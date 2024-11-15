Обороняться или стрелять: аналитик раскрыл, когда станет понятно, что у ВСУ наступил снарядный голод
© Сухопутные войска ВСУВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
С помощью артиллерии и fpv-дронов противник обстреливает не только российских военных, но и мирных жителей. И один из признаков снарядного голода будет состоять в том, что обстрелов гражданских объектов будет меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
На Украине еще остаются очаговые районы, защищенные комплексами ПВО. Поэтому у противника еще нет острого снарядного голода. Когда он станет повсеместным, мы сразу это поймем после снижения интенсивности ударов со стороны ВСУ, сообщил аналитик.
Да, киевский режим в основном делает ставку на террористические атаки с применением беспилотников. Но и на линии соприкосновения у него хватает fpv-дронов и снарядов, уточнил эксперт.
"Он из них обстреливает не только наших военных, но и мирных жителей. И один из признаков снарядного голода будет состоять в том, что обстрелов гражданских объектов будет меньше. Одним словом, надо поставить Украину перед дилеммой: либо обороняться, либо стрелять", — подчеркнул Леонков.
Еще у ВСУ одно время действовали следующим образом. Когда они покидали какой-то населенный пункт, они начинали его ровнять с землей, потому что там были российские военные, которые выводили мирных граждан, рассказал он.
"Чем меньше будет таких случаев, тем больше будет свидетельств, что противник на грани прекращения боевых действий", — заключил собеседник издания.
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