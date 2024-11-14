https://ukraina.ru/20241114/1058907936.html

Глава Харцызского округа Виктория Жукова о разрушениях после обстрелов ВСУ и о промышленном потенциале

Глава Харцызского округа Виктория Жукова о разрушениях после обстрелов ВСУ и о промышленном потенциале - 14.11.2024 Украина.ру

Глава Харцызского округа Виктория Жукова о разрушениях после обстрелов ВСУ и о промышленном потенциале

При Украине выделялись большие бюджеты, но куда они шли - можно только догадываться, потому что города этих денег не видели, ничего не ремонтировалось, все системы изношены. Сейчас у нас в планах при помощи шеф-региона - Нижегородской области - запустить на полную мощность градообразующие предприятия.

2024-11-14T21:11

2024-11-14T21:11

2024-11-14T21:11

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Люди есть, оборудование сохранено, модернизация проходила. Так что есть все возможности, чтобы у наших предприятий было больше заказов, чтобы мы достигли того уровня, какой был в мирное время, рассказала в эксклюзивном интервью для Украина.ру глава администрации Харцызского муниципального округа Виктория Жукова. — Виктория Викторовна, скажите, пожалуйста, до 2014 года Харцызск и Зугрэс, который входит в Харцызский административный округ, вообще развивались? Ремонтировалась ли городская инфраструктура вообще?— Во-первых, хочу сказать, что в округ Харцызк входит два города – это Харцызск, Зугрэс, а также 17 населенных пунктов. Из них крупная Золотаревка, Троицко-Харцызск, Зуевка и много маленьких поселков, но гордых.Если говорить о том, что было до того, как создалась Донецкая Народная Республика, то, по сути, ничего не выполнялось. Были градообразующие предприятия, нормальные бюджеты, не было военных действий, не было экономической блокады. Куда девали этот бюджет – можно только предполагать.Я могу отвечать только за то время, которое здесь работаю, я увидела, что ремонты подъездов у людей не выполнялись больше 25-30 лет. Не выполнялась замена труб, теплоснабжения, водоснабжения, все системы изношены. Энергетика тоже изношена, и котельные, и подстанции, и все сети, все пришло в износ. То есть во времена, когда здесь была Украина, ничего не ремонтировалось от слова совсем, ничего не делалось.— Виктория Викторовна, когда начались боевые действия, я имею в виду 2014 год, по сегодняшний день, как пострадал Харцызск и Зугрэс?— В 2014 году в агломерацию Харцызка входил еще Иловайск. Сейчас это уже отдельный округ.Про Иловайский котел все слышали, в 2014 году город очень сильно пострадал. По Зугрэсу были активные обстрелы, авианалеты. Погибли семьи с детьми, которые отдыхали на пляже в Зугрэсе, там установлен сейчас мемориал. По Харцызску тоже был ряд прилетов, пострадали дома жилые, многоквартирные. Слава Богу, мало было погибших, пострадавших. Слава Богу, Харцызску досталось чуть меньше, но Иловайск сильно пострадал.— Я помню, в 2022 году, по-моему, точка-У попала в Зугрэскую теплоэлектростанцию, правильно я понимаю?— Вы спросили у меня про 2014 год сначала. С 2022 года начались еще более массированные обстрелы со стороны украинских формирований. Целились по всем гражданским объектам, в том числе около 20 частных домов было повреждено в первые дни СВО. Целились по объектам инфраструктуры – это и Зугрэсовская станция, и железная дорога, и заводы, предприятия.На самом деле там не было никаких военных, это гражданские объекты. Просто хотели дестабилизировать ситуацию, напугать наше население, нанести максимум повреждений. Вредители просто.— А вот я помню, что точка-У попала в ТЭС. Восстановили? Она работает?— Да, слава Богу, там больших повреждений не было, поэтому обошлось.—Два года Донецкая Народная Республика является частью Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, как идет сейчас возрождение Харцызска и Зугрэса? Как ремонтируются дороги, восстанавливаются детские садики, школы, больницы?— Во-первых, мы очень благодарны нашему президенту за то, что такая задача была поставлена шеф-регионам, которые к нам приехали. Под чутким руководством нашего главы совместно с шеф-регионом Нижегородской областью восстанавливается очень много объектов разносторонних, не забыли ни об одной сфере. Это и образование, и спорт, и больницы, и благоустройство общественных территорий, и дворовых, и ремонты многоквартирных домов, дорог.Уже на сегодня отремонтировано более 600 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Об этом раньше мы могли только мечтать.Очень большие объемы выполняются, люди это видят. Конечно, населению хочется больше. И мы каждый раз убеждаемся в том, что при Украине ничего не делалось, поэтому еще большой пласт работы предстоит сделать.Кроме того, что шеф-регион помогает нам в восстановлении объектов, нас также поддерживают во время участия во всероссийских конкурсах, быстрее помогают интегрироваться в законодательное поле Российской Федерации.— А что еще предстоит сделать? Какие планы на 2025-2026 годы?— У нас еще много всего нужно восстанавливать. Конечно, хотелось бы, чтобы набрали мощь и запустились наши градообразующие предприятия. Это Харцызский трубный завод, "Силур". "Силур" уже вошел в экономическую зону.— Что такое "Силур"?— Это завод по производству канатов. Они задействованы в строительстве Останкинской башни, в монументе "Родина-мать" в Волгограде. Также эти канаты используются в производстве лифтового и шахтного оборудования. Так что канаты наши пользуются спросом еще с советского времени.Многие пытались сделать такую же продукцию, но не получалось. "Силур" славится своим качеством.И, конечно, хотелось бы, чтобы у наших предприятий было больше заказов, чтобы мы достигли того уровня, какой был в мирное время, когда заводы работали на полную катушку. Люди есть, оборудование все сохранено, модернизация проходила.Поэтому я уверена, что если будут хорошие заказы, то, соответственно, будет улучшаться бюджет. Тогда мы будем уже многое делать самостоятельно. Шеф-регион тоже будет нам помогать. Но уже мы хоть встанем на ноги, будем более-менее самостоятельными.О том, как после вхождения в состав Российской Федерации Торез из депрессивного города превращается в развивающийся и перспективный - в эксклюзивном интервью "Глава Тореза Дмитрий Лысенко: При Украине город жил депрессивно, сейчас мы развиваемся в родной России".

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Александр Чаленко

интервью, донецкая народная республика, россия, украина