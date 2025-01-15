Кандидат в главы Пентагона: Трамп хочет завершить конфликт в пользу Киева
© Getty Images Фото: Трамп и Зеленский
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Избранный президент США Дональд Трамп хотел бы урегулировать украинский конфликт так, чтобы это принесло выгоду Киеву. Такое заявление сделал кандидат на пост главы Пентагона в новой американской администрации Пит Хегсет. Его слова, сказанные на слушаниях в сенате, обнародовал телеканал CBS
"Мы хотели бы, чтобы это было максимально выгодно украинцам, но этот [конфликт] должен закончиться", - сказал Хегсет, подчеркнув, что окружение Трампа знает, чью сторону занять при разрешении кризиса, но не рассказал, будет ли администрация избранного президента США поддерживать Украину в дальнейшем.
Ранее советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что избранный американский президент считает невозможным урегулирование украинского конфликта без диалога с Россией, уточнив, что новая администрация США хотела бы добиться прекращения огня "в любую минуту или день".
Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог тогда же допустил завершение этого кризиса в ближайшие месяцы, заявив, что реальный срок для этой работы - 100 дней.
Сам Трамп на днях объявил, что готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться "как можно раньше" после инаугурации. Новый американский лидер подтвердил, что его ранние высказывания о завершении конфликта на Украине за сутки несколько оторваны от реальности, а вот полгода - вполне реальный срок.
Большинство политологов склоняются к тому, что на самом деле Трамп не намерен предпринимать усилий по завершению конфликта на Украине, как говорит. И основания так думать есть: американские издания наперебой сообщают, ссылаясь на якобы достоверные источники, что новый президент США намерен продолжить линию своего предшественника Джо Байдена.
В среду, 15 января, американская газета The Hill написала, что в обмен на завершение конфликта на Украине Трамп может предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли. Подробности здесь: The Hill назвала "сладкий" козырь в кармане Трампа на украинских переговорах с Путиным.