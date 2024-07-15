https://ukraina.ru/20240715/1056253937.html

Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО

Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО - 15.07.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО

"Смени охрану, надейся на народ и держи ушки на макушке", — посоветовал Дональду Трампу известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин

2024-07-15T04:40

2024-07-15T04:40

2024-07-15T04:40

интервью

дональд трамп

нато

украина

сша

запад

дмитрий выдрин

джо байден

верховная рада

покушение

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Эксперт уверен, что защитить экс-президента от последующих покушений сможет лишь его несомненная удача, любовь жены Мелании и страсть народа. НАТО же "без воли и мозгов" может наделать немало бед в мире — если прежде Украина его не убьет. Об этом Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Дмитрий Игнатьевич, покушение на Дональда Трампа взбудоражило весь мир. Как по вашему мнению, это драматическое событие повлияет на ход американской избирательной компании и, даже, на ход мировой политики?— Во-первых, отмечу, что это не стало неожиданным событием.У писателя и философа Маркеса есть провидческий роман "История одной смерти, о которой знали заранее". Там весь город, включая героя повествования Сантьяго Насара, знает, за что, когда и где его убьют. Но ничего сделать не могут, так как к гибели персонажа ведет неумолимая цепь событий.О возможном покушении на Трампа писали практически все аналитики. Слишком уж он неудобен бесчисленным своим врагам и оппонентам: "вашингтонскому болоту" — коренной бюрократии; политическим недругам — демократической тусовке; транснациональным корпорациям; натовскому сообществу; украинскому лобби и так далее.Мой коллега профессор, футуролог, художник и мистик Милокумов даже предсказал дату и обстоятельства будущего и неудачного, по его сакральным расчетам, покушения. Хотя, повторюсь, это самоочевидный прогноз на неизбежность покушения и вероятностный на его результат.Давненько, но мне пришлось тестировать стволы семейства винтовок AR на аризонском стрельбище. Весьма приличные машинки, особенно под ремингтоновский патрон. Со 130 метров даже среднему стрелку попасть в голову не проблема. Не случайно эти стволы называю пафосно "американская винтовка".— То есть Трампа спасло чудо? — Конечно. Или ангел-хранитель. Об имитации [покушения] здесь не может быть и речи. Тем более, что на Западе произошла полная профессионализация телохранителей.Сейчас в мире есть только одно заведение: Российский университет спецназа в Гудермесе, где готовят бодигардов первых лиц на должном уровне. Довелось даже советовать окружению Фицо, Орбана, Кастильо, Трампа и других переобучить свою охрану именно там.Досадно было смотреть, как неумело хватались за короткостволы охранницы Трампа. При том, что снайпер находился на недосягаемом для пистолетного выстрела расстоянии. Еще более корявы разве что барышни из израильского спецназа.Горько было наблюдать, как охранницы, которым преподавали тактическую медицину, не смогли оказать помощь сопутствующим раненым…Извините, увлекся. Это к тому, что защитить кандидата от последующих покушений сможет лишь его несомненная удача, любовь жены Мелании и страсть народа.Что касается проекции покушения на результаты выборов, то здесь нет линейной взаимосвязи. Дело в том, что на рейтинг влияет не факт покушения, а акт последующего поведения цели.Когда в президента Януковича кинули яйцом, и он тут же сомлел, я даже придумал загадку: "Что общего между кексом, сексом и покушением на украинского президента?" Ответ: "Везде замешены яйца".Тогда рейтинг Януковича обвалился, извините, до яиц.А рейтинг Трампа поднялся до уровня его непреклонно поднятого кулака. Теперь его сможет остановить лишь более меткий снайпер. Или демократия. Ведь стреляли не в демократию, по версии Байдена. Стреляла демократия в Трампа…И не могу не упомянуть про "украинский след". Формально тут есть зацепки. Ведь Майдан в том числе начался из-за якобы отрезанного уха одного из его участников. Возможно, ухофилия могла бы рассматриваться как версия. Но маловероятно. Здесь торчат уши явно более серьезных игроков.Короче, совет кандидату — смени охрану, надейся на народ и держи ушки на макушке…— НАТО отметило 75-летний юбилей. На ваш взгляд, что сегодня представляет альянс в философском смысле?— Когда-то два великих философа пытались дать максимально короткое философское определение человека. Один из них изрек следующее: "Человек — это двуногое существо без перьев". Но другой его едко высмеял, прислав ощипанного петуха. Я бы тоже не хотел нарываться на троллинг своих определений.