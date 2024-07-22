https://ukraina.ru/20240722/1056391142.html

Николай Топорнин: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа

Николай Топорнин: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа - 22.07.2024 Украина.ру

Николай Топорнин: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что после ухода Байдена, избирательная кампания в США получит новый импульс, а Трампу придется менять тактику.

2024-07-22T05:33

2024-07-22T05:33

2024-07-22T05:33

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Об этом специалист по международным отношениям рассказал в интервью изданию Украина.ру. Он также отметил, что Евросоюз замер в ожидании результатов выборов в США. Франция, Германия и Брюссель вряд ли изменят свое отношение к Украине, но последнее слово остается за Вашингтоном.Президент США Джо Байден 21 июля объявил о своем решении выйти из избирательной кампании. Официальное заявление было опубликовано на его аккаунте в социальной сети X.Резолюция Европарламента, осуждающая визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, грозит дальнейшей эскалацией конфликта, считает автор немецкой газеты Junge Welt (материал от 19 июля).— Николай Борисович, президент США Джо Байден на днях уверенно говорил, что останется в избирательной гонке. Что заставило его выйти из нее сейчас? — Ситуация в последние дни для Байдена сложилась крайне неблагоприятная. Ему стали отказывать в доверии руководство демократической партии, и главное — влиятельные бизнесмены и корпорации, которые являются основными спонсорами демпартии. Последние недели практически прекратил пополняться спонсорский избирательный фонд Байдена. В Америке деньги многое значат, особенно когда речь идет о президентской кампании. Поэтому для Байдена это был явный сигнал, что истеблишмент демократической партии, авторитетные люди США не хотят, чтобы он выдвигался на второй срок. Наверное, это стало решающим фактором, и Байден принял решение, что не будет баллотироваться на второй срок, а сосредоточит усилия на завершении своего президентского срока, который закончится 20 января 2025 года, когда он передаст полномочия новоизбранному президенту США. — А были ли у Байдена вообще какие-то шансы на победу, как вы считаете?— Многие надеялись, что Байден "выстрелит" куда-то, потому что, согласно опросам, после покушения на Трампа разрыв между ним и Байденом был, но небольшой — по штатам от 2 до 4%. То есть неосторожные действия Трампа или, наоборот, сильные ходы Байдена могли бы ситуацию переменить.В пользу Байдена также играло хорошее состояние экономики США. Инфляция сейчас находится на уровне 3%. В США собираются снижать ключевую ставку, что станет чуть ли не главным политическим событием в стране. Даже если ставку опустят с 5,5% на 0,25 — это показатель тренда развития экономики. Кредиты станут дешевле, и, соответственно, деньги пойдут в реальный сектор, как они надеются.Американцы — рациональные люди. Они ценят улучшение ситуации в экономике и сокращение безработицы. Кроме того, они понимают, что не от президента по сути зависит экономика страны — он может хоть в больнице лежать. Капитально все работы выполняет правительство, которое занимается торговыми отношениями с Китаем, с Евросоюзом, и санкциями против России. И так далее. — Теперь многое зависит от того, кого выдвинет демократическая партия. У вас есть мысли, кто это будет? — Съезд демпартии состоится, наверное, уже через две недели. Вообще здесь складывается своеобразная ситуация. Байден с явным преимуществом победил на праймериз. Там был фактически один единственный кандидат (Кеннеди-младший), который составил ему какую бы то ни было конкуренцию, собрав в разных штатах 10 и 15% голосов. Позже Кеннеди вышел из гонки и стал независимым претендентом в президенты. По логике вещей сейчас демократы должны были бы назначить на место Байдена кандидата, который финишировал вторым в праймериз, но теперь получается, что такового нет. То есть стопроцентной кандидатуры у них нет. Согласно соцопросам, большинство склоняется к Камале Харрис, нынешнему вице-президенту. Есть еще губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и другие авторитетные деятели сената и конгресса. Но всем им не хватает федеральной известности — на уровне всей страны, а не какого-то округа или штата. Кстати, есть еще и федеральные министры, которые тоже обладают определенной узнаваемостью и авторитетом. Кто-то из них мог бы вполне оправдать надежды спонсоров