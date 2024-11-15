Рожин: последствия ударов по уязвимым местам энергосистемы Украины будут носить системный характер - 15.11.2024 Украина.ру
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Рожин: последствия ударов по уязвимым местам энергосистемы Украины будут носить системный характер
Рожин: последствия ударов по уязвимым местам энергосистемы Украины будут носить системный характер - 15.11.2024 Украина.ру
Рожин: последствия ударов по уязвимым местам энергосистемы Украины будут носить системный характер
Украина и Запад ожидает, что зимой будут удары по распределительным станциям и ТЭС, чтобы расчленить энергосистему Украины, которая и так испытывает серьезные последствия предшествующих ударов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-11-15T03:30
2024-11-15T03:30
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энергетика
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За последние месяцы российская армия концентрировалась на ударах по линии фронта для поддержки наступления войск, но все же она сумели накопить большой запас крылатых и оперативно-тактических ракет, сообщил эксперт.Если российские ВКС будут наносить новые удары по уязвимым местам украинской энергосистемы, последствия будут носить системный характер. То есть Россия постепенно возвращается к прежней стратегии. Зимой мы это сможет наблюдать, добавил журналист. Все понимают, что одним ударом энергосистему Украины невозможно вывести из строя. На начальном этапе у нее были различные степени дублирования, указал он."У нее были возможности реверса и обходить ущерб за счет атомных станций, которые выведены из-под удара. Все это позволяло противнику компенсировать последствия атак. И потом, это все — костыли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.руО других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом
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новости, украина, запад, борис рожин, россия, энергетика, атака, тэс, атомная энергетика, ракеты, наступление, вс рф, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Запад, Борис Рожин, Россия, энергетика, атака, ТЭС, атомная энергетика, ракеты, наступление, ВС РФ, детали, СВО, Спецоперация

Рожин: последствия ударов по уязвимым местам энергосистемы Украины будут носить системный характер

03:30 15.11.2024
 
© AP / Yakiv Liashenko
- РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP / Yakiv Liashenko
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Украина и Запад ожидает, что зимой будут удары по распределительным станциям и ТЭС, чтобы расчленить энергосистему Украины, которая и так испытывает серьезные последствия предшествующих ударов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
За последние месяцы российская армия концентрировалась на ударах по линии фронта для поддержки наступления войск, но все же она сумели накопить большой запас крылатых и оперативно-тактических ракет, сообщил эксперт.

"Украина и Запад ожидает, что зимой будут удары по распределительным станциям и ТЭС, чтобы расчленить энергосистему Украины, которая и так испытывает серьезные последствия предшествующих ударов", отметил Рожин.

Если российские ВКС будут наносить новые удары по уязвимым местам украинской энергосистемы, последствия будут носить системный характер. То есть Россия постепенно возвращается к прежней стратегии. Зимой мы это сможет наблюдать, добавил журналист.
Все понимают, что одним ударом энергосистему Украины невозможно вывести из строя. На начальном этапе у нее были различные степени дублирования, указал он.
"У нее были возможности реверса и обходить ущерб за счет атомных станций, которые выведены из-под удара. Все это позволяло противнику компенсировать последствия атак. И потом, это все — костыли", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом
Виктория Жукова
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