Экипаж атакованного в Финском заливе сухогруза привёл его в Санкт-Петербург
02:57 24.11.2026 (обновлено: 03:00 24.11.2026)
© REUTERS / Finnish Border GuardГрузовое судно, атакованное в Финском заливе
© REUTERS / Finnish Border Guard
Экипаж российского сухогруза Sparta II, атакованного в Финском заливе украинскими БПЛА, вернулся в Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вечером 23 ноября написал в канале на платформе "Макс"
21 ноября Дрозденко сообщал, что в Финском заливе, в трёх милях от территориальных вод России, БПЛА атаковали сухогруз, следовавший в Калининград. Экипаж не пострадал и после проверки состояния судна решил продолжить рейс.
Позже в Финляндии признали, что за ударом по российскому сухогрузу в Балтийском море могла стоять Украина.
"Сегодня в 20:00 экипаж судна, попавшего под атаку БПЛА в международных водах Финского залива утром 21 ноября, вернулся в Россию и сошёл на берег в морском порту "Большой порт Санкт-Петербург". Пострадавших нет. Пострадавшее судно с грузом находится на плаву и также прибыло в "Большой порт Санкт-Петербург". Благодарю всех, кто участвовал в оказании помощи нашим морякам", — написал губернатор.
Подробнее об этом - в материалах Угрожают России блокадой: новая провокация на Балтике и Литва отрицает свою причастность к атаке беспилотников на Калининград.
Вчера, 17:33Под чужим флагом: кто на самом деле атакует российские суда по всему мируВечером 22 ноября появились сообщения, что в порту ливийского Бенгази мог быть атакован российский военный корабль. Официальный Киев уже взял на себя ответственность за операцию, официальная Москва комментариев пока не давала. Военный корабль в чужой гавани – крупная мишень, любая новость о его поражении гарантированно взрывает информационное поле.
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