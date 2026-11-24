https://ukraina.ru/20261124/novaya-yalta-otkladyvaetsya-maslov-raskryl-o-chem-dogovorilis-tri-derzhavy-1084689810.html

Новая Ялта откладывается: Маслов раскрыл, о чем договорились три державы

Новая Ялта откладывается: Маслов раскрыл, о чем договорились три державы - 24.11.2026 Украина.ру

Новая Ялта откладывается: Маслов раскрыл, о чем договорились три державы

Встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне пока не стала новой Ялтинской конференцией, однако показала, что три державы способны договариваться даже при серьезных разногласиях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор ИСАА МГУ Алексей Маслов

2026-11-24T04:30

2026-11-24T04:30

2026-11-24T04:30

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алексей маслов

владимир путин

международный уголовный суд (мус)

дональд трамп

оон

украина.ру

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По словам эксперта, главным результатом встречи стала сама готовность лидеров к диалогу, в возможность которого многие не верили. Принятая совместная декларация лишь подтвердила, что Москва, Вашингтон и Пекин способны не только обсуждать проблемы, но и искать общие решения.Впрочем, сравнивать переговоры с Ялтинской конференцией 1945 года пока рано. Тогда победители определяли послевоенное устройство мира, а сейчас речь идет лишь о первых попытках стабилизировать международную обстановку.При этом, отметил эксперт, определенные точки соприкосновения уже наметились. Среди них — ядерная безопасность, возвращение интереса к традиционной энергетике, а также необходимость реформирования ООН и Международного уголовного суда."Риторика вокруг энергетических рынков говорит о том, что ведущие державы начинают более трезво смотреть на "зеленую" повестку и возвращаются к поддержке традиционной энергетики. Для России это, безусловно, выгодно", — пояснил собеседник издания.Особенно показательно, по мнению Маслова, что трехсторонние переговоры выделились на фоне самого саммита АТЭС. Его участники так и не смогли согласовать ни общую зону свободной торговли для 21 экономики, ни единую энергетическую политику. Москва же, подчеркнул эксперт, наглядно продемонстрировала, что разговоры о ее международной изоляции не соответствуют реальному положению дел."На этом фоне встреча лидеров России, Китая и США стала заметным сдвигом. Я бы назвал это не новым миропорядком, а его первым наброском", — заявил Маслов.По его словам, теперь все зависит от того, получит ли диалог практическое продолжение. Если страны создадут трехсторонние комиссии по ключевым вопросам, встречу в Шэньчжэне можно будет считать действительно результативной.Полный текст интервью Алексея Маслова: Китай не даст гарантий безопасности Украине, но готов к диалогу вместе с США и Россией.

https://ukraina.ru/20261120/ya-voobsche-ne-ispytyvayu-bespokoystva-ryutte-prokommentiroval-vstrechu-putina-si-i-trampa-1084620902.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новости, сша, китай, алексей маслов, владимир путин, международный уголовный суд (мус), дональд трамп, оон, украина.ру