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Песков рассказал, кто доложит Путину о госпрограммах поддержки ветеранов боевых действий

Песков рассказал, кто доложит Путину о госпрограммах поддержки ветеранов боевых действий - 15.01.2025 Украина.ру

Песков рассказал, кто доложит Путину о госпрограммах поддержки ветеранов боевых действий

Владимир Путин примет доклад о мерах поддержки ветеранов боевых действий. Об этом 15 января сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-01-15T13:38

2025-01-15T13:38

2025-01-15T13:45

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По словам руководителя пресс-службы Кремля, с докладом о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий Владимиру Путину доложит замминистра обороны России, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева.доложит президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, доклад будет представлен в режиме видеоконференции на заседании российского оргкомитета "Победа". Мероприятие пройдёт в среду под руководством президента России.Накануне, 14 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента ждёт от правительства РФ законопроект об уравнивании в правах участников КТО и СВО. Подробности в публикации Госдума планирует приравнять бойцов в Курской области к участникам СВО Более полная картина дня представлена в обзоре "Зеленский уже никто", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 15 января

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новости, россия, кремль, курская область, владимир путин, дмитрий песков, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, сво, кто, минобороны рф