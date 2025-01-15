Кремль высказался об эксгумации Киевом останков героев Великой Отечественной войны - 15.01.2025 Украина.ру
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Кремль высказался об эксгумации Киевом останков героев Великой Отечественной войны
Кремль высказался об эксгумации Киевом останков героев Великой Отечественной войны - 15.01.2025 Украина.ру
Кремль высказался об эксгумации Киевом останков героев Великой Отечественной войны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января высказался насчет решения властей Львова эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов
2025-01-15T14:18
2025-01-15T14:19
новости
николай кузнецов
львов
кремль
россия
дмитрий песков
дмитрий ковалевич
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"Что касается эксгумации останков героев Великой Отечественной войны, да, это, к сожалению, реальность Украины, реальность киевского режима, где эксгумируют останки героев, всячески прославляют нацистов и их прислужников", - сказал официальный представитель Кремля.По его словам, это решение властей Львова показывает суть киевского режима.Накануне украинские СМИ написали, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы. Сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.Мемориал Холм Славы во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.Николай Кузнецов - легендарный спецагент органов госбезопасности СССР. Благодаря Кузнецову удалось ликвидировать 11 генералов и высших государственных чиновников Третьего рейха в оккупированных Ровенской и Львовской областях. Память о Кузнецове неоднократно оскверняли на современной Украине. В 2015 году имя Николая Кузнецова внесли в список лиц, подпадающих под украинский закон о декоммунизации. В 2016 году на основании этого закона городу Кузнецовск Ровенской области было возвращено название Вараш, которое он имел до 1973 года. Памятник Кузнецову во Львове снесли в июне 1992 года, его перевезли в Россию на родину Кузнецова в город Талица Свердловской области. Памятник Кузнецову в Ровно сначала был перенесен на военное кладбище, а в 2022 году вообще демонтирован. В июне 2018 года группа неизвестных осквернила могилу Кузнецова на Холме Славы, а в марте 2019 года неизвестные похитили с его надгробной плиты бронзовый барельеф.Подробнее о декоммунизации - в материале Дмитрия Ковалевича Тотальная декоммунизация. Что происходит в Запорожье на сайте Украина.ру.
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новости, николай кузнецов, львов, кремль, россия, дмитрий песков, дмитрий ковалевич
Новости, Николай Кузнецов, Львов, Кремль, Россия, Дмитрий Песков, Дмитрий Ковалевич

Кремль высказался об эксгумации Киевом останков героев Великой Отечественной войны

14:18 15.01.2025 (обновлено: 14:19 15.01.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января высказался насчет решения властей Львова эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов
"Что касается эксгумации останков героев Великой Отечественной войны, да, это, к сожалению, реальность Украины, реальность киевского режима, где эксгумируют останки героев, всячески прославляют нацистов и их прислужников", - сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, это решение властей Львова показывает суть киевского режима.

"К нашему сожалению, кураторы киевского режима и стран западной Европы постоянно закрывают на это глаза", - добавил Песков.

Накануне украинские СМИ написали, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы.
Сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.
Мемориал Холм Славы во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.
Николай Кузнецов - легендарный спецагент органов госбезопасности СССР. Благодаря Кузнецову удалось ликвидировать 11 генералов и высших государственных чиновников Третьего рейха в оккупированных Ровенской и Львовской областях.
Память о Кузнецове неоднократно оскверняли на современной Украине. В 2015 году имя Николая Кузнецова внесли в список лиц, подпадающих под украинский закон о декоммунизации. В 2016 году на основании этого закона городу Кузнецовск Ровенской области было возвращено название Вараш, которое он имел до 1973 года. Памятник Кузнецову во Львове снесли в июне 1992 года, его перевезли в Россию на родину Кузнецова в город Талица Свердловской области. Памятник Кузнецову в Ровно сначала был перенесен на военное кладбище, а в 2022 году вообще демонтирован. В июне 2018 года группа неизвестных осквернила могилу Кузнецова на Холме Славы, а в марте 2019 года неизвестные похитили с его надгробной плиты бронзовый барельеф.
Подробнее о декоммунизации - в материале Дмитрия Ковалевича Тотальная декоммунизация. Что происходит в Запорожье на сайте Украина.ру.
 
НовостиНиколай КузнецовЛьвовКремльРоссияДмитрий ПесковДмитрий Ковалевич
 
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