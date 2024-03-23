Марин Ле Пен, биография - 23.03.2024 Украина.ру
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Марин Ле Пен, биография
Марин Ле Пен, биография - 23.03.2024 Украина.ру
Марин Ле Пен, биография
Французский политик, лидер фракции "Национальное объединение"
2024-03-23T05:29
2024-03-23T05:29
биография
марин ле пен
франция
депутат
европарламент
ес
россия
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Детство и образованиеПолное имя Марин - Марион Анн Перин Ле Пен. Родилась она 5 августа 1968 года на западе Парижа. Отцом был Жан-Мари Ле Пен - основатель партии "Национальный фронт", поэтому политическая карьера его дочери была предрешена. У Марин есть также две сестры: Мари-Каролин и Ян.Из-за политической деятельности отца детство Марин было сложным. Так, в своей автобиографии "À contre flots" 2006 года она пишет о теракте в их доме, который произошел, когда ей было 8 лет: "Двадцать килограмм динамита, которые превратили здание в руины: больше не было стен. Двадцать килограмм, которые заложили в наш дом (по адресу 9 Villa Poirier), чтобы убить Жан-Мари Ле Пена, его жену, его детей и его соседей". Это было покушение на отца Ле Пен 2 ноября 1976 года, которое пресса признала "самым масштабным терактом с конца Второй мировой войны". Марин пишет: "с этой ночи я не могла больше быть вне политики, я полностью вошла в нее".Родители развелись в 1987 году. Мать Марин - Пьеретт Лаланн – заявляла, что муж ее унижал. Марин осталась жить с отцом, а отношения с матерью удалось наладить лишь через время.Марин окончила лицей "Флоран-Шмитт де Сан-Клу". Там над ней издевались и насмехались из-за отца даже учителя.В 1991 году Ле Пен получила степень магистра права в юридическом Университете Парижа II Пантеон-Ассас, который относится к Сорбонне. На следующий год дополнительно стала магистром уголовного права.КарьераПосле университета до 1998 года Ле Пен работала по специальности адвокатом и часто была государственного защитника для тех, кто не мог оплатить себе услуги юриста.Восемнадцатилетней девушкой Марин вступает в ультраправую партию "Национальный фронт" своего отца. С 1998 по 2003 год она занимала там пост директора юридического департамента, в 2000 году вошла в политбюро. С 2003 по 2007 была исполнительным вице-президентом партии, а с 2007 по 2011 – исполнительным вице-президентом по образованию, связям с общественностью и пропаганде.Затем в январе 2011 года Ле Пен заменила на посту руководителя "Национального фронта" своего отца, который занимал эту должность 38 лет. Жан-Мари исключили со скандалом после заявления о том, что Холокост был "незначительной исторической деталью". В 2015 г. после новых антисемитских сообщений Жан-Мари Ле Пена лишили звания почетного председателя "Национального фронта", причем предложила это его дочь.Параллельно с работой в "Национальном фронте" Ле Пен с 1998 по 2004, а затем с 2010 входит в региональный совет Нор-Па-де-Кале, а с марта 2008 года – муниципальный совет Энен-Бомона (Па-де-Кале).Также Марин с 2004 года являлась депутатом Европарламента, куда переизбиралась дважды – в 2009 и 2014 годах. К слову, в 2014 году партия "Национальный фронт" на выборах в Европарламент стала лидером, оттеснив правящую до этого Социалистическую партию. Это был первый случай победы ультраправых в истории Франции.Во время выборов 2012 года Ле Пен выдвинули кандидатом на пост президента от "Национального фронта". В своей программе она выступала за выход Франции из ЕС и НАТО, а также за более тесное сотрудничество с Россией. Однако в первом туре выборов Марин заняла 3-е место.В 2014 году Марин вошла в парламент Евросоюза. Среди французской делегации от "Национального фронта" было 1/3 депутатов. Ле Пен выступила инициатором создании фракции "Европа наций и свобод", которая объединила депутатов Франции, Нидерландов, Италии, Польши, Великобритании, Бельгии, Австрии.На следующих выборах 2017 года Ле Пен снова приняла участие в президентских выборах. В первом туре она заняла 2-е место, во втором туре набрала почти 40% голосов, проиграв Макрону.В июне 2018 года "Национальный фронт" был переименован в "Национальное объединение".Третья попытка участия в президентских выборах случилась в 2022 году. Тогда Ле Пен снова прошла во второй тур и опять уступила Макрону, набрав 41,46%.После 24 февраля 2022 года Ле Пен высказалась за "немедленное прекращение российской военной операции", осудила действия России, которые "нарушают баланс мира в Европе". Однако Марин раскритиковала и политику Франции, подчеркнув, что "передавать тяжелые вооружения, в которых нуждается наша собственная армия, означает ослаблять и подвергать риску нашу собственную внутреннюю безопасность".Заявления Макрона о возможной отправке французских войск на Украину считает необоснованными: "Если бы я считала, что жизненные интересы Франции подвергались опасности из-за конфликта на Украине, я бы поддерживала войну. Но я считаю, что жизненные интересы Франции не подвергаются опасности". Кроме того, Марин считает подобные слова Эммануэля лишь "предвыборной коммуникацией", а войну он использует в своих политических целях. Отношения и детиМарин была дважды замужем. От первого брака с Франком Шоффруа у неё трое детей: Джоан и близнецы Луи и Матильда.В 2002 году после развода вышла замуж за Эрика Иорио, брак был недолгим.После этого с 2011 до 2019 года Ле Пен состояла в отношениях с вице-президентом "Национального фронта" Луи Алио.Интересные факты1. Марин несколько раз обвиняли в расизме. Она как-то заявила, что молитвы мусульман на улицах Франции сродни оккупации времен Второй Мировой войны. За это ее в 2015 году привлекли к суду по делу о разжигании ненависти по расовым или религиозным признакам. А в марте 2018 года ей были предъявлены обвинения за призывы к терроризму из-за публикации в соцсетях фотографий обезглавленных людей, убитых представителями "Исламского государства" (организация запрещена в РФ). В 2021 году Марин была оправдана.2. В 2013 году Марин посетила Россию, встретилась с Владимиром Путиным и поддержала некоторые законы, принятые Госдумой. В частности, касающиеся запрета гомосексуальной пропаганды.3. Ле Пен неоднократно выступала за дипломатическое, культурное и экономическое сотрудничество с Россией. Более того, как-то заявила, что "Украина входит в сферу влияния России, так же, как и Канада входит в сферу влияния США". А в 2023 году Марин признала, что Крым справедливо снова стал российским: "Крым был российским в течение двух веков и украинским - в течение 60 лет после того, как был передан диктатором по его капризу. Я убежденная сторонница референдумов и считаю, что жители Крыма свободно выразили свое желание посредством голосования быть частью России".4. Марин не отказывает себе в удовольствиях и развлечениях. Так, один из ее советников Бертран де ля Роше сообщил, что Ле Пен любит ходить в караоке. Особое предпочтение отдает репертуару Далиды и песне “Paroles, paroles”.5. Ле Пен – ярая курильщица. На публике заменяет обычные сигареты электронными.
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биография, марин ле пен, франция, депутат, европарламент, ес, россия
биография, Марин Ле Пен, Франция, депутат, Европарламент, ЕС, Россия

