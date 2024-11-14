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СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский

СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский - 14.11.2024 Украина.ру

СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский

Администрация Джозефа Байдена финансировала концлагерь СБУ в Киеве, где под пытками получали показания на избранного президентом Дональда Трампа в целях последующей дискредитации и вмешательства во внутреннюю политику США. Об этом 14 ноября заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.

2024-11-14T21:25

2024-11-14T21:25

2024-11-14T21:25

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Находящийся в СИЗО депутат обратился с вопросом к Владимиру Зеленскому. Поводом стала деятельность особого объекта СБУ в столице Украины.По его информации, через этот концлагерь прошло около 300 человек - в основном граждане Украины.Дубинский напомнил, как зачитывал показания прошедших концлагерь СБУ в зале суда. На этом объекте украинской спецслужбы, сообщил депутат, содержался бывший помощник другого парламентария, который дал "разоблачительные показания на Трампа".Парламентарий также отметил, что с начла СВО существование всего госаппарата постсоветской Укарины, включая СБУ, осуществлялось за счет средств международной финансовой помощи. Основная её часть приходит по линии Госдепа США и администрации Байдена."Таким образом, администрация Байдена профинансировала в т.ч. и концлагерь СБУ, где ваш друг Иванушка-дурачок вместе с Малюком под пытками получали показания на ныне избранного президента США, в целях последующей дискредитации и вмешательства во внутреннюю политику США", - заявил Дубинский.В заключение он сообщил, что его юристы уже передали в госструктуры США сведения о киевском концлагере СБУ.Ранее на тему покушений: Отравили ртутью: уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушениеТакже на тему убийств в украинских тюрьмах: МИД РФ напомнил о безнаказанности за преступления против журналистов Тем временем СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе.

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