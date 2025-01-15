"Нацистский оскал режима пугает даже своих спонсоров": Медведчук оценил масштабы варварства на Украине - 15.01.2025 Украина.ру
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"Нацистский оскал режима пугает даже своих спонсоров": Медведчук оценил масштабы варварства на Украине
"Нацистский оскал режима пугает даже своих спонсоров": Медведчук оценил масштабы варварства на Украине - 15.01.2025 Украина.ру
"Нацистский оскал режима пугает даже своих спонсоров": Медведчук оценил масштабы варварства на Украине
Украина под оккупацией хунты Владимира Зеленского уничтожает культуру и шокирует даже западных наблюдателей. Об этом в опубликованной 15 января статье заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
2025-01-15T12:58
2025-01-15T12:58
новости
украина
одесса
виктор медведчук
владимир зеленский
владимир высоцкий
the economist
одесская киностудия
сбу
доносительство
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Поводом для новой публикации Медведчука стал очередной языковой и культурный скандал в Одессе. Там режим Зеленского продолжает уничтожать памятники деятелям культуры.Памятник Высоцкому у Одесской киностудии по решению властей демонтировали в канун Нового года. Одесский журналист Леонид Штекель заявил, что "варвары-погромщики, которые его снесли, вопреки элементарной исторической справедливости, не должны победить". После этого на него последовал донос с вызовом в СБУ."Любопытно, что Штекель является организатором одесского "евромайдана", вот и домайданился, революция, как известно, пожирает своих детей, такие штекели привели к власти нацистов, коррупционеров и убийц своего народа. Неужели Штекель надеется, что те, кто сжигал живьем одесситов 2 мая 2014 года, будут играть по правилам? Наивность? Глупость? Провокация для выявления противников режима?", - отметил в этой связи Медведчук."Покоренная нацистами Одесса пытается сопротивляться. Но только какие бы заслуги, перед режимом Зеленского протестующие ни имели, они сталкиваются с истинным лицом преступной нацистской власти. Одессит и экс-ведущий "Орла и Решки" Серга, после начала вторжения пошедший служить в ВСУ, записал обращение, в котором призвал прекратить войну с памятниками и с русской культурой. Серга эффектно смотрелся в военной форме, только это не помогло", - констатировал Медведчук в своей статье.Он также обратил внимание на то, что глава Одесской военно-гражданской администрации Кипер на подобные призывы военнослужащего предложил противникам сноса памятников ехать в Уфу или Красноярск. По мнению лидера "Другой Украины", Кипер таким образом изложил идеологию примитивного варвара, который искренне считает, что никакой истории до него быть не может, поскольку только его жизнь является началом истории и имеет ценность, потому он самоутверждается, уничтожая памятники чуждой ему культуры.Он напомнил о ранее опубликованной в этом британском издании статье "Отменить культуру на Украине". В ней говорилось о потере городом своей культурной идентичности, о негативных последствиях "дерусификации". В одесском "чёрном списке" оказались 19 памятников, включая монументы Максиму Горькому, Владимиру Высоцкому и Зое Космодемьянской."Олег Кипер, глава региональной военной администрации, не слишком заботится о таких сложностях (сохранении культурного наследия). Бывший прокурор, служивший при Викторе Януковиче, поддерживаемом Москвой клептократе, который был президентом Украины с 2010 по 2014 год, он был отстранен от официальных должностей, но был восстановлен в 2019 году. Будучи чиновником, которого не выбирали, он был заинтересован в выполнении приказов, а не в том, что одесситы думают о себе. Поэтому в июле 2024 года он приказал полностью демонтировать статуи в городе и переименовать улицы, что спровоцировало культурную войну, которая разрывает город на части", - процитировал Медведчук публикацию в упомянутом издании.По мнению Медведчука, нынешней Украиной управляют оккупанты, которые являются носителями идеологии нацизма и воюют с культурным наследием в тщетных попытках сконструировать новую нацию. Представителей хунты Зеленского следует судить, убеждён лидер "Другой Украины". Ранее на эту тему: Медведчук: "Команда Зеленского и нацисты пожирают друг друга"
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новости, украина, одесса, виктор медведчук, владимир зеленский, владимир высоцкий, the economist, одесская киностудия, сбу, доносительство, памятник, вандализм, культура, культурное наследие, украинский неонацизм
Новости, Украина, Одесса, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Владимир Высоцкий, The Economist, Одесская киностудия, СБУ, доносительство, памятник, вандализм, культура, культурное наследие, украинский неонацизм

"Нацистский оскал режима пугает даже своих спонсоров": Медведчук оценил масштабы варварства на Украине