демократической партии. Есть версии, что Мишель Обама и Хилари Клинтон тоже могут принять участие. — Как уход Байдена из президентской гонки повлияет на Трампа? — Трамп с интересом будет наблюдать за происходящим. Ведь ему теперь придется выстраивать новую избирательную стратегию. Прежняя линия была достаточно простая. Трамп просто во всех грехах и бедах обвинял Байдена: что президент не борется с эмиграцией, запустил экономику, повысил налоги и так далее. Теперь любой кандидат от демократов будет новой фигурой. Трампу придется менять тактику. Очевидно, что избирательная кампания получит новый импульс. На мой взгляд, она станет еще более интересной, чем состязание между Байденом и Трампом, к которому мы все привыкли. Мы знали, чего от него ожидать. — Какие у вас ожидания относительно украинского кризиса? Трамп или новый кандидат от демократов решат его? — Если мы говорим о решении украинского вопроса, то и здесь вырисовываются разные варианты развития событий.Трамп говорил о мирном решении по Украине, которое он хочет осуществить за месяц. Это своеобразное решение. Как это будет, нужно посмотреть.Орбан с ним доверительно встречался недавно — возможно, готовит почву. Как у председателя ЕС у Венгрии есть все-таки полномочия на формирование повестки, и Орбан может на это сослаться в ответ на критику стран союза.Из возможных претендентов от демократов, за исключением Байдена, мало кто высказывал какую-либо позицию по Украине. Это сложная тема для них. Я полагаю, что скорее всего их точка зрения по Украине будет совпадать с позицией руководства Демократической партии. Иначе говоря, вряд ли политика США при избранном президенте-демократе сильно изменится по сравнению с нынешней. Пока что и Киев, и Брюссель, и Париж, и Берлин, и Пекин, и Токио — все с повышенным интересом следят, кого выставят демократы.— В Париже тоже свои новости. Представитель Макрона избрана спикером парламента Франции. Правда, там левая оппозиционная партия "Непокоренная Франция" протестует против такого решения в связи с участием членов уходящего правительства в выборах председателя Национального собрания (нижней палаты парламента). Но все-таки, как Макрону удалось сохранить власть, если большинство французов ненавидят его?— Необходимо исходить из фактического, юридического соотношений сил высших институтов власти. Франция — полупрезидентская республика, где много полномочий сосредоточено в руках президента. Но в то же время часть компетенций, особенно относящихся к экономике страны, находится у парламента и правительства, которые формируются на основе парламентского большинства.На прошедших выборах во Франции не оказалось партии или блока, который набрал абсолютное большинство симпатий французских избирателей. Мы видим, что победил "Народный фронт" — это четыре достаточно разношерстные партии (соцпартия, компартия, "зеленые" и "Непокоренная Франция"). Они набрали больше всего голосов, но не получили абсолютное большинство.Блок был сформирован наспех, когда партии поняли, что поодиночке неконкурентоспособны. Сейчас их раздирают внутренние противоречия, нет единого лидера, они не могут решить, кого выдвигать на пост премьер-министра. То есть они победили, но что делать с этой победой не знают. А Макрон пользуется разногласиями.Партия Макрона заняла второе место в итоге, а победитель первого тура "Национальное объединение" оказалось третьим. Это стало неожиданностью.— А то, что именно представитель Макрона избрана спикером парламента Франции? Получается, что Макрону удалось обойти правых и левых?— Спикер парламента Франции не очень многое решает, в отличие от спикера, например, в Сенате или Палате представителей США. В системе институтов власти во Франции спикер, несмотря на высокий статус, все-таки не то должностное лицо, которое определяет роль парламента. Скорее это модератор и координатор работы национальной ассамблеи, который организует работу парламента, заседания, дебаты и дискуссии, готовит повестку и законопроекты к обсуждению.Кроме того, любой закон, который планируют принять, должен получить большинство голосов. У партии Макрона нет такого большинства, у него даже трети голосов нет. Поэтому что спикер в личном качестве может сделать?