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ФСБ раскрыла подробности попытки подкупа российских военнослужащих разведкой Украины
ФСБ раскрыла подробности попытки подкупа российских военнослужащих разведкой Украины - 15.01.2025 Украина.ру
ФСБ раскрыла подробности попытки подкупа российских военнослужащих разведкой Украины
Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР накануне саммита НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ.
2025-01-15T10:59
2025-01-15T10:59
2025-01-15T10:59
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Информагентство опубликовало предоставленную ФСБ аудиозапись переговоров представителя украинской разведки с российским военнослужащим. Согласно ей, обсуждались детали подкупа российского офицера, которому главное управление разведки Минобороны Украины предложило аванс в $100 тыс с выездом в ЕС и получением в итоге миллиона долларов США. Взамен требовалось обеспечить отвод российских подразделений от Горловки."Осенью 2023 года накануне очередного саммита НАТО нами была получена информация о попытках украинской военной разведки выйти на контакт с российскими военнослужащими, обороняющими позиции возле шахты имени Гагарина в районе населённого пункта Горловка Донецкой Народной Республики. Целями ГУР являлись их подкуп и склонение к сдаче занимаемых позиций за один миллион долларов", - сказал оперативный сотрудник.Военной контрразведке ФСБ удалось сорвать планы противника и обеспечить нанесение ему больших потерь в живой силе и технике при имитации отвода российских подразделений. Потраченные украинской разведкой средства были использованы на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Ранее на эту тему: Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР
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новости, украина, донецкая народная республика, горловка, фсб, ес, нато, подкуп, спецоперация, сво, гур моу
Новости, Украина, Донецкая Народная Республика, Горловка, ФСБ, ЕС, НАТО, подкуп, Спецоперация, СВО, ГУР МОУ
ФСБ раскрыла подробности попытки подкупа российских военнослужащих разведкой Украины
Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР накануне саммита НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ.
Информагентство опубликовало предоставленную ФСБ аудиозапись переговоров представителя украинской разведки с российским военнослужащим. Согласно ей, обсуждались детали подкупа российского офицера, которому главное управление разведки Минобороны Украины предложило аванс в $100 тыс с выездом в ЕС и получением в итоге миллиона долларов США. Взамен требовалось обеспечить отвод российских подразделений от Горловки.
"Осенью 2023 года накануне очередного саммита НАТО нами была получена информация о попытках украинской военной разведки выйти на контакт с российскими военнослужащими, обороняющими позиции возле шахты имени Гагарина в районе населённого пункта Горловка Донецкой Народной Республики. Целями ГУР являлись их подкуп и склонение к сдаче занимаемых позиций за один миллион долларов", - сказал оперативный сотрудник.
Военной контрразведке ФСБ удалось сорвать планы противника и обеспечить нанесение ему больших потерь в живой силе и технике при имитации отвода российских подразделений. Потраченные украинской разведкой средства были использованы на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.