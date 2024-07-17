"Они отталкивают": Трамп сменил риторику в отношении антироссийских санкций - 17.07.2024 Украина.ру
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"Они отталкивают": Трамп сменил риторику в отношении антироссийских санкций
"Они отталкивают": Трамп сменил риторику в отношении антироссийских санкций - 17.07.2024 Украина.ру
"Они отталкивают": Трамп сменил риторику в отношении антироссийских санкций
Увеличение санкций против России – это тупиковый путь администрации президента США Джо Байдена, считает лидирующий кандидат на должность хозяина Белого дома Дональд Трамп. В интервью агентству Bloomberg он ответил на вопрос о возможном послаблении санкций в будущем для завершения украинского конфликта
2024-07-17T13:19
2024-07-17T13:26
новости
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антироссийские санкции
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Трамп указал, что такие меры он считал действенными с Ираном, но и учетом этого "подобные ограничения были не так уж необходимы".Говоря о диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным, экс-глава Белого дома подчеркнул, что оба политика "отлично ладили, у нас были хорошие отношения". Примечательно, что в период своего президентства Трамп, заявлял, что "совсем не рассматривает" вопрос о снятии санкций с России. В 2018 году он указывал, что ограничения могут быть ликвидированы только в том случае, если Россия пойдет на сотрудничество с США по таким вопросам, как Сирия и Украина. В 2019 году бывший американский лидер подписал оборонный бюджет, который предусматривал ограничения в отношении компаний, которые предоставляют суда для строительства газопровода "Северный поток-2".Ранее сообщалось, что Россия заработала на санкциях 26 трлн рублей, а Запад потерял 256 млрд долларов. Подробнее о том, стоит ли России делать ставку на Трампа и его громкие обещания читайте в интервью президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского на сайте Украина.ру.
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новости, дональд трамп, сша, россия, владимир путин, джо байден, сво, антироссийские санкции
Новости, Дональд Трамп, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, СВО, антироссийские санкции

"Они отталкивают": Трамп сменил риторику в отношении антироссийских санкций

13:19 17.07.2024 (обновлено: 13:26 17.07.2024)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Увеличение санкций против России – это тупиковый путь администрации президента США Джо Байдена, считает лидирующий кандидат на должность хозяина Белого дома Дональд Трамп. В интервью агентству Bloomberg он ответил на вопрос о возможном послаблении санкций в будущем для завершения украинского конфликта
"То, что мы сейчас делаем в плане санкций, приводит к тому, что все отдаляются от нашей страны. Так что я не люблю санкции", – признался он.
Трамп указал, что такие меры он считал действенными с Ираном, но и учетом этого "подобные ограничения были не так уж необходимы".
Говоря о диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным, экс-глава Белого дома подчеркнул, что оба политика "отлично ладили, у нас были хорошие отношения".
Примечательно, что в период своего президентства Трамп, заявлял, что "совсем не рассматривает" вопрос о снятии санкций с России. В 2018 году он указывал, что ограничения могут быть ликвидированы только в том случае, если Россия пойдет на сотрудничество с США по таким вопросам, как Сирия и Украина.
В 2019 году бывший американский лидер подписал оборонный бюджет, который предусматривал ограничения в отношении компаний, которые предоставляют суда для строительства газопровода "Северный поток-2".
Ранее сообщалось, что Россия заработала на санкциях 26 трлн рублей, а Запад потерял 256 млрд долларов.
Подробнее о том, стоит ли России делать ставку на Трампа и его громкие обещания читайте в интервью президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского на сайте Украина.ру.
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