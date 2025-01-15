https://ukraina.ru/20250115/1060274438.html
Россия вошла в топ рейтинга сильнейших армий мира
Россия вошла в топ рейтинга сильнейших армий мира - 15.01.2025 Украина.ру
Россия вошла в топ рейтинга сильнейших армий мира
Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower
2025-01-15T12:14
2025-01-15T12:14
2025-01-15T12:14
новости
россия
сша
китай
кремль
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
Лидерами стали США, РФ заняла вторую строчку списка, за ней следуют Китай, Индия и Южная Корея.Лидирующая пятерка стран не изменилась с предыдущего года, отмечается в рейтинге.В первую десятку также вошли Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина замыкает вторую десятку рейтинга.В рамках рейтинга для вычисления индекса военной мощи 145 стран мира оцениваются более 60 факторов, среди которых финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другое.В октябре 2024 года журнал US News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По оценке журнала, второе место по военной мощи занимает армия США, третье – армия Израиля. Подробнее - в материале Кремль отреагировал на рейтинг сильнейших армий мира на сайте Украина.ру.
россия
сша
китай
кремль
армия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, китай, кремль, армия
Новости, Россия, США, Китай, Кремль, Армия
Россия вошла в топ рейтинга сильнейших армий мира
Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower
Лидерами стали США, РФ заняла вторую строчку списка, за ней следуют Китай, Индия и Южная Корея.
Лидирующая пятерка стран не изменилась с предыдущего года, отмечается в рейтинге.
В первую десятку также вошли Великобритания
, Франция
, Япония
, Турция
и Италия
.
Украина
замыкает вторую десятку рейтинга.
В рамках рейтинга для вычисления индекса военной мощи 145 стран мира оцениваются более 60 факторов, среди которых финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другое.
В октябре 2024 года журнал US News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По оценке журнала, второе место по военной мощи занимает армия США, третье – армия Израиля
.