Здесь важно другое — кто войдет в новое правительство. Макрон принял отставку от главы правительства Франции Габриэля Атталя. Но, пока парламент из своих недр не может никого выдвинуть на замену Атталю, он остается исполняющим обязанности главы правительства, согласно конституции страны. Все министры, по сути, остаются на своих местах. Это может затянуться на достаточно длительное время. Получается интересно. Вроде Макрон проиграл, а правительство макронистов пока что остается у власти. Можно предположить, что переговоры о кандидатурах и составе нового правительства будут сложными, потому что позиции сторон диаметрально расходятся. Нужен серьезный компромисс. Возможно, левые [пусть и не все] поддержали кандидатуру партии Макрона на пост спикера, предполагая, что макронисты одобрят кандидатуру "Народного фронта" на пост премьер-министра. Но тогда левым необходимо внутри своего фронта определиться, кого они выдвинут на пост премьер-министра. А там, как мы видим, много противоречий.Все равно придется проводить голосование, где нужно набрать больше половины голосов. Если народные популисты с макронистами проголосуют вместе, они наберут абсолютное большинство.А дальше пойдет, например, торг по кандидатурам министров на каждую должность. Будут использоваться так называемые пакетные договоренности, пойдет кулуарная работа. Вы нам пост министра обороны, а мы вам место министра иностранных дел. Вы нам должность министра экономики, а мы вам позицию министра финансов.Очевидно, что новое правительство Франции может быть только коалиционным и никак иначе. Пока его не будет, правительство Атталя продолжит выполнять свои функции.— В Германии и Сербии также происходят интересные изменения. 19 июля в рамках проходящего в Белграде саммита при участии Вучича и Шольца Сербия и Евросоюз подписали меморандум о взаимопонимании, затрагивающий стратегическое партнерство в области сырьевых ресурсов. Вокруг Сербии разворачивается большая дипломатическая игра России и Запада. Какие шаги в отношениях Сербии с Западом для нас допустимы, а какие — нет, на ваш взгляд?— Сербия является официальным кандидатом на вступление в Европейский Союз. По своим экономическим, правовым, гуманитарным, социальным стандартам Сербия вместе с Черногорией, на мой взгляд, наиболее близки к тому, чтобы быть принятыми в ЕС. Специалисты говорят, что на 90% эти страны выполнили все требования — остается самая малость.У Сербии болевая точка, которая тормозит ее присоединение к ЕС — это Косово. Потому что большинство европейских стран рассматривают Косово как независимую республику, а Белград не признает это, считая регион истинной сербской территорией.Время от времени возникают конфликты в приграничной зоне, которые зачастую перерастают в столкновения гражданского населения с полицией. В целом это грозит превратиться в очередную военную кампанию.Вучич не складывает все яйца в одну корзинку. Сербия проводит многовекторную мирную политику, стараясь находить для себя везде какие-то плюсы и дивиденды, сотрудничать со всеми странами — особенно с теми, которые не поддерживают независимость Косова.Например, страна усиленно идентифицировала контакты с Китаем, в первую очередь в экономической сфере. Белград и Пекин заключили инвестиционное соглашение о строительстве инфраструктурных объектов, в том числе дорог. Китай начал активно вкладывать в это средства и технологии.Брюссель это видит, и ему это не нравится. Китай остается стратегическим оппонентом Европейского Союза. В ЕС понимают, что с Китаем нужно поддерживать сотруднические отношения, особенно, в экономической сфере, но политически не приветствуют, когда какая-то страна независимо начинает заигрывать с Китаем и получать дивиденды.Понятно, что у Сербии особые отношение с Россией. Белград хочет получать дешевые энергоресурсы, энергоносители — то есть нефть и газ. Южный коридор работает, и нефтяные поставки, я думаю, идут. Но нужно понимать, что Сербия небольшая страна, и её потребности в топливных ресурсах тоже небольшие. При желании она может закрыть потребности по нефти поставками из Азербайджана или Саудовской Аравии.— Насколько Германия и ЕС заинтересованы в Сербии? И что ожидает сам Вучич?— Кто-то может сказать: ну, заключили контракт по литию, пусть он на 2,5 миллиарда, и что? Но литий — это важнейший компонент для изготовления батарей, аккумуляторов для электрических машин. А в Германии и Европе, и не только там, активно развивается "зеленая" экономика. То есть литий сегодня становится на вес золота.Самое близкое для европейских стран месторождение лития находится в Сербии. Это выгодно, близко, инфраструктура есть. Поэтому для Германии сотрудничество с Сербией очень важно. Благодаря такому долгоиграющему соглашению, немцы могут поднять свою автомобильную индустрию, базирующуюся на интенсивном развитии электромобилизации страны. Это большой плюс немцам.