.В ходе того визита в КНР Кулеба сделал громкое заявление о готовности Киева к переговорам с РФ, сделав оговорку, что они должны быть рациональными и иметь практическое значение, а позже добавил, что это произойдёт на определённом этапе, когда "Россия будет готова вести диалог добросовестно". В общем, отыграли назад, подтвердив собственную неготовность сесть за стол переговоров прямо сейчас.По словам Орбана, вооружённый конфликт Украина уже проиграла, и в новых геополитических реалиях она вернётся к позиции буферного государства."Если повезёт, то с международными гарантиями безопасности, которые зафиксирует соглашение между Россией и США. Может, и Европа сможет принять в этом участие. Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у нас, европейцев, нет на это денег", - добавил премьер-министр Венгрии.Украинская капля, которая переполнила стакан и привела к дипломатическому скандалу в ЕСКстати, о беседе Зеленского с Трампом - между прочим, первой за пять лет. И тут, похоже, без Орбана не обошлось.Журналист независимого издания VSquare Сабольч Паньи, который первым сообщил о предстоящем визите главы правительства в Москву, накануне сообщил, ссылаясь на "источник с хорошими связями, связанный с украинско-венгерскими отношениями": "Зеленский попросил Виктора Орбана во время встречи в Киеве 2 июля помочь организовать телефонный разговор с Дональдом Трампом, который в конечном итоге состоялся 19 июля".При этом он отметил, что остаётся неясным, чьё посредничество имело большее значение, поскольку, по имеющейся информации, налаживать связи с 45-м президентом США Украине помогает не только Орбан, но ещё и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда.Но говорить о формировании некой группы потенциальных европейских посредников вовсе не приходится, поскольку действия Орбана-миротворца привели к дипломатическому скандалу между двумя из них.Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что мирная миссия Орбана не увеличивает влияние Венгрии, а лишь раздражает всех остальных, и что из-за эгоизма премьер-министра республика оказалась изолированной и не получила поддержки, когда обратилась к ЕС за помощью по вопросу прекращения Украиной транзита российской нефти.Риторику шефа поддержал его заместитель Владислав Теофил Бартошевский, призвав Венгрию выйти из состава Европейского союза и НАТО."Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся", - недоумевает дипломат.Комментируя прозвучавшие там же в Румынии обвинения Орбана в адрес польских властей в том, что они, упрекая другие страны в связях с РФ, сами не спешат их разрывать, Бартошевский сказал, что глава венгерского правительства ведёт дела с Россией и вообще находится на периферии международного сообщества как в Евросоюзе, так и в НАТО.А Венгрия никогда и не скрывала, что продолжает сотрудничать с Москвой, поскольку это экономически выгодно для республики. Более того, она первой согласилась на условия "Газпрома", связанные с переходом на оплату углеводородов в рублях.Такой резкий выпад заместителя главы МИД Польши без ответа не остался. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сопровождавший Орбана в турне, заявил: "Эта реакция доказывает правоту венгерской пословицы "Правда ранит". Мы долго терпели провокации и лицемерие действующего польского правительства с намерением сохранить польско-венгерское братство, но теперь стакан переполнен".Что касается российской нефти, она жизненно необходима для Венгрии, отметил дипломат, а если внимательно посмотреть на список клиентов одного из крупнейших НПЗ России, то в нём найдутся и польские компании."В этом нет ничего плохого, потому что энергоснабжение основывается, в конце концов, на физических потребностях, но если это так, то не надо лицемерить и обвинять других", - подчеркнул министр.Западу стоит прислушаться к ОрбануПока политики в США и ЕС продолжают нападки на Орбана, американское издание The American Conservative обращает внимание западных лидеров на то, чему бы они могли поучиться у мирной миссии премьер-министра Венгрии.Автор публикации называет трезвой оценкой текущих событий предложение Орбана привлечь к выдвижению инициативы о мирных переговорах и прекращении огня третью сторону, поскольку ни Россия, ни Украина не готовы сделать это, и что крайне важно, такой вывод политик сделал на основе своих беседах с Путиным и Зеленским.Рассматривать в этом качестве США не приходится, поскольку они чрезвычайно заняты собственной избирательной кампанией. Поэтому венгерский премьер считает необходимым привлечь других акторов. Например, Китай, разработавший план мирного урегулирования, и Турцию, при посредничестве которой стороны заключили зерновую сделку, и на площадке которой провели заключительный раунд переговоров правительственных делегаций."Регулярные консультации между западными лидерами и их противниками возможны и необходимы. Если же большинство этих лидеров считают, что Виктору Орбану нельзя доверять, то решение состоит в том, чтобы позаимствовать эту страницу из его политической повестки и самим отправиться в Москву. Тогда его миротворческая миссия станет излишней благодаря их собственным согласованным дипломатическим усилиям", - подытоживает The American Conservative.О последствиях миротворческой деятельности по Украине для премьер-министра Венгрии читайте в статье Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чём
https://ukraina.ru/20240705/1056093842.html
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Евгения Кондакова
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эксклюзив, венгрия, виктор орбан, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, ес, дональд трамп, нато, мид
Эксклюзив, Венгрия, Виктор Орбан, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры, ЕС, Дональд Трамп, НАТО, МИД

"Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине

17:36 29.07.2024
 
© AP / Alexandru Dobre
- РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP / Alexandru Dobre
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, как растёт поддержка России на международной арене, и какое место займёт Украина после проигрыша в конфликте
После мирного турне в поисках возможных выходов из украинского кризиса премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в опалу внутри Европейского союза. Его страну хотят лишить полномочий председателя, которые перешли к ней на ротационной основе до конца года. Однако как бы ни клеймили политика, известного своей принципиальной позицией, его миротворческая деятельность уже принесла первые плоды.
Россия логична, а Запад нерационален
Тему украинского урегулирования Орбан затронул во время выступления в Румынии на закрытии летнего университета, организованного в Бэиле-Тушнад венгерскими общественными организациями.
"За последние два года произошёл поворот на 180 градусов. Запад отдал приказ миру выступить против России и поддержать Запад. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда все постепенно становятся на сторону России", — заявил глава венгерского правительства.
В этом контексте он упомянул "крупнейшие страны мира", включая Китай и Индию, а также Иран, назвав удивительным, что "член НАТО -Турция и мусульманский мир внезапно увидели в России партнёра, а не врага". В этот же ряд можно включить государства Глобального Юга, которые не разрывали сотрудничество с Москвой после начала СВО, не вводили никаких ограничительных мер, и Западу вместе с Киевом никак не удаётся склонить их на свою сторону в украинском вопросе.
Более того, Politico пишет, что от поддержки Украины в случае возвращения к власти в США 45-го президента страны Дональда Трампа могут отказаться некоторые европейские члены НАТО. Перед Великобританией и другими государствами может встать трудный выбор: согласиться на "принудительное урегулирование конфликта в пользу РФ" или отказаться от предложения и поддержать Владимира Зеленского – поясняет издание.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
5 июля, 16:41
Первый за два года визит западного политика в Россию. Орбан приехал к Путину втайне от ЕС и взбесил КиевПоследние сутки в Европе гадали, полетит ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Москву. Руководство ЕС пыталось оказывать на него давление, но своего не добилось − не уведомив Брюссель, политик прибыл на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с мирными инициативами по Украине.

"Война пролила свет на тот факт, что самая большая проблема в мире - это ослабление и распад Запада. Конечно, западная пресса утверждает не это, а то, что самая большая проблема в мире — это Россия и угроза, исходящая от неё. Это заблуждение. Россия находится под гиперрациональным управлением, в том, что она делает, нет загадки, всё логически следует из её интересов, поэтому она понятна и на неё можно рассчитывать. [Запад же, напротив] непонятен, непредсказуем и неуправляем, а его поведение нерационально", - сказал Орбан.

