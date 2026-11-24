Под чужим флагом: кто на самом деле атакует российские суда по всему миру

Вечером 22 ноября появились сообщения, что в порту ливийского Бенгази мог быть атакован российский военный корабль. Официальный Киев уже взял на себя ответственность за операцию, официальная Москва комментариев пока не давала. Военный корабль в чужой гавани – крупная мишень, любая новость о его поражении гарантированно взрывает информационное поле.