Некогда довелось бывать в штаб-квартире альянса. Даже руководил делегацией экспертов на встречах с его руководством. Но, честно говоря, так и не понял смысла существования этой структуры, тем более после распада Советского Союза.Поэтому я бы опирался на характеристики трех других известных мыслителей. Эммануэль Макрон считает, что это организация без мозгов. Олаф Шольц намекает, что это сообщество без воли. Байден полагает, что это альянс без цели.Да, конечно, есть психологическое правило, согласно которому субъекты приписывают изучаемому объекту собственные недостатки. Но в данном случае, я готов со многими [заявлениями] согласиться.Действительно, альянс за 75 лет не спланировал ни одной безупречной операции. Всегда хаос, разрушения, деструкция. Это что касается "мозгов".Внутри НАТО идут постоянные "терки" и дрязги по поводу того, кто вносит больший вклад в общий котел и кто достоин руководить всей структурой. Какая тут "воля"?Когда пришлось посетить штаб альянса, меня первый раз убеждали, что это военно-политическая организация, а во второй — разъясняли, что это политико-военное содружество. Один раз рассказывали о безопасности в Европе, другой — излагали планы по купированию рисков в Азии…Либо организации, как люди, могут подхватить Альцгеймера, либо действительно проблемы с целеполаганием.При этом НАТО — очень богатая структура. Утверждаю не абстрактно. Мой знакомый, управляющий громадным аквапарком в Будапеште, часто предоставляет его для тренингов сотрудников альянса. Если ему верить, средний чек за недельное пользование мини-баром в гостинице терм двадцать тысяч евро на нос.С таким лошадиным здоровьем и конскими деньгами офицеры могут еще наделать не мало бед в мире. Ну, и держаться за свои должности будут до конца — своего или всей планеты.— Есть ли, по-вашему, скрытый смысл в заявлениях НАТО? Может быть, там есть намек на мирные переговоры с Россией по Украине?— В заявлениях НАТО, как правило, нет скрытых смыслов. Есть один очевидный смысл — дайте больше денег, сукины дети! Помните третий закон Паркинсона: рост приводит к усложнённости, а усложнённость — это конец пути.Расширение, бесцельное разрастание НАТО достигло предела усложненности. Оно рухнет сразу после вступления в него хотя бы одного нового члена. То есть миссия Украины — убить альянс. Самоубийца же — не повышает ставки, а обнуляет.— В тему Украины. Почему, интересно, до сих пор не принят закон об отмене Украинской православной церкви (УПЦ)? Неужели одумались в Верховной раде?— Думаю, здесь не обошлось без влияния Ватикана. Последний не стремится уничтожить УПЦ. Ее место тут же захватят, матка боска [с польск. — Божья Матерь], ваххабиты, язычники и прочие сектанты.С подобной "солянкой" намного сложнее строить отношения, чем с единой канонической Церковью. А Святой Престол имеет дальнобойные планы разграничения влияния с другой христианской ветвью от Китая до Африки. Он и направляет соответствующие команды в украинскую элиту.— В мизансцене "Байден не желает уходить из президентской гонки" есть три женщины. Его жена Джилл, которая, как считают многие, не дает ему уйти из политики из-за сына, которому грозит 25 лет тюрьмы. Камала Харрис, вице-президент, которая может занять его место. Мишель Обама, которую все хотят, но не хочет она — в президенты США. Расскажите, что видите вы в этой политической мизансцене? — Меня очень интересуют психотипы, социометрические характеристики мировых лидеров. Я по этому поводу написал много книг.Так вот, по утверждению одного талантливого американского аналитика, Джо Байден ближе всего к психотипу "ирландского гангстера". Соответственно, можно построить его модели отношений с обозначенной женской командой.В ирландской мафии, в отличие от другой базовой для Штатов – итальянской, жена не может быть консильери. То есть главным советником. В лучшем случае станет так называемым семейным консультантом. Поэтому влияние Джилл явно преувеличено.То же самое можно сказать и о роли двух других названных дам. Ирландские доны считают темнокожих женщин (как бы по корректнее сказать) ограниченными.Да, под давлением обстоятельств они поручают им известные функции — скорее в сфере удовольствий, нежели в реальных делах. У них даже пресс-секретари проходят по графе не речевой, а оральной политики.В общем, не повлияют ни Камала, ни Мишель на окончательный выбор ирландского аксакала по поводу участия в президентской гонке…О том, как НАТО и США повышают ставки, чтобы выйти на мирные переговоры с Россией по Украине, в интервью Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, дональд трамп, нато, украина, сша, запад, дмитрий выдрин, джо байден, верховная рада, покушение, украина.ру, россия, охрана