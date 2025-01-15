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Четыре квартиры: судмедэкспертиза Латвии допустила, что самоубийство мужа Седоковой могло быть подстроено

Четыре квартиры: судмедэкспертиза Латвии допустила, что самоубийство мужа Седоковой могло быть подстроено - 15.01.2025 Украина.ру

Четыре квартиры: судмедэкспертиза Латвии допустила, что самоубийство мужа Седоковой могло быть подстроено

Предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы Латвии говорят о том, что самоубийство 32-летнего гражданина этой страны, бывшего мужа украинской певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы было подстроено. Об этом изданию Mash рассказал друг спортсмена Марк Пугачев

2025-01-15T11:09

2025-01-15T11:09

2025-01-15T11:09

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Мужчина заявил, что латвийские специалисты якобы нашли расхождения с заключением своих коллег из России. Например, следы на шее баскетболиста выглядят подозрительно и неестественно, при этом в документах из Москвы об этом вообще не говорится.Пока латвийское следствие не завершило изучение всех материалов дела, а значит выводы делать рано, подчеркнул Пугачев. В то же время, отметил он, родственники Тиммы уже в курсе альтернативной версии следствия, поэтому планируют добиваться возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.Янис Тимма свел счеты с жизнью в ночь на 17 декабря, сразу после дня рождения бывшей жены. Седоковой 16-го числа исполнилось 42.Позже телеграм-канал Mash написал, что артистка находится в больнице под капельницей и пока не может явиться в Следственный комитет РФ, чтобы ответить на вопросы в рамках возможного дела по статье "Доведение до суицида".Также канал утверждал, что перед разводом Тимма занял у Седоковой миллион рублей, чтобы выплатить алименты на сына, рожденного от предыдущего брака.Поженились Седокова и Тимма в сентябре 2020 года. У спортсмена тогда только-только родился ребенок от предыдущей жены, и многие обвиняли артистку в том, что она увела его из семьи.У певицы это тоже был не первый штамп в паспорте. В 2004 году у нее родился первый ребенок от ныне покойного капитана киевского "Динамо" Валентина Белькевича. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский, от которого она родила в 2011-м. В итоге предприниматель забрал дочь к себе в США.В 2017-м Седокова третий раз стала матерью, на этот раз отцом ребенка был бизнесмен Артем Комаров, с которым артистка рассталась сразу после родов. С Тиммой общих детей у певицы не было.О своем желании развестись с баскетболистом Седокова объявила еще в начале сентября, написав в соцсетях, что "горки и эмоциональные качели оставляли много пепла после того, как два сердца сгорали дотла". После этого у пары еще были примирения и новые размолвки , и в конце концов, 9 декабря Седокова и Тимма все же развелись.Другие подробности этой истории - в материале "Янис прибыл в Латвию": чем закончилась история экс-супруга Седоковой, и кто за это заплатил.

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новости, латвия, россия, москва, анна седокова, валентин белькевич, следственный комитет, "динамо", спортсмены, баскетбол