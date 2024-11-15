https://ukraina.ru/20241115/1058922468.html

Военный аналитик: на словах Трамп будет мягким, но друзья-лимитрофы обеспечат Украину всем необходимым

Военный аналитик: на словах Трамп будет мягким, но друзья-лимитрофы обеспечат Украину всем необходимым - 15.11.2024 Украина.ру

Военный аналитик: на словах Трамп будет мягким, но друзья-лимитрофы обеспечат Украину всем необходимым

На словах Трамп будет мягким, но его друзья-лимитрофы будут всем обеспечивать Украину. Он сказал, что если Россия пойдет на его условия, то война прекратится, а если – нет, то даст Украине столько оружия, сколько не давал Байден. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-11-15T03:15

2024-11-15T03:15

2024-11-15T03:15

новости

украина

россия

сша

джо байден

дональд трамп

ракеты

вооружения

обстрелы

ядерная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101814/01/1018140139_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c0c8bd9686569fe2f094669a142f9060.jpg

Во время своего президентства Дональд Трамп не поставит мир на грань ядерной войны, потому что США не способны такую войну вести. Если бы могли, они бы давно что-то такое придумали, отметил эксперт.Эти решения были приняты не просто так. Американская разведка подтвердила, что Россия может нанести ответный удар, добавил он.Ни один американский президент не согласится на подобную авантюру. Даже если у него потянется рука к красной кнопке, чтобы запустить хоть одну ракету в сторону России, какой-нибудь помощник просто "пристрелит его на месте", подчеркнул аналитик."От Трампа я жду политики жесткого торга. На словах он будет мягким, но его друзья-лимитрофы будут обеспечивать Украину всем необходимым. Он сказал, что если Россия пойдет на его условия, то война прекратится, а если – нет, то даст Украине столько оружия, сколько Байден не давал", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО том, как очередной внутриполитический кризис может привести к развалу остатков Украины — в материале Михаила Павлива: Идеальный шторм на Украине. Внутренние противоречия быстрее развалят страну, чем поражения на фронте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241114/1058917592.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, джо байден, дональд трамп, ракеты, вооружения, обстрелы, ядерная война, сво, детали