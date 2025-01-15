https://ukraina.ru/20250115/1060241576.html

Для них это смерти подобно: Анпилогов о том, почему ВСУ пошли на расширение фронта в Курской области

Для них это смерти подобно: Анпилогов о том, почему ВСУ пошли на расширение фронта в Курской области - 15.01.2025 Украина.ру

Для них это смерти подобно: Анпилогов о том, почему ВСУ пошли на расширение фронта в Курской области

В 2023 году ВС РФ отбили удары противника на Работино, Времевский выступ и Артемовск. А в 2024 году у украинского наступления была всего одна точка приложения (Курская область) и всего один тактический успех. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-01-15T04:00

2025-01-15T04:00

2025-01-15T04:00

новости

курская область

россия

работино

алексей анпилогов

херсон

изюм

наступление

харьков

атака

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Последние несколько месяцев решения украинского командования прямо противоречат общепринятой логике ведения боевых действий, указал эксперт. Киев ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую, отметил он.После наступления противника в 2022 году российская армия до сих пор не отбила Херсон и Изюм. В 2023 году ВС РФ отбили удары противника на Работино, Времевский выступ и Артемовск, указал он."А в 2024 году у украинского наступления была всего одна точка приложения (Курская область) и всего один тактический успех. И то, нас схватили на факторе внезапности", — сказал эксперт. Никто не предполагал, что украинское командование пойдет на расширение линии соприкосновения, потому что в войне на истощение для более слабой стороны это "смерти подобно", констатировал Анпилогов.Понятно, что 2025 год только начался. Но пока попытка наступления ВСУ на хутор Бердин в Курской области не сопоставима со всеми их предыдущими атаками, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Ростислава Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060232682.html

курская область

россия

работино

херсон

изюм

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