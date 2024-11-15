Эксперт о том, почему ВС РФ нужно продолжать каскадную тактику, формировать котлы и бить по тылам ВСУ - 15.11.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, почему ВС РФ нужно продолжать каскадную тактику, формировать котлы и бить по тылам ВСУ
Эксперт о том, почему ВС РФ нужно продолжать каскадную тактику, формировать котлы и бить по тылам ВСУ - 15.11.2024 Украина.ру
Эксперт о том, почему ВС РФ нужно продолжать каскадную тактику, формировать котлы и бить по тылам ВСУ
Чтобы каскадная тактика ВС РФ оставалась такой же эффективной, ее надо продолжать. Также российской армии необходимо работать по тылам ВСУ. Потому что обескровливание противника дает положительный результат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-11-15T03:45
2024-11-15T03:45
новости
россия
украина
днепр
всу
оборона
денацификация
демилитаризация
наступление
вс рф
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Сейчас ВС РФ применяют против ВСУ каскадную тактику, когда по всей линии соприкосновения одновременно наносятся удары разной интенсивности. Поэтому противнику приходится думать, куда нужно срочно бросать резервы, чтобы устояли основные участки фронта, рассказал аналитик.По мнению эксперта, чтобы эта каскадная тактика оставалась такой же эффективной, ее надо продолжать. Также российской армии необходимо работать по тылам ВСУ. Потому что обескровливание противника дает положительный результат, указал он.Котлы – это тоже хорошая тактика. Когда противник без снабжения теряет личный состав, он быстрее будет сдаваться. Но это не значит, что Украина тут же прекратит сопротивление. Очень важно, помимо денацификации и демилитаризации, провести ее демотивацию, подчеркнул Леонков."Наш президент (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) на Валдае сказал, что мы формируем несколько котлов. Если они захлопнутся, вся украинская группировка в зоне СВО на 300-400 тысяч штыков понесет существенные потери. Ее бреши в обороне будут настолько большими, что для удержания линии фронта придется ее сокращать – отступать к Днепру или за Днепр", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО том, зачем ВСУ раздергивают обученные на Западе бригады — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, днепр, всу, оборона, денацификация, демилитаризация, наступление, вс рф, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Днепр, ВСУ, оборона, денацификация, демилитаризация, наступление, ВС РФ, детали, СВО, Спецоперация

Эксперт о том, почему ВС РФ нужно продолжать каскадную тактику, формировать котлы и бить по тылам ВСУ

03:45 15.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Чтобы каскадная тактика ВС РФ оставалась такой же эффективной, ее надо продолжать. Также российской армии необходимо работать по тылам ВСУ. Потому что обескровливание противника дает положительный результат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сейчас ВС РФ применяют против ВСУ каскадную тактику, когда по всей линии соприкосновения одновременно наносятся удары разной интенсивности. Поэтому противнику приходится думать, куда нужно срочно бросать резервы, чтобы устояли основные участки фронта, рассказал аналитик.
По мнению эксперта, чтобы эта каскадная тактика оставалась такой же эффективной, ее надо продолжать. Также российской армии необходимо работать по тылам ВСУ. Потому что обескровливание противника дает положительный результат, указал он.
Котлы – это тоже хорошая тактика. Когда противник без снабжения теряет личный состав, он быстрее будет сдаваться. Но это не значит, что Украина тут же прекратит сопротивление. Очень важно, помимо денацификации и демилитаризации, провести ее демотивацию, подчеркнул Леонков.
"Наш президент (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) на Валдае сказал, что мы формируем несколько котлов. Если они захлопнутся, вся украинская группировка в зоне СВО на 300-400 тысяч штыков понесет существенные потери. Ее бреши в обороне будут настолько большими, что для удержания линии фронта придется ее сокращать – отступать к Днепру или за Днепр", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру
О том, зачем ВСУ раздергивают обученные на Западе бригады — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
13 ноября, 20:04
Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий УгледараЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиРоссияУкраинаДнепрВСУоборонаденацификациядемилитаризациянаступлениеВС РФдеталиСВОСпецоперация
 
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