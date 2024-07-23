https://ukraina.ru/20240723/1056419635.html

Потенциальный новый вице-президент США Вэнс настаивает на существовании 2 гендеров, ЛГБТ* бьют тревогу

Потенциальный новый вице-президент США Вэнс настаивает на существовании 2 гендеров, ЛГБТ* бьют тревогу - 23.07.2024 Украина.ру

Потенциальный новый вице-президент США Вэнс настаивает на существовании 2 гендеров, ЛГБТ* бьют тревогу

Сенатор Джей Ди Вэнс, которого Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на пост нового вице-президента США, является основным спонсором двух федеральных законодательных актов, угрожающих резким ограничением прав трансгендеров, чем всерьез обеспокоены активисты ЛГБТ*. Об этом пишет газета The Hill

2024-07-23T11:36

2024-07-23T11:36

2024-07-23T11:44

новости

джей ди вэнс

дональд трамп

сша

президентские выборы

лгбт

гендерная идеология

трансгендер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056316467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d211bd9e40050c46166d72353a56bad6.jpg

Речь идет о запрете "гендерной медицинской помощи" несовершеннолетним по всей стране, то есть Вэнс наконец намерен ограничить использование бюджетных средств на смену пола детей. Медработников, нарушивших этот законопроект, ждет десятилетний срок в тюрьме. Вэнс также финансирует законопроект по которому учебным заведениям в будущем будет запрещено проводить "инструктаж по гендерно-ориентированному уходу", а другой документ запретит гендерные маркеры “X” в паспортах США, указывает СМИ. “Есть только два пола — паспорта, выданные правительством Соединенных Штатов, должны признавать этот простой факт”, – цитирует газета заявление Вэнса. Авторы публикации также напоминают о критике Вэнса в отношении добавления вопросов о гендерной идентичности — концепции, которую он назвал “крайне поляризующей и явно ложной”, и являющейся "вредной идеологией”. Активисты ЛГБТ* считают, что Вэнс "презирает и унижает индивидуальность", минимизирует их право на существование. Они не удивлены его политикой в отношении ЛГБТ*, так как и сам Трамп обещал запретить гендерно ориентированный уход за несовершеннолетними, сократить федеральное финансирование школ, в которых обучаются студенты-трансгендеры, и принять закон, признающий только два пола, шаг, который фактически положит конец юридическому признанию трансгендеров в США. Ранее сообщалось, что Европа обеспокоена будущим Украины из-за назначения Вэнса. Подробнее о том, как и зачем Вэнс полностью дублирует политику Трампа читайте в интервью американского журналиста, политолога Майкла Бома на сайте Украина.ру. *Организация признана в РФ экстремистской и запрещена

https://ukraina.ru/20240718/1056314691.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джей ди вэнс, дональд трамп, сша, президентские выборы, лгбт, гендерная идеология, трансгендер