https://ukraina.ru/20250115/1060276431.html

Поборы, воровство, мертвые души: украинская армия капитулировала перед коррупцией

Поборы, воровство, мертвые души: украинская армия капитулировала перед коррупцией - 15.01.2025 Украина.ру

Поборы, воровство, мертвые души: украинская армия капитулировала перед коррупцией

Все новые факты коррупции в рядах украинской армии всплывают наружу, не помогают даже титанические усилия командования и властей замести все под ковер и сделать вид, что все хорошо, прекрасная маркиза. В этом смысле у ВСУ все плохо и конца тотальному воровству на горизонте не видно

2025-01-15T13:00

2025-01-15T13:00

2025-01-15T14:08

эксклюзив

украина

вооруженные силы украины

минобороны

коррупция

сво

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Государство, которое "забило"Очередную историю о верховенстве коррупционной составляющей над всеми прочими в Вооруженных силах Украины рассказал пленный украинский пограничник. Видео с его рассказом опубликовало 15 января РИА Новости.Инспектор погранслужбы 2-й категории Александр Бычко (позывной "Медведь") входил к группу из шести "погранцов", которая, будучи на харьковском направлении, сдалась в плен российским военным в канун Рождества.Мужчина рассказал, что командование буквально перевело их на самообеспечение, несмотря на то, что вверенный им участок был в непосредственной близости от зоны активных боев.По его словам, в подразделениях, дислоцированных под Харьковом, такая ситуация – обычное дело."Мы постоянно скидывались на материалы, на газ, на бензин, чтобы как-то прожить, протянуть на этих позициях", - заявил Бычко.Он добавил, что это "большая проблема" и она деморализует военнослужащих ВСУ.Потери от своих же мин"Армейскую" коррупцию на Украине можно условно разделить на две категории – махинации на высшем уровне, связанные с поставками, вооружениями и т.д. и "бытовую", когда рядовые военные становятся жертвами вымогательств или же вынуждены выплачивать дань командирам.Эпизоды таких преступлений периодически прорываются в прессу и телеграм-каналы. Еще больше подобных случаев надежно скрыты военной цензурой и круговой порукой армейских чинов. Пока одних украинцев отлавливают на улицах и бросают в окопы, другие их соотечественники самозабвенно набивают свои карманы.Очередная громкая история случилась несколько дней назад. Волонтер Мария Берлинская заявила, что в ВСУ поступают некачественные мины, из-за чего украинские военные становятся калеками."Большая часть потерь наших военных связана с некачественными боеприпасами и СВУ. В лучшем случае люди отрывают руки, обжигают лицо, слепнут", - написала она в своем телеграм-канале.Осенью прошлого года эта проблема уже получила огласку, когда Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело о поставках в войска некачественных 120-мм мин. Отмечалось, что порядка 100 тыс. таких мин, якобы произведенных "Укроборонпромом" застревают в стволе миномета или же падают рядом с ним.В Минобороны страны проблему отрицать не стали и отрапортовали, что некондиционные мины из армии изъяты. Однако спустя какое-то время в сети появилось видео, снятое в 151-й бригаде ВСУ. На кадрах военные вскрывают ящики с минами и утверждают, что у этих взрывных устройств бракованные взрыватели. Отмечалось, что получают они такие мины каждый день и никто их никуда не отзывает."Минстратегпром продолжает поставлять бракованные мины на фронт. Министр стратегической промышленности Герман Сметанин заявил, что его предприятия якобы выпустили лишь одну партию бракованных минометных мин, которую заменили, и все было улажено. Это наглая ложь", - комментировал местный журналист Юрий Бутусов.Некачественные мины – это еще полбеды, огромное количество снарядов, собранных с миру по нитке для ВСУ также зачастую никуда не годны.Еще свежа в памяти разрекламированная прошлогодняя кампания Чехии по закупке в разных странах 180 тыс. снарядов для Украины. Вскоре выяснилось, что половина снарядов, закупленных чехами в Азии и Африке, были в нерабочем состоянии и нуждались в доработке, об этом, в частности, писала британская газета Financial Times.Как отмечал популярный российский телеграм-канал "Старше Эдды", причина проблемы со снарядами заключалась отчасти в том, что в условиях снарядного голода украинское командование вынуждено было всеми правдами и неправдами ввозить в страну все, что подвернется под руку, из-за чего в войсках оказалось много некачественных боеприпасов."А коррупция здесь — бантик сверху: в условиях такого массового хапка протолкнуть укровоенным некондицию с небольшой комиссией за не самый весомый откат никакого труда не составляет", - говорилось в публикации канала.Кошелек или жизньКоррупция давно пронизала собою все сферы жизни Украины, боевые действия никак эту ситуацию не изменили, скорее наоборот, для казнокрадов всех мастей открылись новые перспективы в полном соответствии с поговоркой "кому война, а кому мать родна".