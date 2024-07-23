Двери России для одумавшихся европейцев открыты – Лавров - 23.07.2024 Украина.ру
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Двери России для одумавшихся европейцев открыты – Лавров
Двери России для одумавшихся европейцев открыты – Лавров - 23.07.2024 Украина.ру
Двери России для одумавшихся европейцев открыты – Лавров
Большая часть европейского общества не поддерживает заданный США курс, а многие подумывают о том, чтобы уехать в Россию, поэтому двери РФ остаются для одумавшихся коллег открытыми. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций
2024-07-23T14:07
2024-07-23T14:07
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Глава российского ведомства также подчеркнул, что многие в Европе хотят сбежать от наступления ЛГБТ*-сообщества, от полного игнорирования естественных исторических процессов, того, что нам дано Богом. Такие примеры есть и их будет больше, убежден Лавров. Он также отметил, что народов, которые априори были бы недружественны по отношению к россиянам, не существует, однако есть враждебные правительства.Ранее сообщалось, что сенатор Джей Ди Вэнс, которого Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на пост нового вице-президента США, намерен резко ограничить права трансгендеров. Он убежден, что существует только два гендера, чем всерьез обеспокоены активисты ЛГБТ*. До этого кандидат на должность хозяина Белого дома Дональд Трамп заявлял, что увеличение санкций против России – это тупиковый путь администрации президента США Джо Байдена и допустил их послабление в будущем для завершения украинского конфликта.Читайте подробнее о том, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике в интервью политолога Юрия Баранчика на сайте Украина.ру. *Организация признана в РФ экстремистской и запрещена
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новости, сергей лавров, сша, россия, европа, дональд трамп, антироссийские санкции, сво
Новости, Сергей Лавров, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, антироссийские санкции, СВО

Двери России для одумавшихся европейцев открыты – Лавров

14:07 23.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Большая часть европейского общества не поддерживает заданный США курс, а многие подумывают о том, чтобы уехать в Россию, поэтому двери РФ остаются для одумавшихся коллег открытыми. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций
"Если европейские наши коллеги одумаются, поймут, что их используют, и используют для того, чтобы укреплять позиции США за счет ослабления позиций Европы, – милости просим, двери открыты",– сказал он.
Глава российского ведомства также подчеркнул, что многие в Европе хотят сбежать от наступления ЛГБТ*-сообщества, от полного игнорирования естественных исторических процессов, того, что нам дано Богом. Такие примеры есть и их будет больше, убежден Лавров.
Он также отметил, что народов, которые априори были бы недружественны по отношению к россиянам, не существует, однако есть враждебные правительства.
Ранее сообщалось, что сенатор Джей Ди Вэнс, которого Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на пост нового вице-президента США, намерен резко ограничить права трансгендеров. Он убежден, что существует только два гендера, чем всерьез обеспокоены активисты ЛГБТ*.
До этого кандидат на должность хозяина Белого дома Дональд Трамп заявлял, что увеличение санкций против России – это тупиковый путь администрации президента США Джо Байдена и допустил их послабление в будущем для завершения украинского конфликта.
Читайте подробнее о том, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике в интервью политолога Юрия Баранчика на сайте Украина.ру.
*Организация признана в РФ экстремистской и запрещена
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