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Мирошник рассказал в Сербии об эскалации террора со стороны ВСУ и погибших детях
Мирошник рассказал в Сербии об эскалации террора со стороны ВСУ и погибших детях - 24.11.2026 Украина.ру
Мирошник рассказал в Сербии об эскалации террора со стороны ВСУ и погибших детях
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что с весны этого года Киев перешёл к террористической эскалации конфликта в отношении гражданского населения на новых территориях России. И только в этом году в результате ударов ВСУ по мирным жителям погибли 85 детей, 539 были ранены.
2026-11-24T04:43
2026-11-24T04:43
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23 ноября в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде состоялась дискуссия о нарушениях международного права киевским режимом. В ней приняли участие Мирошник, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и сербские эксперты."С 1 января этого года уже убито 85 и 539 детей получили различные ранения. Два дня назад эта статистика изменилась, потому что по Луганску, по Юбилейному, был нанесён целенаправленный удар и там погиб 12-летний ребенок вместе с мамой, и девочка получила тяжелые ранения", — рассказал Мирошник собравшимся."Начиная с апреля-мая этого года наблюдаем террористическую эскалацию конфликта, а именно, террористической войны. То есть, война превратилась из войны на поле боя в войну против гражданского населения", — добавил он.Мирошник продемонстрировал сербам снятые им на новых территориях РФ видеозаписи последствий ударов киевских формирований по гражданскому транспорту, жилью и объектам инфраструктуры.В "Русском доме" также открылась выставка фотографий и документов "Обыкновенный нацизм" о преступлениях украинских нацистов, подготовленная Музеем Победы из Москвы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261121/eto-i-nasha-voyna-my-verim-v-pobedu-rossii-na-balkanakh-veteranov-svo-vstrechayut-stoya-1084643934.html
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Мирошник рассказал в Сербии об эскалации террора со стороны ВСУ и погибших детях
04:43 24.11.2026 (обновлено: 04:44 24.11.2026)
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что с весны этого года Киев перешёл к террористической эскалации конфликта в отношении гражданского населения на новых территориях России. И только в этом году в результате ударов ВСУ по мирным жителям погибли 85 детей, 539 были ранены.
23 ноября в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде состоялась дискуссия о нарушениях международного права киевским режимом. В ней приняли участие Мирошник, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и сербские эксперты.
"С 1 января этого года уже убито 85 и 539 детей получили различные ранения. Два дня назад эта статистика изменилась, потому что по Луганску, по Юбилейному, был нанесён целенаправленный удар и там погиб 12-летний ребенок вместе с мамой, и девочка получила тяжелые ранения", — рассказал Мирошник собравшимся.
"Начиная с апреля-мая этого года наблюдаем террористическую эскалацию конфликта, а именно, террористической войны. То есть, война превратилась из войны на поле боя в войну против гражданского населения", — добавил он.
Мирошник продемонстрировал сербам снятые им на новых территориях РФ видеозаписи последствий ударов киевских формирований по гражданскому транспорту, жилью и объектам инфраструктуры.
В "Русском доме" также открылась выставка фотографий и документов "Обыкновенный нацизм" о преступлениях украинских нацистов, подготовленная Музеем Победы из Москвы.
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