12:58 15.01.2025
 
снесённый на Украине памятник З.Космодемьянской bessarabiainform
снесённый на Украине памятник З.Космодемьянской bessarabiainform
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Украина под оккупацией хунты Владимира Зеленского уничтожает культуру и шокирует даже западных наблюдателей. Об этом в опубликованной 15 января статье заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Поводом для новой публикации Медведчука стал очередной языковой и культурный скандал в Одессе. Там режим Зеленского продолжает уничтожать памятники деятелям культуры.
"Одесситы не испугались нацистов и вышли на митинг в защиту памятника Владимира Высоцкого. Акция была немногочисленной, но с учетом жестокости шакалов Зеленского этих людей с уверенностью можно назвать героями своего города", - констатировал Медвечук.
Памятник Высоцкому у Одесской киностудии по решению властей демонтировали в канун Нового года. Одесский журналист Леонид Штекель заявил, что "варвары-погромщики, которые его снесли, вопреки элементарной исторической справедливости, не должны победить". После этого на него последовал донос с вызовом в СБУ.
"Любопытно, что Штекель является организатором одесского "евромайдана", вот и домайданился, революция, как известно, пожирает своих детей, такие штекели привели к власти нацистов, коррупционеров и убийц своего народа. Неужели Штекель надеется, что те, кто сжигал живьем одесситов 2 мая 2014 года, будут играть по правилам? Наивность? Глупость? Провокация для выявления противников режима?", - отметил в этой связи Медведчук.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2025
9 января, 06:10
Борьба с культурным наследием и имитация его защиты. Что происходит в ОдессеВ Южной Пальмире на текущей неделе был побит температурный рекорд – столбики термометров поднимались до +12 градусов. Сразу же оживились в городе военкомы-людоловы и политические деятели всех оттенков националистического спектра.
"Покоренная нацистами Одесса пытается сопротивляться. Но только какие бы заслуги, перед режимом Зеленского протестующие ни имели, они сталкиваются с истинным лицом преступной нацистской власти. Одессит и экс-ведущий "Орла и Решки" Серга, после начала вторжения пошедший служить в ВСУ, записал обращение, в котором призвал прекратить войну с памятниками и с русской культурой. Серга эффектно смотрелся в военной форме, только это не помогло", - констатировал Медведчук в своей статье.
Он также обратил внимание на то, что глава Одесской военно-гражданской администрации Кипер на подобные призывы военнослужащего предложил противникам сноса памятников ехать в Уфу или Красноярск. По мнению лидера "Другой Украины", Кипер таким образом изложил идеологию примитивного варвара, который искренне считает, что никакой истории до него быть не может, поскольку только его жизнь является началом истории и имеет ценность, потому он самоутверждается, уничтожая памятники чуждой ему культуры.
"Нацистский оскал режима пугает даже своих спонсоров, британский The Economist критикует снос памятников в Одессе. На обложке спецвыпуска журнала The Economist появилось необычное изображение. Там можно разглядеть азиатский рыбный магазин. Неожиданно в одном из аквариумов находится бюст Александра Пушкина. Многие пользователи увидели в этом намек на снос памятника русскому поэту в Одессе", - заметил Медведчук.
Он напомнил о ранее опубликованной в этом британском издании статье "Отменить культуру на Украине". В ней говорилось о потере городом своей культурной идентичности, о негативных последствиях "дерусификации". В одесском "чёрном списке" оказались 19 памятников, включая монументы Максиму Горькому, Владимиру Высоцкому и Зое Космодемьянской.
"Олег Кипер, глава региональной военной администрации, не слишком заботится о таких сложностях (сохранении культурного наследия). Бывший прокурор, служивший при Викторе Януковиче, поддерживаемом Москвой клептократе, который был президентом Украины с 2010 по 2014 год, он был отстранен от официальных должностей, но был восстановлен в 2019 году. Будучи чиновником, которого не выбирали, он был заинтересован в выполнении приказов, а не в том, что одесситы думают о себе. Поэтому в июле 2024 года он приказал полностью демонтировать статуи в городе и переименовать улицы, что спровоцировало культурную войну, которая разрывает город на части", - процитировал Медведчук публикацию в упомянутом издании.
По мнению Медведчука, нынешней Украиной управляют оккупанты, которые являются носителями идеологии нацизма и воюют с культурным наследием в тщетных попытках сконструировать новую нацию. Представителей хунты Зеленского следует судить, убеждён лидер "Другой Украины".
Ранее на эту тему: Медведчук: "Команда Зеленского и нацисты пожирают друг друга"
 
НовостиУкраинаОдессаВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийВладимир ВысоцкийThe EconomistОдесская киностудияСБУдоносительствопамятниквандализмкультуракультурное наследиеукраинский неонацизм
 
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