Потенциальный новый вице-президент США Вэнс настаивает на существовании 2 гендеров, ЛГБТ* бьют тревогу
11:36 23.07.2024 (обновлено: 11:44 23.07.2024)
© AP / Paul Sancya
© AP / Paul Sancya
Сенатор Джей Ди Вэнс, которого Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на пост нового вице-президента США, является основным спонсором двух федеральных законодательных актов, угрожающих резким ограничением прав трансгендеров, чем всерьез обеспокоены активисты ЛГБТ*. Об этом пишет газета The Hill
Речь идет о запрете "гендерной медицинской помощи" несовершеннолетним по всей стране, то есть Вэнс наконец намерен ограничить использование бюджетных средств на смену пола детей. Медработников, нарушивших этот законопроект, ждет десятилетний срок в тюрьме.
Вэнс также финансирует законопроект по которому учебным заведениям в будущем будет запрещено проводить "инструктаж по гендерно-ориентированному уходу", а другой документ запретит гендерные маркеры “X” в паспортах США, указывает СМИ.
“Есть только два пола — паспорта, выданные правительством Соединенных Штатов, должны признавать этот простой факт”, – цитирует газета заявление Вэнса.
Авторы публикации также напоминают о критике Вэнса в отношении добавления вопросов о гендерной идентичности — концепции, которую он назвал “крайне поляризующей и явно ложной”, и являющейся "вредной идеологией”.
Активисты ЛГБТ* считают, что Вэнс "презирает и унижает индивидуальность", минимизирует их право на существование. Они не удивлены его политикой в отношении ЛГБТ*, так как и сам Трамп обещал запретить гендерно ориентированный уход за несовершеннолетними, сократить федеральное финансирование школ, в которых обучаются студенты-трансгендеры, и принять закон, признающий только два пола, шаг, который фактически положит конец юридическому признанию трансгендеров в США.
Ранее сообщалось, что Европа обеспокоена будущим Украины из-за назначения Вэнса.
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