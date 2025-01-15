Медведчук: "Команда Зеленского и нацисты пожирают друг друга" - 15.01.2025 Украина.ру
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Медведчук: "Команда Зеленского и нацисты пожирают друг друга"
Медведчук: "Команда Зеленского и нацисты пожирают друг друга" - 15.01.2025 Украина.ру
Медведчук: "Команда Зеленского и нацисты пожирают друг друга"
Украина полностью оккупирована нацистской хунтой Владимира Зеленского, которая не понимает и не принимает украинскую культуру, воюет с ней и между собой. Об этом в опубликованной 15 января статье заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
2025-01-15T12:17
2025-01-15T13:02
новости
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запад
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владимир зеленский
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роман шухевич
памятник
русофобия
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Лидер "Другой Украины" крайне негативно оценил сносы памятников и других объектов культуры на Украине. Виктор Медведчук уверен, что политическая мотивация этих актов вандализма связана с тем заданием, которое для Владимира Зеленского и его окружения определил Запад.По его мнению, как бы ни грызлись между собой представители окружения Зеленского, нацисты, финансируемые Западом, "соросята", требующие себе полный контроль над страной, "побратимы с фронта", наивно думающие, что они могут на что-то влиять, это ровным счетом ничего не изменит. У них не получится создать "новую" нацию - нацию прислужников коллективному Западу, белых рабов, манкуртов, не помнящих своей истории, варваров, не признающих никакой культуры, садистов, уничтожающих свой народ."Если нынешняя власть пытается управлять этой землей без учета исторических и культурных реалий, то она эти земли будет терять вместе с населением, этот процесс запущен и остановить его невозможно. Без смены политического курса и способа управления вообще невозможно", – процитировал Медведчук свою статью "Русофобский проект, или почему Украина находится на исторически русских землях".Он задался вопросом о том, как можно управлять народом, если вообще не понимать его исторических корней, культуры, веры, традиций. по его словам, сейчас вместо того, чтобы внимательно исследовать реальную историю и культуру, внедряют сумасбродные мифы и вопиющее варварство. С таким подходом никакой "европейской нации" не создашь, а народ уничтожить легко, чем и занято окружение Зеленского, в перерывах уничтожающее друг друга.При этом он заметил, что так делают не государственные деятели, а обезумевшие оккупанты, представленные ныне режимом Зеленского, нацистами и "соросятами". От этих оккупантов нужно Украину освободить, уверен Медведчук, а затем судить. По его мнению, именно об этом им воюющим с памятниками напоминает творчество классиков русской литературы. Ранее на эту тему: Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского"
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Новости, Украина, Запад, Одесса, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Пушкин, Роман Шухевич, памятник, Русофобия, культура, русская культура, культурное наследие, вандализм, украинский неонацизм, украинские неонацисты, идеология, СВО, украинцы, история Украины

Медведчук: "Команда Зеленского и нацисты пожирают друг друга"

12:17 15.01.2025 (обновлено: 13:02 15.01.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Украина полностью оккупирована нацистской хунтой Владимира Зеленского, которая не понимает и не принимает украинскую культуру, воюет с ней и между собой. Об этом в опубликованной 15 января статье заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Лидер "Другой Украины" крайне негативно оценил сносы памятников и других объектов культуры на Украине. Виктор Медведчук уверен, что политическая мотивация этих актов вандализма связана с тем заданием, которое для Владимира Зеленского и его окружения определил Запад.
"Поэтому пока на фронте погибают сотни тысяч ни в чем не повинных граждан, команда Зеленского и нацисты пожирают друг друга, и этот процесс не остановить. Но эта политическая зараза, воюя между собой, продолжает паразитировать на теле Одессы и других русских городов", - констатировал Медведчук.
По его мнению, как бы ни грызлись между собой представители окружения Зеленского, нацисты, финансируемые Западом, "соросята", требующие себе полный контроль над страной, "побратимы с фронта", наивно думающие, что они могут на что-то влиять, это ровным счетом ничего не изменит. У них не получится создать "новую" нацию - нацию прислужников коллективному Западу, белых рабов, манкуртов, не помнящих своей истории, варваров, не признающих никакой культуры, садистов, уничтожающих свой народ.
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"Если нынешняя власть пытается управлять этой землей без учета исторических и культурных реалий, то она эти земли будет терять вместе с населением, этот процесс запущен и остановить его невозможно. Без смены политического курса и способа управления вообще невозможно", – процитировал Медведчук свою статью "Русофобский проект, или почему Украина находится на исторически русских землях".
Он задался вопросом о том, как можно управлять народом, если вообще не понимать его исторических корней, культуры, веры, традиций. по его словам, сейчас вместо того, чтобы внимательно исследовать реальную историю и культуру, внедряют сумасбродные мифы и вопиющее варварство. С таким подходом никакой "европейской нации" не создашь, а народ уничтожить легко, чем и занято окружение Зеленского, в перерывах уничтожающее друг друга.
"И если современному чиновнику Зеленского неугоден Пушкин, но по душе Шухевич, который принес на Украину рабство, геноцид и концлагеря, то он такой же оккупант и преступник, как и его кумир. Ведь все эти современные нацисты боятся, что русская литература пробудит в украинских гражданах чувство достоинства и справедливости, и тогда они будут свергнуты раз и навсегда. Поэтому они и уничтожают разумное, доброе, вечное", - убеждён Медведчук.
При этом он заметил, что так делают не государственные деятели, а обезумевшие оккупанты, представленные ныне режимом Зеленского, нацистами и "соросятами". От этих оккупантов нужно Украину освободить, уверен Медведчук, а затем судить. По его мнению, именно об этом им воюющим с памятниками напоминает творчество классиков русской литературы.
Ранее на эту тему: Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского"
 
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