"Как о мертвецах: либо хорошо, либо ничего": Рада обязала СМИ удалять плохие комментарии о власти - 15.01.2025 Украина.ру
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"Как о мертвецах: либо хорошо, либо ничего": Рада обязала СМИ удалять плохие комментарии о власти
"Как о мертвецах: либо хорошо, либо ничего": Рада обязала СМИ удалять плохие комментарии о власти - 15.01.2025 Украина.ру
"Как о мертвецах: либо хорошо, либо ничего": Рада обязала СМИ удалять плохие комментарии о власти
Верховная Рада приняла закон, предписывающий СМИ в течение трех суток удалять негативные комментарии, указывающие на коррупцию и другие преступления должностных лиц. Соответствующая информация появилась на сайте украинского парламента
2025-01-15T12:44
2025-01-15T12:44
новости
украина
курская область
россия
хинштейн
вячеслав володин
владимир зеленский
рада
верховная рада
власть
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Уточняется, что за негативные комментарии в отношении должностных лиц страны наказывать будут именно СМИ, если те не удалят сообщения в течение указанного срока. Вот только формулировка значения слова "негативный" в законе прописана крайне фривольно, считают представители украинской прессы. "Ожидаем в ближайшее время появление в украинских СМИ многочисленных материалов под заголовками "Спасибо товарищу Сырскому за наше счастливое детство", "Народ и фракция едины", "Зеленский - наш рулевой", "Всеобщую мобилизацию – на год раньше плана", - добавил телеграм-канал Украина.ру.К слову, пару дней назад врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предупредил своих заместителей, что комментарии жителей региона в социальных сетях не могут удаляться. Исключение - лишь одно."Никакие комменты, коллеги… хочу всех предупредить, никто не стирает... Значит, что подлежит или блокировке, или стиранию: там, где содержится ненормативная лексика, там, где есть откровенные оскорбления, унижения по самым разным признакам, там, где люди выходят за рамки существующей этики", - заявил Хинштейн.Он добавил, что госслужащие должны отвечать на любые вопросы и обращения граждан, какие бы эмоции они у чиновников ни вызывали.Ранее об этом говорил и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, отмечая, что любое критическое сообщение от граждан в сети, если оно не сводится к пустому оскорблению с помощью ненормативной лексики - это сигнал власти о проблемах на вверенной им территории."Обратная связь необходима. Такой диалог важен. Без диалога нет доверия. Без доверия нет развития", - заявил Володин.Другие темы: The Hill назвала "сладкий" козырь в кармане Трампа на украинских переговорах с Путиным.
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новости, украина, курская область, россия, хинштейн, вячеслав володин, владимир зеленский, рада, верховная рада, власть, комментарий, комментатор, сми
Новости, Украина, Курская область, Россия, Хинштейн, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Рада, Верховная Рада, власть, комментарий, комментатор, СМИ

"Как о мертвецах: либо хорошо, либо ничего": Рада обязала СМИ удалять плохие комментарии о власти

12:44 15.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: украинские СМИ, штраф
Коллаж: украинские СМИ, штраф - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Украина.ру
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Верховная Рада приняла закон, предписывающий СМИ в течение трех суток удалять негативные комментарии, указывающие на коррупцию и другие преступления должностных лиц. Соответствующая информация появилась на сайте украинского парламента
Уточняется, что за негативные комментарии в отношении должностных лиц страны наказывать будут именно СМИ, если те не удалят сообщения в течение указанного срока. Вот только формулировка значения слова "негативный" в законе прописана крайне фривольно, считают представители украинской прессы.
"СМИ отмечают, что многие представители власти называют недостоверной любую информацию, содержащую негатив в их адрес. Более того, Верховный Суд ранее постановил, что любая негативная информация о человеке считается ложной, если ее распространитель не сможет доказать обратное, опираясь на презумпцию добропорядочности", - уточнило "Новое издание".
"Ожидаем в ближайшее время появление в украинских СМИ многочисленных материалов под заголовками "Спасибо товарищу Сырскому за наше счастливое детство", "Народ и фракция едины", "Зеленский - наш рулевой", "Всеобщую мобилизацию – на год раньше плана", - добавил телеграм-канал Украина.ру.

"Цак в нос и "ку" два раза", "Украинцам же нравится такое. Теперь и стоп-слово говорить нельзя, полное погружение в БДСМ", "Наконец-то Кличко икать перестанет", "Это, что теперь депутатов из Рады нельзя по имени назвать?", "Ну зато кружевные трусы есть", "Как о мертвецах: либо хорошо, либо ничего", - отреагировали на решение Рады пользователи сети.

К слову, пару дней назад врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предупредил своих заместителей, что комментарии жителей региона в социальных сетях не могут удаляться. Исключение - лишь одно.
"Никакие комменты, коллеги… хочу всех предупредить, никто не стирает... Значит, что подлежит или блокировке, или стиранию: там, где содержится ненормативная лексика, там, где есть откровенные оскорбления, унижения по самым разным признакам, там, где люди выходят за рамки существующей этики", - заявил Хинштейн.
Он добавил, что госслужащие должны отвечать на любые вопросы и обращения граждан, какие бы эмоции они у чиновников ни вызывали.
Ранее об этом говорил и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, отмечая, что любое критическое сообщение от граждан в сети, если оно не сводится к пустому оскорблению с помощью ненормативной лексики - это сигнал власти о проблемах на вверенной им территории.
"Обратная связь необходима. Такой диалог важен. Без диалога нет доверия. Без доверия нет развития", - заявил Володин.
Другие темы: The Hill назвала "сладкий" козырь в кармане Трампа на украинских переговорах с Путиным.
 
НовостиУкраинаКурская областьРоссияХинштейнВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийРадаВерховная РадавластькомментарийкомментаторСМИ
 
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