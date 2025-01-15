https://ukraina.ru/20250115/1060280953.html
Кремль высказался об эксгумации Киевом останков героев Великой Отечественной войны
Кремль высказался об эксгумации Киевом останков героев Великой Отечественной войны - 15.01.2025 Украина.ру
Кремль высказался об эксгумации Киевом останков героев Великой Отечественной войны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января высказался насчет решения властей Львова эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов
2025-01-15T14:18
2025-01-15T14:18
2025-01-15T14:19
новости
николай кузнецов
львов
кремль
россия
дмитрий песков
дмитрий ковалевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg
"Что касается эксгумации останков героев Великой Отечественной войны, да, это, к сожалению, реальность Украины, реальность киевского режима, где эксгумируют останки героев, всячески прославляют нацистов и их прислужников", - сказал официальный представитель Кремля.По его словам, это решение властей Львова показывает суть киевского режима.Накануне украинские СМИ написали, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы. Сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.Мемориал Холм Славы во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.Николай Кузнецов - легендарный спецагент органов госбезопасности СССР. Благодаря Кузнецову удалось ликвидировать 11 генералов и высших государственных чиновников Третьего рейха в оккупированных Ровенской и Львовской областях. Память о Кузнецове неоднократно оскверняли на современной Украине. В 2015 году имя Николая Кузнецова внесли в список лиц, подпадающих под украинский закон о декоммунизации. В 2016 году на основании этого закона городу Кузнецовск Ровенской области было возвращено название Вараш, которое он имел до 1973 года. Памятник Кузнецову во Львове снесли в июне 1992 года, его перевезли в Россию на родину Кузнецова в город Талица Свердловской области. Памятник Кузнецову в Ровно сначала был перенесен на военное кладбище, а в 2022 году вообще демонтирован. В июне 2018 года группа неизвестных осквернила могилу Кузнецова на Холме Славы, а в марте 2019 года неизвестные похитили с его надгробной плиты бронзовый барельеф.Подробнее о декоммунизации - в материале Дмитрия Ковалевича Тотальная декоммунизация. Что происходит в Запорожье на сайте Украина.ру.
львов
кремль
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_78ec3ce79b03b832c93aeefc1fbfb854.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николай кузнецов, львов, кремль, россия, дмитрий песков, дмитрий ковалевич
Новости, Николай Кузнецов, Львов, Кремль, Россия, Дмитрий Песков, Дмитрий Ковалевич
Кремль высказался об эксгумации Киевом останков героев Великой Отечественной войны
14:18 15.01.2025 (обновлено: 14:19 15.01.2025)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января высказался насчет решения властей Львова эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов
"Что касается эксгумации останков героев Великой Отечественной войны, да, это, к сожалению, реальность Украины, реальность киевского режима, где эксгумируют останки героев, всячески прославляют нацистов и их прислужников", - сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, это решение властей Львова показывает суть киевского режима.
"К нашему сожалению, кураторы киевского режима и стран западной Европы постоянно закрывают на это глаза", - добавил Песков.
Накануне украинские СМИ написали, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова
, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы.
Сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.
Мемориал Холм Славы во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.
Николай Кузнецов - легендарный спецагент органов госбезопасности СССР
. Благодаря Кузнецову удалось ликвидировать 11 генералов и высших государственных чиновников Третьего рейха в оккупированных Ровенской и Львовской областях
.
Память о Кузнецове неоднократно оскверняли на современной Украине. В 2015 году имя Николая Кузнецова внесли в список лиц, подпадающих под украинский закон о декоммунизации. В 2016 году на основании этого закона городу Кузнецовск Ровенской области
было возвращено название Вараш, которое он имел до 1973 года. Памятник Кузнецову во Львове снесли в июне 1992 года, его перевезли в Россию на родину Кузнецова в город Талица Свердловской области. Памятник Кузнецову в Ровно
сначала был перенесен на военное кладбище, а в 2022 году вообще демонтирован. В июне 2018 года группа неизвестных осквернила могилу Кузнецова на Холме Славы, а в марте 2019 года неизвестные похитили с его надгробной плиты бронзовый барельеф.