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Главу военторга "Второй фронт" арестовали за финансирование экстремизма

Главу военторга "Второй фронт" арестовали за финансирование экстремизма - 24.11.2026 Украина.ру

Главу военторга "Второй фронт" арестовали за финансирование экстремизма

Гендиректор и владелец военторга "Второй фронт" Антон Линквист, обвиняемый по делу о финансировании экстремистской деятельности, был заключён под стражу на два месяца решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает РИА Новости

2026-11-24T05:09

2026-11-24T05:09

2026-11-24T05:09

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Отмечается, что речь в обвинении идёт о Фонде борьбы с коррупцией* (ФБК*, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Другие детали дела не сообщаются."Дорогомиловский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Линквиста Антона Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ", — сказала собеседница агентства."Второй фронт" — одна из крупнейших в России сетей магазинов армейского и тактического снаряжения, специализирующихся на экипировке для военнослужащих, силовиков, охотников, туристов, страйкболистов и любителей стиля милитари. Только в Москве у компании три большие торговые точки. Как следует из информации на сайте военторга, основателем и владельцем компании является Антон Линквист.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ

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