ВСУ теряют позицию за позицией: эксперт раскрыл, как улучшение логистики сказалось на наступлении ВС РФ - 15.11.2024 Украина.ру
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ВСУ теряют позицию за позицией: эксперт раскрыл, как улучшение логистики сказалось на наступлении ВС РФ
ВСУ теряют позицию за позицией: эксперт раскрыл, как улучшение логистики сказалось на наступлении ВС РФ - 15.11.2024 Украина.ру
ВСУ теряют позицию за позицией: эксперт раскрыл, как улучшение логистики сказалось на наступлении ВС РФ
Улучшение логистики сразу сказалось на темпах наступления российской армии. Продвижение ВС РФ на Кураховском направлении идет должным порядком. При этом ВСУ, которые остаются без снабжения, теряют позицию за позицией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-11-15T04:30
2024-11-15T04:30
новости
россия
курахово
наступление
логистика
вс рф
снабжение
техника
военная техника
всу
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За все время спецоперации в логистике ВС РФ произошли серьезные изменения. В начале кампании в снабжении были перебои. Шла очень напряженная работа, когда во время контрнаступа ВСУ пытались бить по всем логистическим маршрутам, рассказал эксперт.Понятно, что во время наступления войска активно расходуют боекомплект. Продвижение ВС РФ на Кураховском направлении идет должным порядком, все подвозится вовремя. А ВСУ, которые остаются без снабжения, теряют позицию за позицией, подчеркнул аналитик.Когда у ВСУ что-то появляется, они стараются закрепиться на каком-то рубеже. Но тут в дело вступает российская авиация, артиллерия и РСЗО. Даже если противнику что-то удается подвезти, это замедляет, но не останавливает наступление российской армии, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО том, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, курахово, наступление, логистика, вс рф, снабжение, техника, военная техника, всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, наступление, логистика, ВС РФ, снабжение, техника, военная техника, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

ВСУ теряют позицию за позицией: эксперт раскрыл, как улучшение логистики сказалось на наступлении ВС РФ

04:30 15.11.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении
Работа разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Улучшение логистики сразу сказалось на темпах наступления российской армии. Продвижение ВС РФ на Кураховском направлении идет должным порядком. При этом ВСУ, которые остаются без снабжения, теряют позицию за позицией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
За все время спецоперации в логистике ВС РФ произошли серьезные изменения. В начале кампании в снабжении были перебои. Шла очень напряженная работа, когда во время контрнаступа ВСУ пытались бить по всем логистическим маршрутам, рассказал эксперт.
"Но уже к весне 2024 года большинство наших маршрутов было отлажено. У нас появилось больше маневренной и малозаметной техники. Например, багги занимаются точечным снабжением и ротацией личного состава. И улучшение логистики сразу сказалось на темпах наступления", — отметил Леонков.
Понятно, что во время наступления войска активно расходуют боекомплект. Продвижение ВС РФ на Кураховском направлении идет должным порядком, все подвозится вовремя. А ВСУ, которые остаются без снабжения, теряют позицию за позицией, подчеркнул аналитик.
Когда у ВСУ что-то появляется, они стараются закрепиться на каком-то рубеже. Но тут в дело вступает российская авиация, артиллерия и РСЗО. Даже если противнику что-то удается подвезти, это замедляет, но не останавливает наступление российской армии, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру
О том, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
Владимир Видеманн интервью
Вчера, 05:45
Владимир Видеманн о том, где совпадают интересы России, США и Британии, и ювелирной политике Кремля Германия — давний геополитический соперник Великобритании. Но и Франция — соперник в этом отношении. Евросоюз в виде двух экономических моторов — Германии и Франции — это объективный соперник Британии. Без этого сложно понять интригу, которая имеет место в европейской политике
 
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