"Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии
Пожары в Калифорнии не обошли стороной и проживающего в этом американском штате внука певицы Аллы Пугачевой, сына исполнительницы Кристины Орбакайте, музыканта Никиту Преснякова. Об этом он сам рассказал подписчикам в соцсетях, информацию подтвердил и журналист из Лос-Анджелеса Максим Донской
"Сгорели вещи. Убежали, что успели взять", - рассказал знакомый с ситуацией журналист, добавивший, что финансовые проблемы начались у Преснякова начались давно, "остался без денег, помогают мама и бабушка".
За пару дней до этого Пресняков рассказал подписчикам, что он и его супруга Анна Краснова находятся в безопасности после серии лесных пожаров в Лос-Анджелесе, однако понимают, что ситуация может обостриться.
"Живу в стрессе уже три дня. Мы в безопасности, но продолжаем ежеминутно анализировать ситуацию. Чувствую депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез. Пожалейте тех, кто потерял свои дома", - сказал своим подписчикам внук Пугачевой.
Сейчас Преснякову 33 года. Весной 2023 года его бабушка, артиста Елена Преснякова подтвердила, что внук получил американское гражданство и уехал в США еще осенью 2022-го, и "не жалеет об этом"
Многие СМИ связывали отъезд сына Орбакайте с объявлением в стране временной мобилизации. Также прессе удалось узнать, что на новом месте жительства Пресняков работает клипмейкером под псевдонимом Ник Прес, однако серьезных успехов в карьере не добился.
Также Преснякова подтвердила СМИ, что ее внук решил продать дом в Подмосковье, а вот с квартирой в Москве, подаренной Аллой Пугачевой, решил не расставаться.
Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января. Жертвами огня, по предварительным данным уже стали более 20 человек.