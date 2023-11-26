https://ukraina.ru/20231126/1051335878.html

Эксперт объяснил, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике

Эксперт объяснил, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике - 26.11.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике

США и Великобритания, которые являются виновниками конфликта на Украине, не несут никаких издержек. У них не взрывают газопроводы, у них целые заправки. Они ведут войну в комфортных для себя условиях. Эту ситуацию надо в корне менять. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

2023-11-26T06:15

2023-11-26T06:15

2023-11-26T06:15

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Поэтому надо сделать так, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике. В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт как можно быстрее закончился, уверен эксперт.Он также обратил внимание переворот в Нигере, который входит во французскую колониальную систему, что нанесло серьезный удар по Парижу, потому что там производится уран для французских АЭС.Мы не знаем, произошёл ли в Нигере переворот случайно или целенаправленно. Но это тоже хороший пример масштабирования конфликта, когда мы могли бы воспользоваться ситуацией и нанести существенный удар по Западу на вторичном направлении, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, норвегия, великобритания, финансы, экономика, связь, газопровод