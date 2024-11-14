СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский - 14.11.2024 Украина.ру
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СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский
СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский - 14.11.2024 Украина.ру
СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский
Администрация Джозефа Байдена финансировала концлагерь СБУ в Киеве, где под пытками получали показания на избранного президентом Дональда Трампа в целях последующей дискредитации и вмешательства во внутреннюю политику США. Об этом 14 ноября заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
2024-11-14T21:25
2024-11-14T21:25
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Находящийся в СИЗО депутат обратился с вопросом к Владимиру Зеленскому. Поводом стала деятельность особого объекта СБУ в столице Украины.По его информации, через этот концлагерь прошло около 300 человек - в основном граждане Украины.Дубинский напомнил, как зачитывал показания прошедших концлагерь СБУ в зале суда. На этом объекте украинской спецслужбы, сообщил депутат, содержался бывший помощник другого парламентария, который дал "разоблачительные показания на Трампа".Парламентарий также отметил, что с начла СВО существование всего госаппарата постсоветской Укарины, включая СБУ, осуществлялось за счет средств международной финансовой помощи. Основная её часть приходит по линии Госдепа США и администрации Байдена."Таким образом, администрация Байдена профинансировала в т.ч. и концлагерь СБУ, где ваш друг Иванушка-дурачок вместе с Малюком под пытками получали показания на ныне избранного президента США, в целях последующей дискредитации и вмешательства во внутреннюю политику США", - заявил Дубинский.В заключение он сообщил, что его юристы уже передали в госструктуры США сведения о киевском концлагере СБУ.Ранее на тему покушений: Отравили ртутью: уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушениеТакже на тему убийств в украинских тюрьмах: МИД РФ напомнил о безнаказанности за преступления против журналистов Тем временем СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе.
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новости, сша, киев, украина, александр дубинский, владимир зеленский, джо байден, сбу, сизо, пытки, сво, убийство, спецслужба, дональд трамп, белый дом, госдеп сша, василий малюк
Новости, США, Киев, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Джо Байден, СБУ, СИЗО, пытки, СВО, убийство, спецслужба, Дональд Трамп, Белый дом, Госдеп США, Василий Малюк

СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский

21:25 14.11.2024
 
© Фото : пресс-служба СБУАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : пресс-служба СБУ
Читать в
Администрация Джозефа Байдена финансировала концлагерь СБУ в Киеве, где под пытками получали показания на избранного президентом Дональда Трампа в целях последующей дискредитации и вмешательства во внутреннюю политику США. Об этом 14 ноября заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
Находящийся в СИЗО депутат обратился с вопросом к Владимиру Зеленскому. Поводом стала деятельность особого объекта СБУ в столице Украины.

"Знаете ли вы, что ваш друг детства Баканов на должности главы СБУ, совместно с первым замом Малюком - организовали в центре Киева концлагерь СБУ? Так как копия Третьего рейха у вас нелицензионная, то с бараками и крематориями (пока) не заморачивались, а организовали его прямо в здании СБУ, на Владимирской, 33. В спортзале. Концлагерь просуществовал с марта до ноября 2022 года", - сообщил Дубинский.

По его информации, через этот концлагерь прошло около 300 человек - в основном граждане Украины.
"Всех ежедневно пытали - удушение пакетами, избиения, электро удары по телу и гениталиям. В традициях НКВД, - рассказал депутат. - 99% прошедших этот “зеленый ад” - подписали признания в госизмене и оговорили других. Наверняка, там же были “раскрыты” 13 покушений на Зеленского. История про “убийства чеченцев”, видимо, тоже отдуда. Что убивали – верю".
Дубинский напомнил, как зачитывал показания прошедших концлагерь СБУ в зале суда. На этом объекте украинской спецслужбы, сообщил депутат, содержался бывший помощник другого парламентария, который дал "разоблачительные показания на Трампа".
Парламентарий также отметил, что с начла СВО существование всего госаппарата постсоветской Укарины, включая СБУ, осуществлялось за счет средств международной финансовой помощи. Основная её часть приходит по линии Госдепа США и администрации Байдена.
"Таким образом, администрация Байдена профинансировала в т.ч. и концлагерь СБУ, где ваш друг Иванушка-дурачок вместе с Малюком под пытками получали показания на ныне избранного президента США, в целях последующей дискредитации и вмешательства во внутреннюю политику США", - заявил Дубинский.
В заключение он сообщил, что его юристы уже передали в госструктуры США сведения о киевском концлагере СБУ.
Ранее на тему покушений: Отравили ртутью: уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушение
Также на тему убийств в украинских тюрьмах: МИД РФ напомнил о безнаказанности за преступления против журналистов
Тем временем СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе.
 
НовостиСШАКиевУкраинаАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийДжо БайденСБУСИЗОпыткиСВОубийствоспецслужбаДональд ТрампБелый домГосдеп СШАВасилий Малюк
 
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