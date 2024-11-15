После успехов на Южно-Донецком направлении ВС РФ будут развивать наступление на Запорожье — Леонков
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 ЦВО на Красноармейском направлении
Если успехи ВС РФ на Южно-Донецком направлении позволят выйти к границам ДНР, то войска будут развивать наступление в Запорожской области. Сейчас нужно разобраться с нынешней линией соприкосновения, которая медленно двигается на запад. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
У ВС РФ много направлений главного удара, это не только Курахово, потому что мы владеем стратегической инициативой. Бойцы применяют каскадную тактику, когда по всей линии соприкосновения одновременно наносятся удары разной интенсивности, сообщил эксперт.
"ВСУ приходится думать: "Где же русские нанесут свой главный удар? Куда нам бросать резервы так, чтобы основные участки устояли"? Но им это практически не удается", — отметил Леонков.
Даже если противник что-то угадывает, его войска вязнут в позиционных боях. Это Харьковское направление, где Украина даже не может отойти, потому что любой ее отход будет сопряжен с потерями, подчеркнул аналитик.
А если ВСУ все же оставят позиции, российские военные будут развивать наступление до самого Харькова. Если успехи на Южно-Донецком направлении позволят выйти к границам ДНР, российские военные будут развивать наступление в Запорожской области, добавил он.
"Нам нужно разобраться с нынешней линией соприкосновения, которая медленно двигается на запад. Если мы зайдем в тыл Орехову и Гуляйполю, сами понимаете, что будет с группировкой ВСУ, которая удерживает их из последних сил", — резюмировал собеседник издания.
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