Западные СМИ, имеющие доступ к неблаговидному закулисью ВСУ временами дозированно пишут о царящих в украинской армии порядках. В сентябре прошлого года издание Daily Beast процитировало откровения нескольких военнослужащих ВСУ, которые жаловались иностранным журналистам на коррупцию."Коррупция - самая серьезная проблема, с которой мы сталкиваемся в армии. Но за границей об этом мало пишут", - заявил один из них.Другой военный рассказал, что был вынужден покупать все снаряжение за собственные деньги.Отдельные депутаты Верховной Рады также освещают эту тему, требуя реакции компетентных органов. Парламентарий Анна Скороход месяц назад рассказала о случаях вымогательств у военнослужащих."Требуют деньги с военных. У меня в день по 2-3 обращения..., что внутри взводов, рот, бригад, требуют деньги. Просто сдай в общую кассу. И суммы: если раньше это были суммы до 5 тыс. гривен (12,2 тыс. рублей – ред.), то сейчас это от 25 тыс. (61,1 тыс. рублей – ред.). А если не сдашь, то срочно на передок, на самую тяжелую позицию. Не факт, что ты оттуда вернешься", - заявила она.Кроме поборов в "общак", командиры делают свой гешефт вообще на всем подряд. Недавно в интернете появилось очередное разоблачающее видео, на этот раз снятое бывшим старшим поваром 36-й отдельной бригады морской пехоты Украины. По словам женщины, бывали дни, когда ей по документам нужно было накормить две сотни человек, а по факту еду получали лишь два десятка.Она задала командирам вопрос, куда уходят остальные продукты, на что ей ответили: "Ты что, мразь, самая умная? Заткнись и работай!"Помимо этого, рассказала она, командование использует выделенный на армейскую технику бензин для заправки личных автомобилей.Женщина подала рапорт на увольнение, однако ей отказали. Уволиться из бригады ей удалось только по решению суда, однако командиры решили отомстить ей за излишнее любопытство и не дают покинуть ряды подразделения, угрожая расправой."Это была элитная часть, а сейчас это коррупционеры", - сказала она.Аналогичное расхищение продовольствия и горюче-смазочных материалов происходит во многих подразделениях ВСУ."Солярку тоннами вывозили просто, это точно. Кроме солярки — продукты. Я в столовой был — и там вывозится, раз в неделю мешками просто выгружается", - рассказал ранее один из военнопленных.Еще один популярный вид поборов в ВСУ – плата за то, чтобы не попасть в штурмовые подразделения."Перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а в пехоту отправляют тех, кто не подкупил и является специалистом, неспособным к интригам ради тёплого места. Армия разваливается и гниёт именно из-за качества менеджмента и принимаемых наверху решений", - написала в минувшем декабре у себя в соцсетях депутат Рады Марьяна Безуглая.Эту информацию подтверждают украинские военные, которые попадают в плен. Так, один из них ранее рассказал, что, заплатив 10-15 тыс. гривен (24,4 – 36,6 тыс. рублей), можно на три дня покинуть передовую и пересидеть в тылу.Помимо этого, коррумпированное украинское командование на местах частенько грешит с созданием "бумажных" подразделений, которых в реальности не существуют, однако на них исправно получают довольствие и денежные выплаты, на которые можно списать оружие."...Офицеры, конечно, умалчивают, особенно те, кто в теме и в доле, скажем так, мертвые души, реально — второй том "Мертвых душ", - рассказал один из военнопленных.Не сказать, что украинское государство совсем не реагирует на эти проблемы, однако это все больше смахивает на имитацию. Год назад, например, СБУ взяла под стражу начальника одного из управлений Министерства обороны, который намеревался похитить 1,5 млрд гривен, выделенных на закупку артиллерийских боеприпасов. Пытаются бороться и с перепродажей выделенного армии топлива, в которое теперь обязали добавлять специальный краситель.Всех этих мер, однако, явно недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию. Коррупция на Украине имеет системный характер, ею поражены практически все государственные институции сверху вниз. Точечное наказание стрелочников не способно сломать годами культивировавшийся местной правящей элитой порочный уклад. В условиях войны украинская армия стала лишь еще одним организмом, где нашел себе жизненное пространство вирус коррупции и воровства.Мнение украинских экспертов о печальной ситуации в стране с коррупцией - в материале издания Украина.ру ТЦК станет "гвардией" Зеленского. Украинские эксперты о цинизме и коррупции, пронизавшей власть.

https://ukraina.ru/20250115/1060259414.html

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Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, вооруженные силы украины, минобороны, коррупция, сво