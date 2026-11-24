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Мирошник рассказал в Сербии об эскалации террора со стороны ВСУ и погибших детях

Мирошник рассказал в Сербии об эскалации террора со стороны ВСУ и погибших детях - 24.11.2026 Украина.ру

Мирошник рассказал в Сербии об эскалации террора со стороны ВСУ и погибших детях

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что с весны этого года Киев перешёл к террористической эскалации конфликта в отношении гражданского населения на новых территориях России. И только в этом году в результате ударов ВСУ по мирным жителям погибли 85 детей, 539 были ранены.

2026-11-24T04:43

2026-11-24T04:43

2026-11-24T04:44

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23 ноября в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде состоялась дискуссия о нарушениях международного права киевским режимом. В ней приняли участие Мирошник, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и сербские эксперты."С 1 января этого года уже убито 85 и 539 детей получили различные ранения. Два дня назад эта статистика изменилась, потому что по Луганску, по Юбилейному, был нанесён целенаправленный удар и там погиб 12-летний ребенок вместе с мамой, и девочка получила тяжелые ранения", — рассказал Мирошник собравшимся."Начиная с апреля-мая этого года наблюдаем террористическую эскалацию конфликта, а именно, террористической войны. То есть, война превратилась из войны на поле боя в войну против гражданского населения", — добавил он.Мирошник продемонстрировал сербам снятые им на новых территориях РФ видеозаписи последствий ударов киевских формирований по гражданскому транспорту, жилью и объектам инфраструктуры.В "Русском доме" также открылась выставка фотографий и документов "Обыкновенный нацизм" о преступлениях украинских нацистов, подготовленная Музеем Победы из Москвы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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