Потенциальный новый вице-президент США Вэнс настаивает на существовании 2 гендеров, ЛГБТ* бьют тревогу - 23.07.2024 Украина.ру
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Потенциальный новый вице-президент США Вэнс настаивает на существовании 2 гендеров, ЛГБТ* бьют тревогу
Потенциальный новый вице-президент США Вэнс настаивает на существовании 2 гендеров, ЛГБТ* бьют тревогу - 23.07.2024 Украина.ру
Потенциальный новый вице-президент США Вэнс настаивает на существовании 2 гендеров, ЛГБТ* бьют тревогу
Сенатор Джей Ди Вэнс, которого Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на пост нового вице-президента США, является основным спонсором двух федеральных законодательных актов, угрожающих резким ограничением прав трансгендеров, чем всерьез обеспокоены активисты ЛГБТ*. Об этом пишет газета The Hill
2024-07-23T11:36
2024-07-23T11:44
новости
джей ди вэнс
дональд трамп
сша
президентские выборы
лгбт
гендерная идеология
трансгендер
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Речь идет о запрете "гендерной медицинской помощи" несовершеннолетним по всей стране, то есть Вэнс наконец намерен ограничить использование бюджетных средств на смену пола детей. Медработников, нарушивших этот законопроект, ждет десятилетний срок в тюрьме. Вэнс также финансирует законопроект по которому учебным заведениям в будущем будет запрещено проводить "инструктаж по гендерно-ориентированному уходу", а другой документ запретит гендерные маркеры “X” в паспортах США, указывает СМИ. “Есть только два пола — паспорта, выданные правительством Соединенных Штатов, должны признавать этот простой факт”, – цитирует газета заявление Вэнса. Авторы публикации также напоминают о критике Вэнса в отношении добавления вопросов о гендерной идентичности — концепции, которую он назвал “крайне поляризующей и явно ложной”, и являющейся "вредной идеологией”. Активисты ЛГБТ* считают, что Вэнс "презирает и унижает индивидуальность", минимизирует их право на существование. Они не удивлены его политикой в отношении ЛГБТ*, так как и сам Трамп обещал запретить гендерно ориентированный уход за несовершеннолетними, сократить федеральное финансирование школ, в которых обучаются студенты-трансгендеры, и принять закон, признающий только два пола, шаг, который фактически положит конец юридическому признанию трансгендеров в США. Ранее сообщалось, что Европа обеспокоена будущим Украины из-за назначения Вэнса. Подробнее о том, как и зачем Вэнс полностью дублирует политику Трампа читайте в интервью американского журналиста, политолога Майкла Бома на сайте Украина.ру. *Организация признана в РФ экстремистской и запрещена
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, джей ди вэнс, дональд трамп, сша, президентские выборы, лгбт, гендерная идеология, трансгендер
Новости, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, США, президентские выборы, ЛГБТ, гендерная идеология, трансгендер

Потенциальный новый вице-президент США Вэнс настаивает на существовании 2 гендеров, ЛГБТ* бьют тревогу

11:36 23.07.2024 (обновлено: 11:44 23.07.2024)
 
© AP / Paul Sancya
- РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP / Paul Sancya
Читать в
Сенатор Джей Ди Вэнс, которого Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на пост нового вице-президента США, является основным спонсором двух федеральных законодательных актов, угрожающих резким ограничением прав трансгендеров, чем всерьез обеспокоены активисты ЛГБТ*. Об этом пишет газета The Hill
Речь идет о запрете "гендерной медицинской помощи" несовершеннолетним по всей стране, то есть Вэнс наконец намерен ограничить использование бюджетных средств на смену пола детей. Медработников, нарушивших этот законопроект, ждет десятилетний срок в тюрьме.
Вэнс также финансирует законопроект по которому учебным заведениям в будущем будет запрещено проводить "инструктаж по гендерно-ориентированному уходу", а другой документ запретит гендерные маркеры “X” в паспортах США, указывает СМИ.

“Есть только два пола — паспорта, выданные правительством Соединенных Штатов, должны признавать этот простой факт”, – цитирует газета заявление Вэнса.

Авторы публикации также напоминают о критике Вэнса в отношении добавления вопросов о гендерной идентичности — концепции, которую он назвал “крайне поляризующей и явно ложной”, и являющейся "вредной идеологией”.
Активисты ЛГБТ* считают, что Вэнс "презирает и унижает индивидуальность", минимизирует их право на существование. Они не удивлены его политикой в отношении ЛГБТ*, так как и сам Трамп обещал запретить гендерно ориентированный уход за несовершеннолетними, сократить федеральное финансирование школ, в которых обучаются студенты-трансгендеры, и принять закон, признающий только два пола, шаг, который фактически положит конец юридическому признанию трансгендеров в США.
Ранее сообщалось, что Европа обеспокоена будущим Украины из-за назначения Вэнса.
Подробнее о том, как и зачем Вэнс полностью дублирует политику Трампа читайте в интервью американского журналиста, политолога Майкла Бома на сайте Украина.ру.
*Организация признана в РФ экстремистской и запрещена
- РИА Новости, 1920, 18.07.2024
18 июля, 05:53
Кто вы, мистер Вэнс? Назначен новый "зрадник" УкраиныКак Америка разделилась на тех, кто поддерживает Трампа и выступает яростно против него, так и политическая Украина поделена пополам. Официальное выдвижение в кандидаты в президенты от Республиканской партии и назначение вице-президента, многих украинских политиков сподвигло открыто сделать ставку на Трампа и заявить о его поддержке
 
НовостиДжей Ди ВэнсДональд ТрампСШАпрезидентские выборыЛГБТгендерная идеологиятрансгендер
 
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Заголовок открываемого материала
11:36На Украине возбудили дело в отношении совладельца незаконно снесенной усадьбы Зеленских
11:36Потенциальный новый вице-президент США Вэнс настаивает на существовании 2 гендеров, ЛГБТ* бьют тревогу
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