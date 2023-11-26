https://ukraina.ru/20231126/1051335878.html
Эксперт объяснил, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике
Эксперт объяснил, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике - 26.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике
США и Великобритания, которые являются виновниками конфликта на Украине, не несут никаких издержек. У них не взрывают газопроводы, у них целые заправки. Они ведут войну в комфортных для себя условиях. Эту ситуацию надо в корне менять. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
2023-11-26T06:15
2023-11-26T06:15
2023-11-26T06:15
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Поэтому надо сделать так, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике. В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт как можно быстрее закончился, уверен эксперт.Он также обратил внимание переворот в Нигере, который входит во французскую колониальную систему, что нанесло серьезный удар по Парижу, потому что там производится уран для французских АЭС.Мы не знаем, произошёл ли в Нигере переворот случайно или целенаправленно. Но это тоже хороший пример масштабирования конфликта, когда мы могли бы воспользоваться ситуацией и нанести существенный удар по Западу на вторичном направлении, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, норвегия, великобритания, финансы, экономика, связь, газопровод
Новости, Россия, Украина, Норвегия, Великобритания, финансы, экономика, связь, газопровод
Эксперт объяснил, как Россия может ударить по Великобритании и нанести огромный ущерб ее экономике
США и Великобритания, которые являются виновниками конфликта на Украине, не несут никаких издержек. У них не взрывают газопроводы, у них целые заправки. Они ведут войну в комфортных для себя условиях. Эту ситуацию надо в корне менять. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
Поэтому надо сделать так, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике. В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт как можно быстрее закончился, уверен эксперт.
"Мы могли бы нанести удар по подводной инфраструктуре, связывающую Британию с Норвегией. Там пролегает масса газопроводов и интернет-кабелей. Прерывание интернет-соединения однозначно нанесёт удар по Сити в Лондоне, где происходит значительная часть финансовых операций. Отключение даже на неделю этого финансового центра от источников информации нанесло бы серьезный удар по фирмам, которые там базируются", - пояснил Баранчик.
Он также обратил внимание переворот в Нигере, который входит во французскую колониальную систему, что нанесло серьезный удар по Парижу, потому что там производится уран для французских АЭС.
Мы не знаем, произошёл ли в Нигере переворот случайно или целенаправленно. Но это тоже хороший пример масштабирования конфликта, когда мы могли бы воспользоваться ситуацией и нанести существенный удар по Западу на вторичном направлении, заключил собеседник издания.