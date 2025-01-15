Для них это смерти подобно: Анпилогов о том, почему ВСУ пошли на расширение фронта в Курской области - 15.01.2025 Украина.ру
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Для них это смерти подобно: Анпилогов о том, почему ВСУ пошли на расширение фронта в Курской области
Для них это смерти подобно: Анпилогов о том, почему ВСУ пошли на расширение фронта в Курской области - 15.01.2025 Украина.ру
Для них это смерти подобно: Анпилогов о том, почему ВСУ пошли на расширение фронта в Курской области
В 2023 году ВС РФ отбили удары противника на Работино, Времевский выступ и Артемовск. А в 2024 году у украинского наступления была всего одна точка приложения (Курская область) и всего один тактический успех. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-01-15T04:00
2025-01-15T04:00
новости
курская область
россия
работино
алексей анпилогов
херсон
изюм
наступление
харьков
атака
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Последние несколько месяцев решения украинского командования прямо противоречат общепринятой логике ведения боевых действий, указал эксперт. Киев ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую, отметил он.После наступления противника в 2022 году российская армия до сих пор не отбила Херсон и Изюм. В 2023 году ВС РФ отбили удары противника на Работино, Времевский выступ и Артемовск, указал он."А в 2024 году у украинского наступления была всего одна точка приложения (Курская область) и всего один тактический успех. И то, нас схватили на факторе внезапности", — сказал эксперт. Никто не предполагал, что украинское командование пойдет на расширение линии соприкосновения, потому что в войне на истощение для более слабой стороны это "смерти подобно", констатировал Анпилогов.Понятно, что 2025 год только начался. Но пока попытка наступления ВСУ на хутор Бердин в Курской области не сопоставима со всеми их предыдущими атаками, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Ростислава Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250113/1060232682.html
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работино
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новости, курская область, россия, работино, алексей анпилогов, херсон, изюм, наступление, харьков, атака, сво, детали, всу, спецоперация, война
Новости, Курская область, Россия, Работино, Алексей Анпилогов, Херсон, Изюм, наступление, Харьков, атака, СВО, детали, ВСУ, Спецоперация, война

Для них это смерти подобно: Анпилогов о том, почему ВСУ пошли на расширение фронта в Курской области

04:00 15.01.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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В 2023 году ВС РФ отбили удары противника на Работино, Времевский выступ и Артемовск. А в 2024 году у украинского наступления была всего одна точка приложения (Курская область) и всего один тактический успех. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Последние несколько месяцев решения украинского командования прямо противоречат общепринятой логике ведения боевых действий, указал эксперт. Киев ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую, отметил он.
"Достаточно вспомнить последнее наступление противника на хутор Бердин в Курской области. Все же считали это отвлекающим ударом или обманывающей нас операцией, но с момента этого рывка прошло больше недели и главная операция, которая должна была поменять картину происходящего, так и не началась", — подчеркнул Анпилогов.
После наступления противника в 2022 году российская армия до сих пор не отбила Херсон и Изюм. В 2023 году ВС РФ отбили удары противника на Работино, Времевский выступ и Артемовск, указал он.
"А в 2024 году у украинского наступления была всего одна точка приложения (Курская область) и всего один тактический успех. И то, нас схватили на факторе внезапности", — сказал эксперт.
Никто не предполагал, что украинское командование пойдет на расширение линии соприкосновения, потому что в войне на истощение для более слабой стороны это "смерти подобно", констатировал Анпилогов.
Понятно, что 2025 год только начался. Но пока попытка наступления ВСУ на хутор Бердин в Курской области не сопоставима со всеми их предыдущими атаками, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Ростислава Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия на сайте Украина.ру.
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НовостиКурская областьРоссияРаботиноАлексей АнпилоговХерсонИзюмнаступлениеХарьковатакаСВОдеталиВСУСпецоперациявойна
 
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