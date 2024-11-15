https://ukraina.ru/20241115/1058918299.html

Обороняться или стрелять: аналитик раскрыл, когда станет понятно, что у ВСУ наступил снарядный голод

Обороняться или стрелять: аналитик раскрыл, когда станет понятно, что у ВСУ наступил снарядный голод - 15.11.2024 Украина.ру

Обороняться или стрелять: аналитик раскрыл, когда станет понятно, что у ВСУ наступил снарядный голод

С помощью артиллерии и fpv-дронов противник обстреливает не только российских военных, но и мирных жителей. И один из признаков снарядного голода будет состоять в том, что обстрелов гражданских объектов будет меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-11-15T04:15

2024-11-15T04:15

2024-11-15T04:15

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На Украине еще остаются очаговые районы, защищенные комплексами ПВО. Поэтому у противника еще нет острого снарядного голода. Когда он станет повсеместным, мы сразу это поймем после снижения интенсивности ударов со стороны ВСУ, сообщил аналитик.Да, киевский режим в основном делает ставку на террористические атаки с применением беспилотников. Но и на линии соприкосновения у него хватает fpv-дронов и снарядов, уточнил эксперт. Еще у ВСУ одно время действовали следующим образом. Когда они покидали какой-то населенный пункт, они начинали его ровнять с землей, потому что там были российские военные, которые выводили мирных граждан, рассказал он."Чем меньше будет таких случаев, тем больше будет свидетельств, что противник на грани прекращения боевых действий", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО том, почему Зеленский пребывает в пограничном состоянии — в авторской статье Захара Виноградова: Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241114/1058914484.html

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