https://ukraina.ru/20261124/ischenko-obyasnil-pochemu-tonnel-ne-spaset-ukrainu-ot-kollapsa-1084687522.html

Ищенко объяснил, почему тоннель не спасет Украину от коллапса

Ищенко объяснил, почему тоннель не спасет Украину от коллапса - 24.11.2026 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему тоннель не спасет Украину от коллапса

Украина задумала построить подземный тоннель под Днепром, чтобы соединить два берега Киева на фоне ударов по мостам. Однако пока власти будут согласовывать проект, страна рискует столкнуться с куда более серьезными проблемами. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-24T05:10

2026-11-24T05:10

2026-11-24T05:10

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владимир зеленский

миа "россия сегодня"

украина.ру

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По словам эксперта, технически проложить тоннель под Днепром вполне реально. Подобный проект пытались осуществить еще при Сталине, но до начала войны закончить работы не успели, а впоследствии от идеи отказались. Сегодня же главная проблема Киева заключается не столько в сложности строительства, сколько в сроках.При этом строительство займет еще немало времени, а российские удары, как считает обозреватель, не прекратятся. Поэтому затею с тоннелем он назвал совершенно нерентабельной.Куда более разумным решением Ищенко считает создание дополнительных переправ рядом с действующими мостами. По его словам, Киев рассматривает возможность установки усиленных понтонных конструкций, которые смогут принять на себя до 40% транспортной нагрузки."В случае временного выхода из строя основных мостов это может спасти от транспортного коллапса", — пояснил эксперт.Он напомнил, что остановка движения даже по одному крупному мосту ударит по транспортной системе всего города. Машины устремятся к другим переправам, а пробки начнут расти не только на подъездах к Днепру, но и в соседних районах. Понтонные мосты обойдутся дешевле тоннеля, хотя и будут гораздо уязвимее при ударах.Впрочем, транспортные проблемы Киева могут вскоре отойти на второй план. По мнению Ищенко, главной угрозой для украинских властей становится разрушение энергетической системы, без которой нормальная жизнь в крупных городах попросту невозможна.Ищенко также напомнил, что Владимир Зеленский вновь потребовал предоставить Украине дополнительные энергетические мощности взамен выбывающих. По словам обозревателя, именно нехватка электричества, а не судьба мостов или будущего тоннеля, все сильнее беспокоит украинское руководство.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Украина больше всего боится не ударов по мостам в Киеве, а истощения своей энергетики.

https://ukraina.ru/20261120/klichko-prizval-kievlyan-otkazatsya-ot-mashin-i-uyti-na-udalenku-iz-za-problem-s-mostami-1084619427.html

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новости, украина, днепр, киев, ростислав ищенко, иосиф сталин, владимир зеленский, миа "россия сегодня", украина.ру