Обороняться или стрелять: аналитик раскрыл, когда станет понятно, что у ВСУ наступил снарядный голод - 15.11.2024 Украина.ру
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Обороняться или стрелять: аналитик раскрыл, когда станет понятно, что у ВСУ наступил снарядный голод
Обороняться или стрелять: аналитик раскрыл, когда станет понятно, что у ВСУ наступил снарядный голод - 15.11.2024 Украина.ру
Обороняться или стрелять: аналитик раскрыл, когда станет понятно, что у ВСУ наступил снарядный голод
С помощью артиллерии и fpv-дронов противник обстреливает не только российских военных, но и мирных жителей. И один из признаков снарядного голода будет состоять в том, что обстрелов гражданских объектов будет меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-11-15T04:15
2024-11-15T04:15
новости
украина
россия
курахово
снаряды
дроны
обстрелы
оборона
всу
мирные жители
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На Украине еще остаются очаговые районы, защищенные комплексами ПВО. Поэтому у противника еще нет острого снарядного голода. Когда он станет повсеместным, мы сразу это поймем после снижения интенсивности ударов со стороны ВСУ, сообщил аналитик.Да, киевский режим в основном делает ставку на террористические атаки с применением беспилотников. Но и на линии соприкосновения у него хватает fpv-дронов и снарядов, уточнил эксперт. Еще у ВСУ одно время действовали следующим образом. Когда они покидали какой-то населенный пункт, они начинали его ровнять с землей, потому что там были российские военные, которые выводили мирных граждан, рассказал он."Чем меньше будет таких случаев, тем больше будет свидетельств, что противник на грани прекращения боевых действий", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО том, почему Зеленский пребывает в пограничном состоянии — в авторской статье Захара Виноградова: Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, курахово, снаряды, дроны, обстрелы, оборона, всу, мирные жители, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Курахово, снаряды, дроны, обстрелы, оборона, ВСУ, мирные жители, детали, СВО, Спецоперация

Обороняться или стрелять: аналитик раскрыл, когда станет понятно, что у ВСУ наступил снарядный голод

04:15 15.11.2024
 
© Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
Читать в
С помощью артиллерии и fpv-дронов противник обстреливает не только российских военных, но и мирных жителей. И один из признаков снарядного голода будет состоять в том, что обстрелов гражданских объектов будет меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
На Украине еще остаются очаговые районы, защищенные комплексами ПВО. Поэтому у противника еще нет острого снарядного голода. Когда он станет повсеместным, мы сразу это поймем после снижения интенсивности ударов со стороны ВСУ, сообщил аналитик.
Да, киевский режим в основном делает ставку на террористические атаки с применением беспилотников. Но и на линии соприкосновения у него хватает fpv-дронов и снарядов, уточнил эксперт.
"Он из них обстреливает не только наших военных, но и мирных жителей. И один из признаков снарядного голода будет состоять в том, что обстрелов гражданских объектов будет меньше. Одним словом, надо поставить Украину перед дилеммой: либо обороняться, либо стрелять", — подчеркнул Леонков.
Еще у ВСУ одно время действовали следующим образом. Когда они покидали какой-то населенный пункт, они начинали его ровнять с землей, потому что там были российские военные, которые выводили мирных граждан, рассказал он.
"Чем меньше будет таких случаев, тем больше будет свидетельств, что противник на грани прекращения боевых действий", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру
О том, почему Зеленский пребывает в пограничном состоянии — в авторской статье Захара Виноградова: Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине на сайте Украина.ру
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Вчера, 17:42
Полковник Геннадий Алехин о прорыве ВС РФ в Купянске: декабрь для ВСУ под Харьковом будет веселымЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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