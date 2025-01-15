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"Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии

"Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии - 15.01.2025 Украина.ру

"Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии

Пожары в Калифорнии не обошли стороной и проживающего в этом американском штате внука певицы Аллы Пугачевой, сына исполнительницы Кристины Орбакайте, музыканта Никиту Преснякова. Об этом он сам рассказал подписчикам в соцсетях, информацию подтвердил и журналист из Лос-Анджелеса Максим Донской

2025-01-15T11:35

2025-01-15T11:35

2025-01-15T11:35

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За пару дней до этого Пресняков рассказал подписчикам, что он и его супруга Анна Краснова находятся в безопасности после серии лесных пожаров в Лос-Анджелесе, однако понимают, что ситуация может обостриться.Сейчас Преснякову 33 года. Весной 2023 года его бабушка, артиста Елена Преснякова подтвердила, что внук получил американское гражданство и уехал в США еще осенью 2022-го, и "не жалеет об этом"Многие СМИ связывали отъезд сына Орбакайте с объявлением в стране временной мобилизации. Также прессе удалось узнать, что на новом месте жительства Пресняков работает клипмейкером под псевдонимом Ник Прес, однако серьезных успехов в карьере не добился.Также Преснякова подтвердила СМИ, что ее внук решил продать дом в Подмосковье, а вот с квартирой в Москве, подаренной Аллой Пугачевой, решил не расставаться.Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января. Жертвами огня, по предварительным данным уже стали более 20 человек.Сын вновь избранного президента США Джон Трамп упрекнул власти Калифорнии в том, что в 2022 году они передали Украине часть своего оборудования для пожаротушения.Другие темы: Четыре квартиры: судмедэкспертиза Латвии допустила, что самоубийство мужа Седоковой могло быть подстроено.

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новости, сша, подмосковье, москва, пресняков, алла пугачева, пожар