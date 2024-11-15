Рожин: последствия ударов по уязвимым местам энергосистемы Украины будут носить системный характер
© AP / Yakiv Liashenko
© AP / Yakiv Liashenko
Украина и Запад ожидает, что зимой будут удары по распределительным станциям и ТЭС, чтобы расчленить энергосистему Украины, которая и так испытывает серьезные последствия предшествующих ударов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
За последние месяцы российская армия концентрировалась на ударах по линии фронта для поддержки наступления войск, но все же она сумели накопить большой запас крылатых и оперативно-тактических ракет, сообщил эксперт.
"Украина и Запад ожидает, что зимой будут удары по распределительным станциям и ТЭС, чтобы расчленить энергосистему Украины, которая и так испытывает серьезные последствия предшествующих ударов", — отметил Рожин.
Все понимают, что одним ударом энергосистему Украины невозможно вывести из строя. На начальном этапе у нее были различные степени дублирования, указал он.
"У нее были возможности реверса и обходить ущерб за счет атомных станций, которые выведены из-под удара. Все это позволяло противнику компенсировать последствия атак. И потом, это все — костыли", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру
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