https://ukraina.ru/20261124/glavu-voentorga-vtoroy-front-arestovali-za-finansirovanie-ekstremizma-1084692724.html
Главу военторга "Второй фронт" арестовали за финансирование экстремизма
Главу военторга "Второй фронт" арестовали за финансирование экстремизма - 24.11.2026 Украина.ру
Главу военторга "Второй фронт" арестовали за финансирование экстремизма
Гендиректор и владелец военторга "Второй фронт" Антон Линквист, обвиняемый по делу о финансировании экстремистской деятельности, был заключён под стражу на два месяца решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает РИА Новости
2026-11-24T05:09
2026-11-24T05:09
2026-11-24T05:09
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Отмечается, что речь в обвинении идёт о Фонде борьбы с коррупцией* (ФБК*, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Другие детали дела не сообщаются."Дорогомиловский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Линквиста Антона Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ", — сказала собеседница агентства."Второй фронт" — одна из крупнейших в России сетей магазинов армейского и тактического снаряжения, специализирующихся на экипировке для военнослужащих, силовиков, охотников, туристов, страйкболистов и любителей стиля милитари. Только в Москве у компании три большие торговые точки. Как следует из информации на сайте военторга, основателем и владельцем компании является Антон Линквист.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ
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украина.ру, новости, россия, москва, суд, экстремизм, арест, терроризм, следствие, происшествия
Украина.ру, Новости, Россия, Москва, Суд, экстремизм, арест, терроризм, следствие, происшествия
Главу военторга "Второй фронт" арестовали за финансирование экстремизма
Гендиректор и владелец военторга "Второй фронт" Антон Линквист, обвиняемый по делу о финансировании экстремистской деятельности, был заключён под стражу на два месяца решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает РИА Новости
Отмечается, что речь в обвинении идёт о Фонде борьбы с коррупцией* (ФБК*, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Другие детали дела не сообщаются.
"Дорогомиловский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Линквиста Антона Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ", — сказала собеседница агентства.
"Второй фронт" — одна из крупнейших в России сетей магазинов армейского и тактического снаряжения, специализирующихся на экипировке для военнослужащих, силовиков, охотников, туристов, страйкболистов и любителей стиля милитари. Только в Москве у компании три большие торговые точки. Как следует из информации на сайте военторга, основателем и владельцем компании является Антон Линквист.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