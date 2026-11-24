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Силы ПВО отразили прорыв БПЛА к Москве. Режим тревоги сохраняется

Силы ПВО отразили прорыв БПЛА к Москве. Режим тревоги сохраняется - 24.11.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили прорыв БПЛА к Москве. Режим тревоги сохраняется

Киевский режим в ночь на 24 ноября предпринял очередную попытку прорыва ударных БПЛА к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-11-24T02:25

2026-11-24T02:25

2026-11-24T02:25

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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога (опасность) по этому направлению также объявлена в Орловской, Калужской, Смоленской, Брянской, Тверской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской областях."Системой ПВО Минобороны уничтожены девять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в сообщении Собянина от 1:00 мск.В Московской области объявлена тревога по БПЛА. На на юго-западном направлении закрыт аэропорт Калуги.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 87 украинских беспилотника, за сутки — 279.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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