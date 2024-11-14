Дмитрий Бабич: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США - 14.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241114/1058919789.html
Дмитрий Бабич: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США
Дмитрий Бабич: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США - 14.11.2024 Украина.ру
Дмитрий Бабич: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США
Пока еще в Европе нет организованной оппозиции поддержке Украины. И из-за этого нам пришлось начать специальную военную операцию. Если бы у нас была надежда дипломатическими средствами изолировать киевский режим, наш президент и государство не пошли бы на такую радикальную меру как военные действия.
2024-11-14T20:55
2024-11-14T20:55
интервью
франция
сша
россия
марин ле пен
эммануэль макрон
геннадий зюганов
ес
украина.ру
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045668961_67:38:823:463_1920x0_80_0_0_6f3f18369260352a5decfff572b770a8.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич. Главе парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинуто обвинение в растрате. Ей вменяют хищение 3 млн евро и спонсирование "Национального фронта" с 2004 по 2016 годы на средства Европарламента. Прокуратура требует лишить Ле Пен свободы на пять лет.- Дмитрий, что стало причиной судебного преследования Ле Пен? Макрон опасается повторения американского сценария на выборах 2027 года во Франции, то есть победы правого кандидата?- Я бы не проводил параллели с США. Макрон уже отсидел два срока на посту президента. В США борьба с Трампом была реальной, из трех попыток он победил в двух: в 2016 и 2024-м. А Ле Пен, если с кем-то сравнивать, то я бы сравнил с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Она была удобным спарринг-партнером для власти.Сначала ее отец вышел во второй тур против Жака Ширака в 2002 году. Это было очень удобное обстоятельство для Ширака, потому что он, как Ельцин в 1996 году, сказал: или я, или фашист. Народ, напуганные тем, что Жан-Мари Ле Пена объявили сторонником вишисткого режима, тем, кто совершал преступления в Алжире против местного населения, проголосовал за Ширака как за меньшее из зол.В ту же игру Макрон сыграл с Марин Ле Пен. Он выиграл выборы в 2017 и 2022 годах под девизом: или я, или она. С точки зрения ультралиберальной идеологии, которую представляет Макрон, Ле Пен была очень удобным спарринг-партнером. А Трампа не назовешь спарринг-партнером, он реально побеждал.Сомневаюсь, что ей грозит пятилетнее заключение. Реальная тюрьма сделает из нее мученика, новую Жанну д'Арк. Правые традиционно используют этот образ женщины, борющейся за Францию.Этому делу дан ход сейчас, потому что формула Макрон против Ле Пен себя исчерпала. И реальные власти собираются придумать что-то новое. А Ле Пен уже можно отправить на дно. При этом использована та же самая формула, что и в случае с Франсуа Фийоном, у которого были лучшие шансы на победу в 2017 году.Это бывший премьер Франции, у него были хорошие личные отношения с Путиным, премьер-министром при Медведеве. Фийон очень не нравился представителям ультралиберальной идеологии, поэтому его убрали через жену. Его обвинили в том, что он устраивал свою жену на работу в различные издания, журналы, где она получала зарплату, ничего не делая. Именно Пенелопа-гейт убил предвыборную кампанию Франсуа Фийона.В России в 1996 году, когда шла кампания Ельцина против Зюганова, выходила газета "Не дай Бог!" на деньги олигархов, которая напоминала об ужасах советской жизни. Газета утверждала, что если не пойдете на выборы, то купите еды в последний раз, при Зюганове ее не будет. Эта формула сработала в России однажды в 1996 году, а во Франции – три или четыре раза. Ле Пен тоже разочаровала своих поклонников, потому-то всякий раз вела себя, как Зюганов. Понимая нереальность своей победы в поединке с Макроном, она доходила до финиша и проигрывала. В этом есть что-то от поведения Григория Явлинского, который все время баллотируется без надежды на успех.Все это не решает проблемы французского общества, политика Макрона была катастрофичной, уровень жизни во Франции падает, дефицит бюджета, ссора с Россией, загубленная ядерная энергетика, которой гордилась Франция.- Кого теперь выдвинут либералы?- История с Макроном показала, что они могут создать партию и раскрутить малоизвестного человека за полгода. Макрона никто не знал, у него была вращающаяся в высоких кругах жена. Но было показано, что эти ребята, имея в руках ведущие СМИ и телевидение, могут раскрутить кого угодно.- Премьер Польши Дональд Туск заявил о желании сформировать альянс с участием Франции, Великобритании, стран Северной Европы и республик Прибалтики для определения новой европейской архитектуры безопасности, чтобы продолжить без Вашингтона поддерживать киевский режим в противостоянии с Россией. Насколько реально создание такого союза?- Он существует и действует. У нас по советской инерции говорят все время только о США. И приписывают США одним мановением руки остановить поддержку Украины. Против нас не американцы, против нас идеология, которая в ЕС, может быть, еще и посильнее, чем в США.Кроме НАТО еще существует куча структур внутри Евросоюза, заточенных на борьбу с Россией. Это грозная сила. Евросоюз по количеству жителей, более 400 млн, сильно превосходит Россию. И в Европе есть большая традиция милитаризма. Если США ослабят помощь Зеленскому, эта помощь может прийти в больших объемах из Европы.- Все же есть группа стран, которые однозначно выступают против поддержки Украины. Это Венгрия, Словакия, в Австрии тоже далеко не все разделяют идею поддержки киевского режима.- Венгрия и Словакия маленькие страны, недавно принятые в Евросоюз, где их дискриминируют. Некоторые политические силы в Австрии сказали, что мы нейтральная страна по Конституции, а через нашу территорию идут вооружения, и мы косвенно оказываем поддержку киевскому режиму. Это говорят представители партии "Свобода" (FPÖ), которых демонизируют.Пока еще в Европе нет организованной оппозиции поддержке Украины. И из-за этого нам пришлось начать специальную военную операцию. Если бы у нас была надежда дипломатическими средствами изолировать киевский режим, наш президент и государство не пошли бы на такую радикальную меру как военные действия.О том, кто возглавит Министерство обороны в администрации 47-го президента США, читайте в статье Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выбором.
