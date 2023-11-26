Эксперт объяснил, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике - 26.11.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике
Эксперт объяснил, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике - 26.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике
США и Великобритания, которые являются виновниками конфликта на Украине, не несут никаких издержек. У них не взрывают газопроводы, у них целые заправки. Они ведут войну в комфортных для себя условиях. Эту ситуацию надо в корне менять. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
2023-11-26T06:15
2023-11-26T06:15
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Поэтому надо сделать так, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике. В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт как можно быстрее закончился, уверен эксперт.Он также обратил внимание переворот в Нигере, который входит во французскую колониальную систему, что нанесло серьезный удар по Парижу, потому что там производится уран для французских АЭС.Мы не знаем, произошёл ли в Нигере переворот случайно или целенаправленно. Но это тоже хороший пример масштабирования конфликта, когда мы могли бы воспользоваться ситуацией и нанести существенный удар по Западу на вторичном направлении, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, норвегия, великобритания, финансы, экономика, связь, газопровод
Новости, Россия, Украина, Норвегия, Великобритания, финансы, экономика, связь, газопровод

Эксперт объяснил, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике

06:15 26.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
США и Великобритания, которые являются виновниками конфликта на Украине, не несут никаких издержек. У них не взрывают газопроводы, у них целые заправки. Они ведут войну в комфортных для себя условиях. Эту ситуацию надо в корне менять. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
Поэтому надо сделать так, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике. В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт как можно быстрее закончился, уверен эксперт.
"Мы могли бы нанести удар по подводной инфраструктуре, связывающую Британию с Норвегией. Там пролегает масса газопроводов и интернет-кабелей. Прерывание интернет-соединения однозначно нанесёт удар по Сити в Лондоне, где происходит значительная часть финансовых операций. Отключение даже на неделю этого финансового центра от источников информации нанесло бы серьезный удар по фирмам, которые там базируются", - пояснил Баранчик.
Он также обратил внимание переворот в Нигере, который входит во французскую колониальную систему, что нанесло серьезный удар по Парижу, потому что там производится уран для французских АЭС.
Мы не знаем, произошёл ли в Нигере переворот случайно или целенаправленно. Но это тоже хороший пример масштабирования конфликта, когда мы могли бы воспользоваться ситуацией и нанести существенный удар по Западу на вторичном направлении, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияУкраинаНорвегияВеликобританияфинансыэкономикасвязьгазопровод
 
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