Тут Германия, кстати, обошла Китай, который тоже развивает индустрию электромобилей и заинтересован в литии. Берлин, образно говоря, привязал контрактом Белград к себе.Для Вучича это тоже важно. Во-первых, страна будут получать деньги от этого контракта. Немцы платежеспособны, всегда рассчитываются вовремя.Во-вторых, Белград рассчитывает, что взаимодействие с Германией ускорит интеграцию Сербии в Европейский Союз. Ведь Германия — одна из ведущих стран ЕС, и от позиций ее лидеров многое зависит.То есть Белград, на мой взгляд, поступает рационально и действует в своих интересах.Давайте признаем, что многие югославские республики вступили в ЕС, как Хорватия, или на пути туда. Заявки подали Македония, Босния, Албания, даже Косово готово подать. Для этих стран экономически целесообразнее находиться внутри ЕС, нежели снаружи. Поэтому поведение Сербии логично.Сербия маленькое государство, которое не имеет выхода к морю. Ее экономика не обладает супербольшим потенциалом, и стране необходимо опираться на мощные финансовые объединения или государства.Поэтому России не стоит обижаться на немецко-сербское соглашение. К этому относиться нужно спокойно, понимая, что каждая страна защищает свои национальные интересы. Тем более, что Вучич — человек, который пользуется большим доверием, не один раз выиграл выборы и является национальным лидером. Он старается ни с кем не ссориться, а пытаться развивать выгодные для Сербии отношения — с одним условием: Косово было, есть и будет неотъемлемой частью сербской территории.— Куда будет направлен курс двух главных локомотивов ЕС, Германии и Франции, в отношении украинского кризиса? С учётом упомянутых вами факторов и того, что страны подписали с Украиной договоры о гарантиях безопасности в начале года.— Позиция этих стран и их лидеров в отношении Украины известна и не менялась. То есть они полностью стоят на стороне Киева.Заключённые с Украиной соглашения о безопасности равно как и недавнее политическое совещание с участием Зеленского еще раз продемонстрировали их настроения на поддержку страны. Более того, зафиксировано уже выделение средств для Украины на 2024–2025 годы и даже на 2027-й.Франция и Германия открещиваются от участия в конфликте с Россией и от каких-то горячих действий, в том числе с участием французских или немецких военных на Украине. Макрон, например, изменил риторику по этому вопросу, и вернулся к тому, что Франция, помогает деньгами, советами, тренировками украинцев и поставкой вооружений, но сами французы в конфликт не собираются влезать.Возможно, такая позиция продиктована в том числе отношением Меланшона к украинскому вопросу. Макрон сам не может спокойно рассуждать на эту тему: в парламенте он поддержки не получит. Потому что любое направление вооруженных сил Франции на Украину потребует выделения дополнительных бюджетов. Это огромные деньги, а значит — нужно согласие парламента. Его Макрон не получит.При этом и Меланшон, и Ле Пен поддерживают Украину. То есть они стремятся к миру, не хотят конфронтации и войны в Европе, но не говорят о том, что надо прекращать помогать Украине. Принципиально их позиции с Макроном совпадают.Поэтому ожидать, что Франция, а за ней Германия и Брюссель изменят свое отношение к Украине — нет, на это рассчитывать не приходится.Так как выборах в Европе к власти не пришли политики новой генерации, которые могли бы предложить свежие идеи, ЕС будет действовать так же, как раньше.Виктор Орбан сделал вояж дипломатический: Киев, Москва, Пекин, Вашингтон — и направил лидерам ЕС предложение, которое он сформулировал по итогам поездки и консультаций с лидерами государств. Но его поездка была встречена в штыки, потому что он предлагает вещи, которые расходятся с генеральной линией ЕС. Все страны, кроме Словакии, подвергли критике действия Орбана, заявив, что он не проконсультировался и мандат не получил от ЕС.Поэтому (так как в ЕС ничего не изменилось) ключевым событием становятся выборы президента США, и все с ожиданием смотрят на начало ноября. А далее начнут определять новую тактику действий. Ведь главный помощник Украины и поставщик вооружений, в том числе "Пэтриотов", "Абрамсов", "Стингеров", — это Вашингтон. От позиции Вашингтона многое зависит.О том, как Украина толкает Запад в пропасть, в материале Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО.

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Анна Черкасова

интервью, франция, сербия, украина, эммануэль макрон, джо байден, ес, виктор орбан, россия, сша, военная помощь, дональд трамп, президентские выборы