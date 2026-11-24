https://ukraina.ru/20261124/mir-na-troikh-ne-podelit-sergeytsev-raskryl-interesy-rossii-ssha-i-kitaya-1084689605.html

Мир на троих не поделить: Сергейцев раскрыл интересы России, США и Китая

Мир на троих не поделить: Сергейцев раскрыл интересы России, США и Китая - 24.11.2026 Украина.ру

Мир на троих не поделить: Сергейцев раскрыл интересы России, США и Китая

Китай пытается выстроить мировую торговлю без колониальных методов, но США не намерены уступать ему рынки сбыта. При этом Пекин может найти выход благодаря союзу с Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник МФТИ Тимофей Сергейцев

2026-11-24T05:40

2026-11-24T05:40

2026-11-24T05:40

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миа "россия сегодня"

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По словам эксперта, мировая экономика впервые столкнулась с вопросом, можно ли продавать товары другим странам, не заставляя их покупать силой. В свое время Британия решила эту проблему с помощью армии, обеспечив себе огромные рынки сбыта.Сегодня похожая задача стоит перед Китаем. Американские инвестиции помогли ему создать мощную экспортную экономику, но теперь Пекину приходится самостоятельно искать покупателей. При этом повторять британский колониальный опыт китайцы, по мнению политтехнолога, не собираются."Да, он наращивает армию, но у него нет опыта завоевания рынков с помощью армии. Он пытается достичь этого мирным путем. Считаю, что в союзе с Россией у него что-то неколониальное получится", — заявил собеседник издания.Вашингтон же намерен помешать китайцам. Как считает Сергейцев, американская экономика по-прежнему опирается на колониальную модель, хотя продавать миру США становится практически нечего. Даже передовые технологии постепенно осваивают конкуренты, в том числе Россия.Борьба за покупателей, по его словам, уже превращается в военное противостояние. В частности, действия американцев против Ирана политтехнолог связывает с попытками помешать Китаю проложить торговый путь в Европу.У Москвы при этом собственный подход: она не стремится захватить все мировые рынки, а выбирает лишь те направления, которые необходимы для ее экономики. Впрочем, даже крупнейшие державы не смогут просто договориться и распределить между собой сферы влияния."Мы маникюрными ножницами вырезаем контур того, что нам надо во внешнем мире. Нам весь мир не нужен, но какая-то часть его нужна, потому что у нас тоже есть экспорт", — пояснил Сергейцев.Полный текст интервью Тимофея Сергейцева: США уже нечего предложить миру, а Россия и Китай могут построить экономику нового типа.

https://ukraina.ru/20261122/budem-pozhirat-vas-poka-vy-ne-zakonchites-chego-na-samom-dele-khochet-zapad-1084652303.html

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, россия, сша, украина.ру, миа "россия сегодня"