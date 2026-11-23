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Третья атака у берегов Ливии: целью беспилотников могло стать судно из Ирана

Третья атака у берегов Ливии: целью беспилотников могло стать судно из Ирана - 23.11.2026 Украина.ру

Третья атака у берегов Ливии: целью беспилотников могло стать судно из Ирана

В территориальных водах Ливии — новое нападение безэкипажных катеров на морское судно

2026-11-23T21:10

2026-11-23T21:10

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На этот раз под удар, предположительно, попал иранский корабль Alvan. Если сведения подтвердятся, это станет третьим подобным инцидентом в районе Бенгази после атак на российские суда.Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Однако независимого подтверждения случившегося пока нет.Ранее в районе Бенгази были атакованы российский военный корабль "Меркурий" и сухогруз Angara. Украина признала свою причастность к операции. Зеленский заявил, что для удара использовали семь морских беспилотников. По его словам, корвет "Меркурий" был потоплен, а сухогруз получил повреждения.Власти восточной Ливии также сообщали о взрыве на одном из российских судов и последовавшем пожаре. По информации местных источников, в результате происшествия пострадали десять членов российского и ливийского экипажей. Кроме того, ливийская сторона заявляла об атаке на коммерческое судно под флагом Мальты.Стратегия противника направлена на уничтожение России или, как минимум, на подрыв ее суверенитета, который заключается в том числе в способности иметь военно-морской потенциал, рассказал в интервью нашему изданию директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв. О том, чем Россия может ответить на атаку в порту Бенгази – подробнее в материале автора издания Украина.ру Дениса Рудометова.

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