https://ukraina.ru/20241114/1058908769.html
https://ukraina.ru/20241114/1058875698.html
франция
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045668961_128:0:763:476_1920x0_80_0_0_e8c1d883bdc409cfd00fa5897594f718.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, франция, сша, россия, марин ле пен, эммануэль макрон, геннадий зюганов, ес, украина.ру, европарламент
Интервью, Франция, США, Россия, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Геннадий Зюганов, ЕС, Украина.ру, Европарламент

Дмитрий Бабич: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США

20:55 14.11.2024
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынДмитрий Бабич интервью
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пока еще в Европе нет организованной оппозиции поддержке Украины. И из-за этого нам пришлось начать специальную военную операцию. Если бы у нас была надежда дипломатическими средствами изолировать киевский режим, наш президент и государство не пошли бы на такую радикальную меру как военные действия.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.
Главе парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинуто обвинение в растрате. Ей вменяют хищение 3 млн евро и спонсирование "Национального фронта" с 2004 по 2016 годы на средства Европарламента. Прокуратура требует лишить Ле Пен свободы на пять лет.
- Дмитрий, что стало причиной судебного преследования Ле Пен? Макрон опасается повторения американского сценария на выборах 2027 года во Франции, то есть победы правого кандидата?
- Я бы не проводил параллели с США. Макрон уже отсидел два срока на посту президента. В США борьба с Трампом была реальной, из трех попыток он победил в двух: в 2016 и 2024-м. А Ле Пен, если с кем-то сравнивать, то я бы сравнил с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Она была удобным спарринг-партнером для власти.
Сначала ее отец вышел во второй тур против Жака Ширака в 2002 году. Это было очень удобное обстоятельство для Ширака, потому что он, как Ельцин в 1996 году, сказал: или я, или фашист. Народ, напуганные тем, что Жан-Мари Ле Пена объявили сторонником вишисткого режима, тем, кто совершал преступления в Алжире против местного населения, проголосовал за Ширака как за меньшее из зол.
В ту же игру Макрон сыграл с Марин Ле Пен. Он выиграл выборы в 2017 и 2022 годах под девизом: или я, или она. С точки зрения ультралиберальной идеологии, которую представляет Макрон, Ле Пен была очень удобным спарринг-партнером. А Трампа не назовешь спарринг-партнером, он реально побеждал.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2024
18:06
План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне Политическое вошканье, мельтешенье и елозанье представителей так называемых элит на коллективном Западе в последние дни не может не вызывать удивленные возгласы: "Как интересно они там живут, нам так не жить"! Сами себе намечают планы, сами ими очаровываются и сами же негодуют, когда ничего не получается.
Сомневаюсь, что ей грозит пятилетнее заключение. Реальная тюрьма сделает из нее мученика, новую Жанну д'Арк. Правые традиционно используют этот образ женщины, борющейся за Францию.
Этому делу дан ход сейчас, потому что формула Макрон против Ле Пен себя исчерпала. И реальные власти собираются придумать что-то новое. А Ле Пен уже можно отправить на дно. При этом использована та же самая формула, что и в случае с Франсуа Фийоном, у которого были лучшие шансы на победу в 2017 году.
Это бывший премьер Франции, у него были хорошие личные отношения с Путиным, премьер-министром при Медведеве. Фийон очень не нравился представителям ультралиберальной идеологии, поэтому его убрали через жену. Его обвинили в том, что он устраивал свою жену на работу в различные издания, журналы, где она получала зарплату, ничего не делая. Именно Пенелопа-гейт убил предвыборную кампанию Франсуа Фийона.
