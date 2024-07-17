https://ukraina.ru/20240717/1056308533.html

"Они отталкивают": Трамп сменил риторику в отношении антироссийских санкций

"Они отталкивают": Трамп сменил риторику в отношении антироссийских санкций - 17.07.2024 Украина.ру

"Они отталкивают": Трамп сменил риторику в отношении антироссийских санкций

Увеличение санкций против России – это тупиковый путь администрации президента США Джо Байдена, считает лидирующий кандидат на должность хозяина Белого дома Дональд Трамп. В интервью агентству Bloomberg он ответил на вопрос о возможном послаблении санкций в будущем для завершения украинского конфликта

2024-07-17T13:19

2024-07-17T13:19

2024-07-17T13:26

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Трамп указал, что такие меры он считал действенными с Ираном, но и учетом этого "подобные ограничения были не так уж необходимы".Говоря о диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным, экс-глава Белого дома подчеркнул, что оба политика "отлично ладили, у нас были хорошие отношения". Примечательно, что в период своего президентства Трамп, заявлял, что "совсем не рассматривает" вопрос о снятии санкций с России. В 2018 году он указывал, что ограничения могут быть ликвидированы только в том случае, если Россия пойдет на сотрудничество с США по таким вопросам, как Сирия и Украина. В 2019 году бывший американский лидер подписал оборонный бюджет, который предусматривал ограничения в отношении компаний, которые предоставляют суда для строительства газопровода "Северный поток-2".Ранее сообщалось, что Россия заработала на санкциях 26 трлн рублей, а Запад потерял 256 млрд долларов. Подробнее о том, стоит ли России делать ставку на Трампа и его громкие обещания читайте в интервью президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240626/1055863843.html

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новости, дональд трамп, сша, россия, владимир путин, джо байден, сво, антироссийские санкции