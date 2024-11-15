https://ukraina.ru/20241115/1058923329.html

Рожин: последствия ударов по уязвимым местам энергосистемы Украины будут носить системный характер

Рожин: последствия ударов по уязвимым местам энергосистемы Украины будут носить системный характер - 15.11.2024 Украина.ру

Рожин: последствия ударов по уязвимым местам энергосистемы Украины будут носить системный характер

Украина и Запад ожидает, что зимой будут удары по распределительным станциям и ТЭС, чтобы расчленить энергосистему Украины, которая и так испытывает серьезные последствия предшествующих ударов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-11-15T03:30

2024-11-15T03:30

2024-11-15T03:30

новости

украина

запад

борис рожин

россия

энергетика

атака

тэс

атомная энергетика

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055816384_0:282:3069:2008_1920x0_80_0_0_5d989a492a75571a580af0e05770ad97.jpg

За последние месяцы российская армия концентрировалась на ударах по линии фронта для поддержки наступления войск, но все же она сумели накопить большой запас крылатых и оперативно-тактических ракет, сообщил эксперт.Если российские ВКС будут наносить новые удары по уязвимым местам украинской энергосистемы, последствия будут носить системный характер. То есть Россия постепенно возвращается к прежней стратегии. Зимой мы это сможет наблюдать, добавил журналист. Все понимают, что одним ударом энергосистему Украины невозможно вывести из строя. На начальном этапе у нее были различные степени дублирования, указал он."У нее были возможности реверса и обходить ущерб за счет атомных станций, которые выведены из-под удара. Все это позволяло противнику компенсировать последствия атак. И потом, это все — костыли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.руО других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом

https://ukraina.ru/20241114/1058907936.html

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, борис рожин, россия, энергетика, атака, тэс, атомная энергетика, ракеты, наступление, вс рф, детали, сво, спецоперация