"Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии - 15.01.2025 Украина.ру
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"Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии
"Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии - 15.01.2025 Украина.ру
"Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии
Пожары в Калифорнии не обошли стороной и проживающего в этом американском штате внука певицы Аллы Пугачевой, сына исполнительницы Кристины Орбакайте, музыканта Никиту Преснякова. Об этом он сам рассказал подписчикам в соцсетях, информацию подтвердил и журналист из Лос-Анджелеса Максим Донской
2025-01-15T11:35
2025-01-15T11:35
новости
сша
подмосковье
москва
пресняков
алла пугачева
пожар
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За пару дней до этого Пресняков рассказал подписчикам, что он и его супруга Анна Краснова находятся в безопасности после серии лесных пожаров в Лос-Анджелесе, однако понимают, что ситуация может обостриться.Сейчас Преснякову 33 года. Весной 2023 года его бабушка, артиста Елена Преснякова подтвердила, что внук получил американское гражданство и уехал в США еще осенью 2022-го, и "не жалеет об этом"Многие СМИ связывали отъезд сына Орбакайте с объявлением в стране временной мобилизации. Также прессе удалось узнать, что на новом месте жительства Пресняков работает клипмейкером под псевдонимом Ник Прес, однако серьезных успехов в карьере не добился.Также Преснякова подтвердила СМИ, что ее внук решил продать дом в Подмосковье, а вот с квартирой в Москве, подаренной Аллой Пугачевой, решил не расставаться.Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января. Жертвами огня, по предварительным данным уже стали более 20 человек.Сын вновь избранного президента США Джон Трамп упрекнул власти Калифорнии в том, что в 2022 году они передали Украине часть своего оборудования для пожаротушения.Другие темы: Четыре квартиры: судмедэкспертиза Латвии допустила, что самоубийство мужа Седоковой могло быть подстроено.
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новости, сша, подмосковье, москва, пресняков, алла пугачева, пожар
Новости, США, Подмосковье, Москва, Пресняков, Алла Пугачева, пожар

"Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии

11:35 15.01.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНикита Пресняков
Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Пожары в Калифорнии не обошли стороной и проживающего в этом американском штате внука певицы Аллы Пугачевой, сына исполнительницы Кристины Орбакайте, музыканта Никиту Преснякова. Об этом он сам рассказал подписчикам в соцсетях, информацию подтвердил и журналист из Лос-Анджелеса Максим Донской
"Сгорели вещи. Убежали, что успели взять", - рассказал знакомый с ситуацией журналист, добавивший, что финансовые проблемы начались у Преснякова начались давно, "остался без денег, помогают мама и бабушка".
За пару дней до этого Пресняков рассказал подписчикам, что он и его супруга Анна Краснова находятся в безопасности после серии лесных пожаров в Лос-Анджелесе, однако понимают, что ситуация может обостриться.
"Живу в стрессе уже три дня. Мы в безопасности, но продолжаем ежеминутно анализировать ситуацию. Чувствую депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез. Пожалейте тех, кто потерял свои дома", - сказал своим подписчикам внук Пугачевой.
Сейчас Преснякову 33 года. Весной 2023 года его бабушка, артиста Елена Преснякова подтвердила, что внук получил американское гражданство и уехал в США еще осенью 2022-го, и "не жалеет об этом"
Многие СМИ связывали отъезд сына Орбакайте с объявлением в стране временной мобилизации. Также прессе удалось узнать, что на новом месте жительства Пресняков работает клипмейкером под псевдонимом Ник Прес, однако серьезных успехов в карьере не добился.
Также Преснякова подтвердила СМИ, что ее внук решил продать дом в Подмосковье, а вот с квартирой в Москве, подаренной Аллой Пугачевой, решил не расставаться.
Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января. Жертвами огня, по предварительным данным уже стали более 20 человек.
Сын вновь избранного президента США Джон Трамп упрекнул власти Калифорнии в том, что в 2022 году они передали Украине часть своего оборудования для пожаротушения.
Другие темы: Четыре квартиры: судмедэкспертиза Латвии допустила, что самоубийство мужа Седоковой могло быть подстроено.
 
НовостиСШАПодмосковьеМоскваПресняковАлла Пугачевапожар
 
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