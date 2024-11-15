https://ukraina.ru/20241115/1058912908.html

ВСУ теряют позицию за позицией: эксперт раскрыл, как улучшение логистики сказалось на наступлении ВС РФ

ВСУ теряют позицию за позицией: эксперт раскрыл, как улучшение логистики сказалось на наступлении ВС РФ - 15.11.2024 Украина.ру

ВСУ теряют позицию за позицией: эксперт раскрыл, как улучшение логистики сказалось на наступлении ВС РФ

Улучшение логистики сразу сказалось на темпах наступления российской армии. Продвижение ВС РФ на Кураховском направлении идет должным порядком. При этом ВСУ, которые остаются без снабжения, теряют позицию за позицией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-11-15T04:30

2024-11-15T04:30

2024-11-15T04:30

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курахово

наступление

логистика

вс рф

снабжение

техника

военная техника

всу

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За все время спецоперации в логистике ВС РФ произошли серьезные изменения. В начале кампании в снабжении были перебои. Шла очень напряженная работа, когда во время контрнаступа ВСУ пытались бить по всем логистическим маршрутам, рассказал эксперт.Понятно, что во время наступления войска активно расходуют боекомплект. Продвижение ВС РФ на Кураховском направлении идет должным порядком, все подвозится вовремя. А ВСУ, которые остаются без снабжения, теряют позицию за позицией, подчеркнул аналитик.Когда у ВСУ что-то появляется, они стараются закрепиться на каком-то рубеже. Но тут в дело вступает российская авиация, артиллерия и РСЗО. Даже если противнику что-то удается подвезти, это замедляет, но не останавливает наступление российской армии, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО том, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241114/1058882015.html

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