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ФСБ раскрыла подробности попытки подкупа российских военнослужащих разведкой Украины

ФСБ раскрыла подробности попытки подкупа российских военнослужащих разведкой Украины - 15.01.2025 Украина.ру

ФСБ раскрыла подробности попытки подкупа российских военнослужащих разведкой Украины

Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР накануне саммита НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ.

2025-01-15T10:59

2025-01-15T10:59

2025-01-15T10:59

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Информагентство опубликовало предоставленную ФСБ аудиозапись переговоров представителя украинской разведки с российским военнослужащим. Согласно ей, обсуждались детали подкупа российского офицера, которому главное управление разведки Минобороны Украины предложило аванс в $100 тыс с выездом в ЕС и получением в итоге миллиона долларов США. Взамен требовалось обеспечить отвод российских подразделений от Горловки."Осенью 2023 года накануне очередного саммита НАТО нами была получена информация о попытках украинской военной разведки выйти на контакт с российскими военнослужащими, обороняющими позиции возле шахты имени Гагарина в районе населённого пункта Горловка Донецкой Народной Республики. Целями ГУР являлись их подкуп и склонение к сдаче занимаемых позиций за один миллион долларов", - сказал оперативный сотрудник.Военной контрразведке ФСБ удалось сорвать планы противника и обеспечить нанесение ему больших потерь в живой силе и технике при имитации отвода российских подразделений. Потраченные украинской разведкой средства были использованы на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Ранее на эту тему: Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР

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новости, украина, донецкая народная республика, горловка, фсб, ес, нато, подкуп, спецоперация, сво, гур моу