https://ukraina.ru/20261123/tretya-ataka-u-beregov-livii-tselyu-bespilotnikov-moglo-stat-sudno-iz-irana-1084690795.html
Третья атака у берегов Ливии: целью беспилотников могло стать судно из Ирана
Третья атака у берегов Ливии: целью беспилотников могло стать судно из Ирана - 23.11.2026 Украина.ру
Третья атака у берегов Ливии: целью беспилотников могло стать судно из Ирана
В территориальных водах Ливии — новое нападение безэкипажных катеров на морское судно
2026-11-23T21:10
2026-11-23T21:10
2026-11-23T21:11
новости
ливия
россия
иран
сергей горбачев
украина.ру
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/17/1084690676_0:15:510:302_1920x0_80_0_0_4facf6eaddd4ed639972e907a14041bd.jpg
На этот раз под удар, предположительно, попал иранский корабль Alvan. Если сведения подтвердятся, это станет третьим подобным инцидентом в районе Бенгази после атак на российские суда.Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Однако независимого подтверждения случившегося пока нет.Ранее в районе Бенгази были атакованы российский военный корабль "Меркурий" и сухогруз Angara. Украина признала свою причастность к операции. Зеленский заявил, что для удара использовали семь морских беспилотников. По его словам, корвет "Меркурий" был потоплен, а сухогруз получил повреждения.Власти восточной Ливии также сообщали о взрыве на одном из российских судов и последовавшем пожаре. По информации местных источников, в результате происшествия пострадали десять членов российского и ливийского экипажей. Кроме того, ливийская сторона заявляла об атаке на коммерческое судно под флагом Мальты.Стратегия противника направлена на уничтожение России или, как минимум, на подрыв ее суверенитета, который заключается в том числе в способности иметь военно-морской потенциал, рассказал в интервью нашему изданию директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв. О том, чем Россия может ответить на атаку в порту Бенгази – подробнее в материале автора издания Украина.ру Дениса Рудометова.
ливия
россия
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/17/1084690676_45:0:466:316_1920x0_80_0_0_a03a741309484a514df94cbf482425ba.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ливия, россия, иран, сергей горбачев, украина.ру, снг
Новости, Ливия, Россия, Иран, Сергей Горбачев, Украина.ру, СНГ
Третья атака у берегов Ливии: целью беспилотников могло стать судно из Ирана
21:10 23.11.2026 (обновлено: 21:11 23.11.2026)
В территориальных водах Ливии — новое нападение безэкипажных катеров на морское судно
На этот раз под удар, предположительно, попал иранский корабль Alvan. Если сведения подтвердятся, это станет третьим подобным инцидентом в районе Бенгази после атак на российские суда.
Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Однако независимого подтверждения случившегося пока нет.
Ранее в районе Бенгази были атакованы российский военный корабль "Меркурий" и сухогруз Angara. Украина признала свою причастность к операции. Зеленский заявил, что для удара использовали семь морских беспилотников. По его словам, корвет "Меркурий" был потоплен, а сухогруз получил повреждения.
Власти восточной Ливии также сообщали о взрыве на одном из российских судов и последовавшем пожаре. По информации местных источников, в результате происшествия пострадали десять членов российского и ливийского экипажей. Кроме того, ливийская сторона заявляла об атаке на коммерческое судно под флагом Мальты.
Стратегия противника направлена на уничтожение России или, как минимум, на подрыв ее суверенитета, который заключается в том числе в способности иметь военно-морской потенциал, рассказал в интервью нашему изданию директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв. О том, чем Россия может ответить на атаку в порту Бенгази
– подробнее в материале автора издания Украина.ру Дениса Рудометова.