И подкрепил столь неприятный для западных коллег тезис конкретным примером - "Брюссель создаёт мир, постоянно поддерживая войну", а, замолчав результаты расследования подрыва "Северных потоков", совершённого по указке США, Германия и другие страны и вовсе совершили акт капитуляции.
Первыми пунктами мирного турне Орбана были Москва и Киев, где он пообщался с главами государств, чтобы из первых уст узнать позиции конфликтующих сторон. На выступлении в Румынии он озвучил вывод, к которому пришёл по итогам этих переговоров: несмотря на понесённые в ходе боевых действий потери, ни один, ни другой не хочет идти на примирение, потому что и Россия, и Украина верят, что могут победить.
"Если это будет зависеть от двух сторон, то мира не будет, его можно будет принести только извне", - констатировал он.
То есть достижение мирного урегулирования невозможно без участия посредников. Вот почему Орбан в рамках своего турне посетил Пекин.
Премьер-министр Венгрии отметил, что вслед за началом его мирной миссии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил Китай, а Зеленский провёл телефонные переговоры с Трампом, баллотирующимся на второй срок с обещанием в сжатые сроки положить конец украинскому конфликту, и констатировал, что "брожение началось".
"Хоть и медленно, мы отходим от европейской политики поддержки войны в сторону политики поддержки мира", - сказал он.
В ходе того визита в КНР Кулеба сделал громкое заявление о готовности Киева к переговорам с РФ, сделав оговорку, что они должны быть рациональными и иметь практическое значение, а позже добавил, что это произойдёт на определённом этапе, когда "Россия будет готова вести диалог добросовестно". В общем, отыграли назад, подтвердив собственную неготовность сесть за стол переговоров прямо сейчас.
24 июля, 17:19
Украина высказалась о переговорах в унисон с Россией. В чём подвох?Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба громко заявил о готовности своей страны к мирным переговорам с Россией. Однако у этой фразы был совершенно иной подтекст.
По словам Орбана, вооружённый конфликт Украина уже проиграла, и в новых геополитических реалиях она вернётся к позиции буферного государства.
"Если повезёт, то с международными гарантиями безопасности, которые зафиксирует соглашение между Россией и США. Может, и Европа сможет принять в этом участие. Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у нас, европейцев, нет на это денег", - добавил премьер-министр Венгрии.
Украинская капля, которая переполнила стакан и привела к дипломатическому скандалу в ЕС
Кстати, о беседе Зеленского с Трампом - между прочим, первой за пять лет. И тут, похоже, без Орбана не обошлось.
Журналист независимого издания VSquare Сабольч Паньи, который первым сообщил о предстоящем визите главы правительства в Москву, накануне сообщил, ссылаясь на "источник с хорошими связями, связанный с украинско-венгерскими отношениями": "Зеленский попросил Виктора Орбана во время встречи в Киеве 2 июля помочь организовать телефонный разговор с Дональдом Трампом, который в конечном итоге состоялся 19 июля".
При этом он отметил, что остаётся неясным, чьё посредничество имело большее значение, поскольку, по имеющейся информации, налаживать связи с 45-м президентом США Украине помогает не только Орбан, но ещё и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда.
Но говорить о формировании некой группы потенциальных европейских посредников вовсе не приходится, поскольку действия Орбана-миротворца привели к дипломатическому скандалу между двумя из них.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что мирная миссия Орбана не увеличивает влияние Венгрии, а лишь раздражает всех остальных, и что из-за эгоизма премьер-министра республика оказалась изолированной и не получила поддержки, когда обратилась к ЕС за помощью по вопросу прекращения Украиной транзита российской нефти.
Риторику шефа поддержал его заместитель Владислав Теофил Бартошевский, призвав Венгрию выйти из состава Европейского союза и НАТО.
"Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся", - недоумевает дипломат.
- РИА Новости, 1920, 23.07.2024
23 июля, 19:07
Венгрию выгоняют из ЕС? Желая наказать Орбана, Брюссель показал своё истинное лицоМиротворческая миссия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, одного из немногих западных политиков, который реально пытается найти несиловой выход из украинского кризиса, нравится далеко не всем.
Комментируя прозвучавшие там же в Румынии обвинения Орбана в адрес польских властей в том, что они, упрекая другие страны в связях с РФ, сами не спешат их разрывать, Бартошевский сказал, что глава венгерского правительства ведёт дела с Россией и вообще находится на периферии международного сообщества как в Евросоюзе, так и в НАТО.
А Венгрия никогда и не скрывала, что продолжает сотрудничать с Москвой, поскольку это экономически выгодно для республики. Более того, она первой согласилась на условия "Газпрома", связанные с переходом на оплату углеводородов в рублях.
Такой резкий выпад заместителя главы МИД Польши без ответа не остался. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сопровождавший Орбана в турне, заявил: "Эта реакция доказывает правоту венгерской пословицы "Правда ранит". Мы долго терпели провокации и лицемерие действующего польского правительства с намерением сохранить польско-венгерское братство, но теперь стакан переполнен".
Что касается российской нефти, она жизненно необходима для Венгрии, отметил дипломат, а если внимательно посмотреть на список клиентов одного из крупнейших НПЗ России, то в нём найдутся и польские компании.
"В этом нет ничего плохого, потому что энергоснабжение основывается, в конце концов, на физических потребностях, но если это так, то не надо лицемерить и обвинять других", - подчеркнул министр.
Западу стоит прислушаться к Орбану
Пока политики в США и ЕС продолжают нападки на Орбана, американское издание The American Conservative обращает внимание западных лидеров на то, чему бы они могли поучиться у мирной миссии премьер-министра Венгрии.
Автор публикации называет трезвой оценкой текущих событий предложение Орбана привлечь к выдвижению инициативы о мирных переговорах и прекращении огня третью сторону, поскольку ни Россия, ни Украина не готовы сделать это, и что крайне важно, такой вывод политик сделал на основе своих беседах с Путиным и Зеленским.
Рассматривать в этом качестве США не приходится, поскольку они чрезвычайно заняты собственной избирательной кампанией. Поэтому венгерский премьер считает необходимым привлечь других акторов. Например, Китай, разработавший план мирного урегулирования, и Турцию, при посредничестве которой стороны заключили зерновую сделку, и на площадке которой провели заключительный раунд переговоров правительственных делегаций.
"Регулярные консультации между западными лидерами и их противниками возможны и необходимы. Если же большинство этих лидеров считают, что Виктору Орбану нельзя доверять, то решение состоит в том, чтобы позаимствовать эту страницу из его политической повестки и самим отправиться в Москву. Тогда его миротворческая миссия станет излишней благодаря их собственным согласованным дипломатическим усилиям", - подытоживает The American Conservative.
О последствиях миротворческой деятельности по Украине для премьер-министра Венгрии читайте в статье Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чём
 
ЭксклюзивВенгрияВиктор ОрбанРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийпереговорыЕСДональд ТрампНАТОМИД
 
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