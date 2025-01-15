https://ukraina.ru/20250115/1060275669.html

"Как о мертвецах: либо хорошо, либо ничего": Рада обязала СМИ удалять плохие комментарии о власти

"Как о мертвецах: либо хорошо, либо ничего": Рада обязала СМИ удалять плохие комментарии о власти - 15.01.2025 Украина.ру

"Как о мертвецах: либо хорошо, либо ничего": Рада обязала СМИ удалять плохие комментарии о власти

Верховная Рада приняла закон, предписывающий СМИ в течение трех суток удалять негативные комментарии, указывающие на коррупцию и другие преступления должностных лиц. Соответствующая информация появилась на сайте украинского парламента

2025-01-15T12:44

2025-01-15T12:44

2025-01-15T12:44

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Уточняется, что за негативные комментарии в отношении должностных лиц страны наказывать будут именно СМИ, если те не удалят сообщения в течение указанного срока. Вот только формулировка значения слова "негативный" в законе прописана крайне фривольно, считают представители украинской прессы. "Ожидаем в ближайшее время появление в украинских СМИ многочисленных материалов под заголовками "Спасибо товарищу Сырскому за наше счастливое детство", "Народ и фракция едины", "Зеленский - наш рулевой", "Всеобщую мобилизацию – на год раньше плана", - добавил телеграм-канал Украина.ру.К слову, пару дней назад врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предупредил своих заместителей, что комментарии жителей региона в социальных сетях не могут удаляться. Исключение - лишь одно."Никакие комменты, коллеги… хочу всех предупредить, никто не стирает... Значит, что подлежит или блокировке, или стиранию: там, где содержится ненормативная лексика, там, где есть откровенные оскорбления, унижения по самым разным признакам, там, где люди выходят за рамки существующей этики", - заявил Хинштейн.Он добавил, что госслужащие должны отвечать на любые вопросы и обращения граждан, какие бы эмоции они у чиновников ни вызывали.Ранее об этом говорил и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, отмечая, что любое критическое сообщение от граждан в сети, если оно не сводится к пустому оскорблению с помощью ненормативной лексики - это сигнал власти о проблемах на вверенной им территории."Обратная связь необходима. Такой диалог важен. Без диалога нет доверия. Без доверия нет развития", - заявил Володин.Другие темы: The Hill назвала "сладкий" козырь в кармане Трампа на украинских переговорах с Путиным.

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