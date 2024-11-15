https://ukraina.ru/20241115/1058908363.html

После успехов на Южно-Донецком направлении ВС РФ будут развивать наступление на Запорожье — Леонков

После успехов на Южно-Донецком направлении ВС РФ будут развивать наступление на Запорожье — Леонков - 15.11.2024 Украина.ру

После успехов на Южно-Донецком направлении ВС РФ будут развивать наступление на Запорожье — Леонков

Если успехи ВС РФ на Южно-Донецком направлении позволят выйти к границам ДНР, то войска будут развивать наступление в Запорожской области. Сейчас нужно разобраться с нынешней линией соприкосновения, которая медленно двигается на запад. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-11-15T03:00

2024-11-15T03:00

2024-11-15T03:00

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У ВС РФ много направлений главного удара, это не только Курахово, потому что мы владеем стратегической инициативой. Бойцы применяют каскадную тактику, когда по всей линии соприкосновения одновременно наносятся удары разной интенсивности, сообщил эксперт.Даже если противник что-то угадывает, его войска вязнут в позиционных боях. Это Харьковское направление, где Украина даже не может отойти, потому что любой ее отход будет сопряжен с потерями, подчеркнул аналитик.А если ВСУ все же оставят позиции, российские военные будут развивать наступление до самого Харькова. Если успехи на Южно-Донецком направлении позволят выйти к границам ДНР, российские военные будут развивать наступление в Запорожской области, добавил он."Нам нужно разобраться с нынешней линией соприкосновения, которая медленно двигается на запад. Если мы зайдем в тыл Орехову и Гуляйполю, сами понимаете, что будет с группировкой ВСУ, которая удерживает их из последних сил", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО других аспектах СВО — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241114/1058904967.html

россия

южно-донецкое направление

донецкая народная республика

харьков

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новости, россия, южно-донецкое направление, донецкая народная республика, вс рф, наступление, бои, детали, харьков, харьковская область, сво, спецоперация