В России в 1996 году, когда шла кампания Ельцина против Зюганова, выходила газета "Не дай Бог!" на деньги олигархов, которая напоминала об ужасах советской жизни. Газета утверждала, что если не пойдете на выборы, то купите еды в последний раз, при Зюганове ее не будет. Эта формула сработала в России однажды в 1996 году, а во Франции – три или четыре раза.
Ле Пен тоже разочаровала своих поклонников, потому-то всякий раз вела себя, как Зюганов. Понимая нереальность своей победы в поединке с Макроном, она доходила до финиша и проигрывала. В этом есть что-то от поведения Григория Явлинского, который все время баллотируется без надежды на успех.
Все это не решает проблемы французского общества, политика Макрона была катастрофичной, уровень жизни во Франции падает, дефицит бюджета, ссора с Россией, загубленная ядерная энергетика, которой гордилась Франция.
- Кого теперь выдвинут либералы?
- История с Макроном показала, что они могут создать партию и раскрутить малоизвестного человека за полгода. Макрона никто не знал, у него была вращающаяся в высоких кругах жена. Но было показано, что эти ребята, имея в руках ведущие СМИ и телевидение, могут раскрутить кого угодно.
- Премьер Польши Дональд Туск заявил о желании сформировать альянс с участием Франции, Великобритании, стран Северной Европы и республик Прибалтики для определения новой европейской архитектуры безопасности, чтобы продолжить без Вашингтона поддерживать киевский режим в противостоянии с Россией. Насколько реально создание такого союза?
- Он существует и действует. У нас по советской инерции говорят все время только о США. И приписывают США одним мановением руки остановить поддержку Украины. Против нас не американцы, против нас идеология, которая в ЕС, может быть, еще и посильнее, чем в США.
Кроме НАТО еще существует куча структур внутри Евросоюза, заточенных на борьбу с Россией. Это грозная сила. Евросоюз по количеству жителей, более 400 млн, сильно превосходит Россию. И в Европе есть большая традиция милитаризма. Если США ослабят помощь Зеленскому, эта помощь может прийти в больших объемах из Европы.
Коллаж: Украина в международном контексте
06:51
Дурной пример и опасность для Евросоюза. Украина в международном контекстеПрезидентские выборы в США закончились, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис
- Все же есть группа стран, которые однозначно выступают против поддержки Украины. Это Венгрия, Словакия, в Австрии тоже далеко не все разделяют идею поддержки киевского режима.
- Венгрия и Словакия маленькие страны, недавно принятые в Евросоюз, где их дискриминируют. Некоторые политические силы в Австрии сказали, что мы нейтральная страна по Конституции, а через нашу территорию идут вооружения, и мы косвенно оказываем поддержку киевскому режиму. Это говорят представители партии "Свобода" (FPÖ), которых демонизируют.
Пока еще в Европе нет организованной оппозиции поддержке Украины. И из-за этого нам пришлось начать специальную военную операцию. Если бы у нас была надежда дипломатическими средствами изолировать киевский режим, наш президент и государство не пошли бы на такую радикальную меру как военные действия.
О том, кто возглавит Министерство обороны в администрации 47-го президента США, читайте в статье Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выбором.
 
ИнтервьюФранцияСШАРоссияМарин Ле ПенЭммануэль МакронГеннадий ЗюгановЕСУкраина.руЕвропарламент
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:25СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский
21:11Глава Харцызского округа Виктория Жукова о разрушениях после обстрелов ВСУ и о промышленном потенциале
20:55Дмитрий Бабич: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США
20:31Курское направление: потери ВСУ за сутки составили до 430 военнослужащих и 10 танков
20:17Два человека погибли в ЛНР в результате вооруженной агрессии ВФУ
20:08Услышав что члены новой администрации Трампа думают об Украине, в Киеве задумались о переговорах с РФ
20:02Не "раскачивать лодку" в Грузии. Политика новой администрации США по отношению к СНГ все еще формируется
19:52Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов
19:31Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на Украине
18:58Как создаются "котлы". Тактические приемы российской армии и опыт минувших войн
18:33"Ядерный вариант Зеленского". Может ли Украина действительно создать атомную бомбу
18:27Совет Федерации заслушал выводы экспертов по всплеску кибермошенничества
18:06План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне
17:51Глава "Мосфильма" попросил Путина сделать кое-что с YouTube
17:43Автор книги о терроризме, поклонник Pussy Riot и экс-зам Эрнста: Гельман* внесен в список террористов
17:42Приближается фронт: из Волновахского района принудительно вывозят население
17:42Полковник Геннадий Алехин о прорыве ВС РФ в Купянске: декабрь для ВСУ под Харьковом будет веселым
17:15Депутата Верховной Рады Украины Шевченко обвинили в госизмене
17:00Ядерное оружие или хитрая игра Трампа. Итоги 14 ноября на Украине
16:58Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС
Лента новостейМолния