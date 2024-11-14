https://ukraina.ru/20241114/1058919789.html

Дмитрий Бабич: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США

Дмитрий Бабич: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США - 14.11.2024 Украина.ру

Дмитрий Бабич: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США

Пока еще в Европе нет организованной оппозиции поддержке Украины. И из-за этого нам пришлось начать специальную военную операцию. Если бы у нас была надежда дипломатическими средствами изолировать киевский режим, наш президент и государство не пошли бы на такую радикальную меру как военные действия.

2024-11-14T20:55

2024-11-14T20:55

2024-11-14T20:55

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич. Главе парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинуто обвинение в растрате. Ей вменяют хищение 3 млн евро и спонсирование "Национального фронта" с 2004 по 2016 годы на средства Европарламента. Прокуратура требует лишить Ле Пен свободы на пять лет.- Дмитрий, что стало причиной судебного преследования Ле Пен? Макрон опасается повторения американского сценария на выборах 2027 года во Франции, то есть победы правого кандидата?- Я бы не проводил параллели с США. Макрон уже отсидел два срока на посту президента. В США борьба с Трампом была реальной, из трех попыток он победил в двух: в 2016 и 2024-м. А Ле Пен, если с кем-то сравнивать, то я бы сравнил с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Она была удобным спарринг-партнером для власти.Сначала ее отец вышел во второй тур против Жака Ширака в 2002 году. Это было очень удобное обстоятельство для Ширака, потому что он, как Ельцин в 1996 году, сказал: или я, или фашист. Народ, напуганные тем, что Жан-Мари Ле Пена объявили сторонником вишисткого режима, тем, кто совершал преступления в Алжире против местного населения, проголосовал за Ширака как за меньшее из зол.В ту же игру Макрон сыграл с Марин Ле Пен. Он выиграл выборы в 2017 и 2022 годах под девизом: или я, или она. С точки зрения ультралиберальной идеологии, которую представляет Макрон, Ле Пен была очень удобным спарринг-партнером. А Трампа не назовешь спарринг-партнером, он реально побеждал.Сомневаюсь, что ей грозит пятилетнее заключение. Реальная тюрьма сделает из нее мученика, новую Жанну д'Арк. Правые традиционно используют этот образ женщины, борющейся за Францию.Этому делу дан ход сейчас, потому что формула Макрон против Ле Пен себя исчерпала. И реальные власти собираются придумать что-то новое. А Ле Пен уже можно отправить на дно. При этом использована та же самая формула, что и в случае с Франсуа Фийоном, у которого были лучшие шансы на победу в 2017 году.Это бывший премьер Франции, у него были хорошие личные отношения с Путиным, премьер-министром при Медведеве. Фийон очень не нравился представителям ультралиберальной идеологии, поэтому его убрали через жену. Его обвинили в том, что он устраивал свою жену на работу в различные издания, журналы, где она получала зарплату, ничего не делая. Именно Пенелопа-гейт убил предвыборную кампанию Франсуа Фийона.В России в 1996 году, когда шла кампания Ельцина против Зюганова, выходила газета "Не дай Бог!" на деньги олигархов, которая напоминала об ужасах советской жизни. Газета утверждала, что если не пойдете на выборы, то купите еды в последний раз, при Зюганове ее не будет. Эта формула сработала в России однажды в 1996 году, а во Франции – три или четыре раза. Ле Пен тоже разочаровала своих поклонников, потому-то всякий раз вела себя, как Зюганов. Понимая нереальность своей победы в поединке с Макроном, она доходила до финиша и проигрывала. В этом есть что-то от поведения Григория Явлинского, который все время баллотируется без надежды на успех.Все это не решает проблемы французского общества, политика Макрона была катастрофичной, уровень жизни во Франции падает, дефицит бюджета, ссора с Россией, загубленная ядерная энергетика, которой гордилась Франция.- Кого теперь выдвинут либералы?- История с Макроном показала, что они могут создать партию и раскрутить малоизвестного человека за полгода. Макрона никто не знал, у него была вращающаяся в высоких кругах жена. Но было показано, что эти ребята, имея в руках ведущие СМИ и телевидение, могут раскрутить кого угодно.- Премьер Польши Дональд Туск заявил о желании сформировать альянс с участием Франции, Великобритании, стран Северной Европы и республик Прибалтики для определения новой европейской архитектуры безопасности, чтобы продолжить без Вашингтона поддерживать киевский режим в противостоянии с Россией. Насколько реально создание такого союза?- Он существует и действует. У нас по советской инерции говорят все время только о США. И приписывают США одним мановением руки остановить поддержку Украины. Против нас не американцы, против нас идеология, которая в ЕС, может быть, еще и посильнее, чем в США.Кроме НАТО еще существует куча структур внутри Евросоюза, заточенных на борьбу с Россией. Это грозная сила. Евросоюз по количеству жителей, более 400 млн, сильно превосходит Россию. И в Европе есть большая традиция милитаризма. Если США ослабят помощь Зеленскому, эта помощь может прийти в больших объемах из Европы.- Все же есть группа стран, которые однозначно выступают против поддержки Украины. Это Венгрия, Словакия, в Австрии тоже далеко не все разделяют идею поддержки киевского режима.- Венгрия и Словакия маленькие страны, недавно принятые в Евросоюз, где их дискриминируют. Некоторые политические силы в Австрии сказали, что мы нейтральная страна по Конституции, а через нашу территорию идут вооружения, и мы косвенно оказываем поддержку киевскому режиму. Это говорят представители партии "Свобода" (FPÖ), которых демонизируют.Пока еще в Европе нет организованной оппозиции поддержке Украины. И из-за этого нам пришлось начать специальную военную операцию. Если бы у нас была надежда дипломатическими средствами изолировать киевский режим, наш президент и государство не пошли бы на такую радикальную меру как военные действия.О том, кто возглавит Министерство обороны в администрации 47-го президента США, читайте в статье Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выбором.

https://ukraina.ru/20241114/1058908769.html

https://ukraina.ru/20241114/1058875698.html

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Денис Рудометов

интервью, франция, сша, россия, марин ле пен, эммануэль макрон, геннадий зюганов, ес, украина.ру, европарламент