Железняк рассказал о голосовании Рады по военному положению
Рада поддержала продление военного положения на Украине еще на 90 дней. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
"Рада проголосовала за закон об очередном продлении срока действия военного положения в Украине. За – 315. Далее подписание президентом. Это будет 14-й раз когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию", - написал Железняк.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.
Накануне Зеленский внес на рассмотрение в Раду проекты законов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 8 февраля еще на 90 суток - до 9 мая.
Подробнее - в материале Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на сайте Украина.ру.