Марин Ле Пен, биография

05:29 23.03.2024
 
© Фото : Visual Press Agency/EAST NEWSМарин Ле Пен Marine Le Pen
Марин Ле Пен Marine Le Pen - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Фото : Visual Press Agency/EAST NEWS
Читать в
Французский политик, лидер фракции "Национальное объединение"
Детство и образование
Полное имя Марин - Марион Анн Перин Ле Пен. Родилась она 5 августа 1968 года на западе Парижа. Отцом был Жан-Мари Ле Пен - основатель партии "Национальный фронт", поэтому политическая карьера его дочери была предрешена. У Марин есть также две сестры: Мари-Каролин и Ян.
Из-за политической деятельности отца детство Марин было сложным. Так, в своей автобиографии "À contre flots" 2006 года она пишет о теракте в их доме, который произошел, когда ей было 8 лет: "Двадцать килограмм динамита, которые превратили здание в руины: больше не было стен. Двадцать килограмм, которые заложили в наш дом (по адресу 9 Villa Poirier), чтобы убить Жан-Мари Ле Пена, его жену, его детей и его соседей". Это было покушение на отца Ле Пен 2 ноября 1976 года, которое пресса признала "самым масштабным терактом с конца Второй мировой войны". Марин пишет: "с этой ночи я не могла больше быть вне политики, я полностью вошла в нее".
© star-faq.ruмаленькая Марин Ле Пен с семьей
маленькая Марин Ле Пен с семьей
© star-faq.ru
маленькая Марин Ле Пен с семьей
Родители развелись в 1987 году. Мать Марин - Пьеретт Лаланн – заявляла, что муж ее унижал. Марин осталась жить с отцом, а отношения с матерью удалось наладить лишь через время.
Марин окончила лицей "Флоран-Шмитт де Сан-Клу". Там над ней издевались и насмехались из-за отца даже учителя.
В 1991 году Ле Пен получила степень магистра права в юридическом Университете Парижа II Пантеон-Ассас, который относится к Сорбонне. На следующий год дополнительно стала магистром уголовного права.
Карьера
После университета до 1998 года Ле Пен работала по специальности адвокатом и часто была государственного защитника для тех, кто не мог оплатить себе услуги юриста.
© pikabuМарин Ле Пен в молодости
Марин Ле Пен в молодости
© pikabu
Марин Ле Пен в молодости
Восемнадцатилетней девушкой Марин вступает в ультраправую партию "Национальный фронт" своего отца. С 1998 по 2003 год она занимала там пост директора юридического департамента, в 2000 году вошла в политбюро. С 2003 по 2007 была исполнительным вице-президентом партии, а с 2007 по 2011 – исполнительным вице-президентом по образованию, связям с общественностью и пропаганде.
Затем в январе 2011 года Ле Пен заменила на посту руководителя "Национального фронта" своего отца, который занимал эту должность 38 лет. Жан-Мари исключили со скандалом после заявления о том, что Холокост был "незначительной исторической деталью". В 2015 г. после новых антисемитских сообщений Жан-Мари Ле Пена лишили звания почетного председателя "Национального фронта", причем предложила это его дочь.
Параллельно с работой в "Национальном фронте" Ле Пен с 1998 по 2004, а затем с 2010 входит в региональный совет Нор-Па-де-Кале, а с марта 2008 года – муниципальный совет Энен-Бомона (Па-де-Кале).
Также Марин с 2004 года являлась депутатом Европарламента, куда переизбиралась дважды – в 2009 и 2014 годах. К слову, в 2014 году партия "Национальный фронт" на выборах в Европарламент стала лидером, оттеснив правящую до этого Социалистическую партию. Это был первый случай победы ультраправых в истории Франции.
Во время выборов 2012 года Ле Пен выдвинули кандидатом на пост президента от "Национального фронта". В своей программе она выступала за выход Франции из ЕС и НАТО, а также за более тесное сотрудничество с Россией. Однако в первом туре выборов Марин заняла 3-е место.
© REUTERSМарин Ле Пен 2012
Марин Ле Пен 2012 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© REUTERS
