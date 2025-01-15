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Кандидат в главы Пентагона: Трамп хочет завершить конфликт в пользу Киева

Кандидат в главы Пентагона: Трамп хочет завершить конфликт в пользу Киева - 15.01.2025 Украина.ру

Кандидат в главы Пентагона: Трамп хочет завершить конфликт в пользу Киева

Избранный президент США Дональд Трамп хотел бы урегулировать украинский конфликт так, чтобы это принесло выгоду Киеву. Такое заявление сделал кандидат на пост главы Пентагона в новой американской администрации Пит Хегсет. Его слова, сказанные на слушаниях в сенате, обнародовал телеканал CBS

2025-01-15T12:04

2025-01-15T12:04

2025-01-15T12:04

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Ранее советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что избранный американский президент считает невозможным урегулирование украинского конфликта без диалога с Россией, уточнив, что новая администрация США хотела бы добиться прекращения огня "в любую минуту или день".Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог тогда же допустил завершение этого кризиса в ближайшие месяцы, заявив, что реальный срок для этой работы - 100 дней.Сам Трамп на днях объявил, что готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться "как можно раньше" после инаугурации. Новый американский лидер подтвердил, что его ранние высказывания о завершении конфликта на Украине за сутки несколько оторваны от реальности, а вот полгода - вполне реальный срок.Большинство политологов склоняются к тому, что на самом деле Трамп не намерен предпринимать усилий по завершению конфликта на Украине, как говорит. И основания так думать есть: американские издания наперебой сообщают, ссылаясь на якобы достоверные источники, что новый президент США намерен продолжить линию своего предшественника Джо Байдена.В частности, 14 января, об этом написало американское издание Bloomberg, утверждая, что узнало об этом от высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.В материале уточняется, что информация о пролонгировании помощи Украине вселила в ЕС "осторожный оптимизм", что Трамп не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с Россией.Другое американское издание – CNN – добавило, что президент США Джо Байден, который занимает эту должность последние дни, предпринял "последнюю отчаянную" попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа "идею в целом поддерживает".В среду, 15 января, американская газета The Hill написала, что в обмен на завершение конфликта на Украине Трамп может предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли. Подробности здесь: The Hill назвала "сладкий" козырь в кармане Трампа на украинских переговорах с Путиным.

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, пит хегсет, владимир путин, пентагон