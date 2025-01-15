Песков рассказал, кто доложит Путину о госпрограммах поддержки ветеранов боевых действий - 15.01.2025 Украина.ру
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Песков рассказал, кто доложит Путину о госпрограммах поддержки ветеранов боевых действий
Песков рассказал, кто доложит Путину о госпрограммах поддержки ветеранов боевых действий - 15.01.2025 Украина.ру
Песков рассказал, кто доложит Путину о госпрограммах поддержки ветеранов боевых действий
Владимир Путин примет доклад о мерах поддержки ветеранов боевых действий. Об этом 15 января сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-01-15T13:38
2025-01-15T13:45
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По словам руководителя пресс-службы Кремля, с докладом о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий Владимиру Путину доложит замминистра обороны России, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева.доложит президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, доклад будет представлен в режиме видеоконференции на заседании российского оргкомитета "Победа". Мероприятие пройдёт в среду под руководством президента России.Накануне, 14 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента ждёт от правительства РФ законопроект об уравнивании в правах участников КТО и СВО. Подробности в публикации Госдума планирует приравнять бойцов в Курской области к участникам СВО Более полная картина дня представлена в обзоре "Зеленский уже никто", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 15 января
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новости, россия, кремль, курская область, владимир путин, дмитрий песков, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, сво, кто, минобороны рф
Новости, Россия, Кремль, Курская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, СВО, КТО, Минобороны РФ

Песков рассказал, кто доложит Путину о госпрограммах поддержки ветеранов боевых действий

13:38 15.01.2025 (обновлено: 13:45 15.01.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил госпиталь им. А. А. Вишневского Министерства обороны РФ
Президент РФ В. Путин посетил госпиталь им. А. А. Вишневского Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Владимир Путин примет доклад о мерах поддержки ветеранов боевых действий. Об этом 15 января сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам руководителя пресс-службы Кремля, с докладом о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий Владимиру Путину доложит замминистра обороны России, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева.
доложит президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Анна Цивилева расскажет о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий", - сказал Песков.
По его словам, доклад будет представлен в режиме видеоконференции на заседании российского оргкомитета "Победа". Мероприятие пройдёт в среду под руководством президента России.
Накануне, 14 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента ждёт от правительства РФ законопроект об уравнивании в правах участников КТО и СВО. Подробности в публикации Госдума планирует приравнять бойцов в Курской области к участникам СВО
Более полная картина дня представлена в обзоре "Зеленский уже никто", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 15 января
 
НовостиРоссияКремльКурская областьВладимир ПутинДмитрий Песковсоциальная политикасоциальные выплатысоциальное государствосоциальная справедливостьСВОКТОМинобороны РФ
 
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