Марин Ле Пен 2012
В 2014 году Марин вошла в парламент Евросоюза. Среди французской делегации от "Национального фронта" было 1/3 депутатов. Ле Пен выступила инициатором создании фракции "Европа наций и свобод", которая объединила депутатов Франции, Нидерландов, Италии, Польши, Великобритании, Бельгии, Австрии.
На следующих выборах 2017 года Ле Пен снова приняла участие в президентских выборах. В первом туре она заняла 2-е место, во втором туре набрала почти 40% голосов, проиграв Макрону.
В июне 2018 года "Национальный фронт" был переименован в "Национальное объединение".
Третья попытка участия в президентских выборах случилась в 2022 году. Тогда Ле Пен снова прошла во второй тур и опять уступила Макрону, набрав 41,46%.
После 24 февраля 2022 года Ле Пен высказалась за "немедленное прекращение российской военной операции", осудила действия России, которые "нарушают баланс мира в Европе". Однако Марин раскритиковала и политику Франции, подчеркнув, что "передавать тяжелые вооружения, в которых нуждается наша собственная армия, означает ослаблять и подвергать риску нашу собственную внутреннюю безопасность".
Заявления Макрона о возможной отправке французских войск на Украину считает необоснованными: "Если бы я считала, что жизненные интересы Франции подвергались опасности из-за конфликта на Украине, я бы поддерживала войну. Но я считаю, что жизненные интересы Франции не подвергаются опасности". Кроме того, Марин считает подобные слова Эммануэля лишь "предвыборной коммуникацией", а войну он использует в своих политических целях.
Отношения и дети
Марин была дважды замужем. От первого брака с Франком Шоффруа у неё трое детей: Джоан и близнецы Луи и Матильда.
В 2002 году после развода вышла замуж за Эрика Иорио, брак был недолгим.
После этого с 2011 до 2019 года Ле Пен состояла в отношениях с вице-президентом "Национального фронта" Луи Алио.
Интересные факты
1. Марин несколько раз обвиняли в расизме. Она как-то заявила, что молитвы мусульман на улицах Франции сродни оккупации времен Второй Мировой войны. За это ее в 2015 году привлекли к суду по делу о разжигании ненависти по расовым или религиозным признакам. А в марте 2018 года ей были предъявлены обвинения за призывы к терроризму из-за публикации в соцсетях фотографий обезглавленных людей, убитых представителями "Исламского государства" (организация запрещена в РФ). В 2021 году Марин была оправдана.
2. В 2013 году Марин посетила Россию, встретилась с Владимиром Путиным и поддержала некоторые законы, принятые Госдумой. В частности, касающиеся запрета гомосексуальной пропаганды.
© РИА НовостиМарин Ле Пен и Владимир Путин
Марин Ле Пен и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости
Марин Ле Пен и Владимир Путин
3. Ле Пен неоднократно выступала за дипломатическое, культурное и экономическое сотрудничество с Россией. Более того, как-то заявила, что "Украина входит в сферу влияния России, так же, как и Канада входит в сферу влияния США". А в 2023 году Марин признала, что Крым справедливо снова стал российским: "Крым был российским в течение двух веков и украинским - в течение 60 лет после того, как был передан диктатором по его капризу. Я убежденная сторонница референдумов и считаю, что жители Крыма свободно выразили свое желание посредством голосования быть частью России".
4. Марин не отказывает себе в удовольствиях и развлечениях. Так, один из ее советников Бертран де ля Роше сообщил, что Ле Пен любит ходить в караоке. Особое предпочтение отдает репертуару Далиды и песне “Paroles, paroles”.
5. Ле Пен – ярая курильщица. На публике заменяет обычные сигареты электронными.
 
биографияМарин Ле ПенФранциядепутатЕвропарламентЕСРоссия
 
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