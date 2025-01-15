Россия вошла в топ рейтинга сильнейших армий мира - 15.01.2025 Украина.ру
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Россия вошла в топ рейтинга сильнейших армий мира
Россия вошла в топ рейтинга сильнейших армий мира - 15.01.2025 Украина.ру
Россия вошла в топ рейтинга сильнейших армий мира
Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower
2025-01-15T12:14
2025-01-15T12:14
новости
россия
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китай
кремль
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Лидерами стали США, РФ заняла вторую строчку списка, за ней следуют Китай, Индия и Южная Корея.Лидирующая пятерка стран не изменилась с предыдущего года, отмечается в рейтинге.В первую десятку также вошли Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина замыкает вторую десятку рейтинга.В рамках рейтинга для вычисления индекса военной мощи 145 стран мира оцениваются более 60 факторов, среди которых финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другое.В октябре 2024 года журнал US News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По оценке журнала, второе место по военной мощи занимает армия США, третье – армия Израиля. Подробнее - в материале Кремль отреагировал на рейтинг сильнейших армий мира на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, китай, кремль, армия
Новости, Россия, США, Китай, Кремль, Армия

Россия вошла в топ рейтинга сильнейших армий мира

12:14 15.01.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower
Лидерами стали США, РФ заняла вторую строчку списка, за ней следуют Китай, Индия и Южная Корея.
Лидирующая пятерка стран не изменилась с предыдущего года, отмечается в рейтинге.
В первую десятку также вошли Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия.
Украина замыкает вторую десятку рейтинга.
В рамках рейтинга для вычисления индекса военной мощи 145 стран мира оцениваются более 60 факторов, среди которых финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другое.
В октябре 2024 года журнал US News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По оценке журнала, второе место по военной мощи занимает армия США, третье – армия Израиля.
Подробнее - в материале Кремль отреагировал на рейтинг сильнейших армий мира на сайте Украина.ру.
 
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