https://ukraina.ru/20250115/1060274615.html

Медведчук: "Команда Зеленского и нацисты пожирают друг друга"

Медведчук: "Команда Зеленского и нацисты пожирают друг друга" - 15.01.2025 Украина.ру

Медведчук: "Команда Зеленского и нацисты пожирают друг друга"

Украина полностью оккупирована нацистской хунтой Владимира Зеленского, которая не понимает и не принимает украинскую культуру, воюет с ней и между собой. Об этом в опубликованной 15 января статье заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

2025-01-15T12:17

2025-01-15T12:17

2025-01-15T13:02

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Лидер "Другой Украины" крайне негативно оценил сносы памятников и других объектов культуры на Украине. Виктор Медведчук уверен, что политическая мотивация этих актов вандализма связана с тем заданием, которое для Владимира Зеленского и его окружения определил Запад.По его мнению, как бы ни грызлись между собой представители окружения Зеленского, нацисты, финансируемые Западом, "соросята", требующие себе полный контроль над страной, "побратимы с фронта", наивно думающие, что они могут на что-то влиять, это ровным счетом ничего не изменит. У них не получится создать "новую" нацию - нацию прислужников коллективному Западу, белых рабов, манкуртов, не помнящих своей истории, варваров, не признающих никакой культуры, садистов, уничтожающих свой народ."Если нынешняя власть пытается управлять этой землей без учета исторических и культурных реалий, то она эти земли будет терять вместе с населением, этот процесс запущен и остановить его невозможно. Без смены политического курса и способа управления вообще невозможно", – процитировал Медведчук свою статью "Русофобский проект, или почему Украина находится на исторически русских землях".Он задался вопросом о том, как можно управлять народом, если вообще не понимать его исторических корней, культуры, веры, традиций. по его словам, сейчас вместо того, чтобы внимательно исследовать реальную историю и культуру, внедряют сумасбродные мифы и вопиющее варварство. С таким подходом никакой "европейской нации" не создашь, а народ уничтожить легко, чем и занято окружение Зеленского, в перерывах уничтожающее друг друга.При этом он заметил, что так делают не государственные деятели, а обезумевшие оккупанты, представленные ныне режимом Зеленского, нацистами и "соросятами". От этих оккупантов нужно Украину освободить, уверен Медведчук, а затем судить. По его мнению, именно об этом им воюющим с памятниками напоминает творчество классиков русской литературы. Ранее на эту тему: Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского"

https://ukraina.ru/20241217/1059722147.html

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