Железняк рассказал о голосовании Рады по военному положению - 15.01.2025 Украина.ру
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Железняк рассказал о голосовании Рады по военному положению
Железняк рассказал о голосовании Рады по военному положению - 15.01.2025 Украина.ру
Железняк рассказал о голосовании Рады по военному положению
Рада поддержала продление военного положения на Украине еще на 90 дней. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2025-01-15T12:41
2025-01-15T12:41
новости
украина
ярослав железняк
владимир зеленский
рада
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"Рада проголосовала за закон об очередном продлении срока действия военного положения в Украине. За – 315. Далее подписание президентом. Это будет 14-й раз когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию", - написал Железняк.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.Накануне Зеленский внес на рассмотрение в Раду проекты законов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 8 февраля еще на 90 суток - до 9 мая.Подробнее - в материале Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, рада
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Рада

Железняк рассказал о голосовании Рады по военному положению

12:41 15.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
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Рада поддержала продление военного положения на Украине еще на 90 дней. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
"Рада проголосовала за закон об очередном продлении срока действия военного положения в Украине. За – 315. Далее подписание президентом. Это будет 14-й раз когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию", - написал Железняк.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.
Накануне Зеленский внес на рассмотрение в Раду проекты законов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 8 февраля еще на 90 суток - до 9 мая.
Подробнее - в материале Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЯрослав ЖелезнякВладимир ЗеленскийРада
 
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