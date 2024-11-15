ВСУ теряют позицию за позицией: эксперт раскрыл, как улучшение логистики сказалось на наступлении ВС РФ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении
Улучшение логистики сразу сказалось на темпах наступления российской армии. Продвижение ВС РФ на Кураховском направлении идет должным порядком. При этом ВСУ, которые остаются без снабжения, теряют позицию за позицией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
За все время спецоперации в логистике ВС РФ произошли серьезные изменения. В начале кампании в снабжении были перебои. Шла очень напряженная работа, когда во время контрнаступа ВСУ пытались бить по всем логистическим маршрутам, рассказал эксперт.
"Но уже к весне 2024 года большинство наших маршрутов было отлажено. У нас появилось больше маневренной и малозаметной техники. Например, багги занимаются точечным снабжением и ротацией личного состава. И улучшение логистики сразу сказалось на темпах наступления", — отметил Леонков.
Понятно, что во время наступления войска активно расходуют боекомплект. Продвижение ВС РФ на Кураховском направлении идет должным порядком, все подвозится вовремя. А ВСУ, которые остаются без снабжения, теряют позицию за позицией, подчеркнул аналитик.
Когда у ВСУ что-то появляется, они стараются закрепиться на каком-то рубеже. Но тут в дело вступает российская авиация, артиллерия и РСЗО. Даже если противнику что-то удается подвезти, это замедляет, но не останавливает наступление российской армии, резюмировал собеседник издания.
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